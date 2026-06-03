Die besten Dividendenaktien für Trader
Erfahren Sie, was Dividendenaktien sind, wie Sie eine Formel für die Dividendenrendite anwenden können, wie die bekanntesten Dividendenaktien nach wichtigen Kennzahlen abschneiden und vieles mehr.
Was sind Dividendenaktien?
Dividendenaktien sind Aktien von börsennotierten Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihrer Erträge an Aktionäre in Form von Dividenden ausschütten. Diese Zahlungen können potenzielle Kapitalzuwächse aus steigenden Aktienkursen ergänzen.
Dividenden werden in der Regel quartalsweise, monatlich, halbjährlich oder auf jährlicher Basis ausgeschüttet, je nach Region und Unternehmenspolitik. Die Ausschüttung von Dividenden wird seit Jahrhunderten praktiziert und dient als ein Anreiz für Aktionäre, ihre Aktien langfristig zu halten.
Sie haben vielleicht schon von dem Begriff „Dividenden-Aristokraten“ gehört. Das sind Unternehmen im US 500 Index, die ihre Dividendenausschüttung jährlich über einen Zeitraum von mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben und bestimmte Aufnahmekriterien erfüllen. Zu den bekanntesten Beispielen gehören Coca-Cola (KO) und McDonald's (MCD).
So finden Sie die „besten“ Dividenden am Aktienmarkt
Das Finden der „besten“ Dividendenaktien beinhaltet mehr als nur die Suche nach den höchsten Renditen. Trader berücksichtigen häufig eine Kombination von Faktoren, um die Nachhaltigkeit und das Wachstumspotenzial von Dividendenausschüttungen einzuschätzen, darunter die folgenden:
- Die Dividendenrendite ist die jährliche Dividendenausschüttung, geteilt durch den Aktienkurs, angegeben in Prozent. Eine höhere Rendite ist attraktiv, aber dennoch mit Vorsicht zu genießen: Übermäßig hohe Renditen können ein Hinweis auf ein angeschlagenes Unternehmen oder einen stark gefallenen Aktienkurs sein. Halten Sie Ausschau nach Renditen, die ein Gleichgewicht zwischen den Erträgen und dem Wachstumspotenzial bieten.
- Die Ausschüttungsquote misst den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Zwar wird eine Ausschussquote zwischen 30 % und 60 % oftmals als gesund angesehen, doch der ideale Wert hängt von der jeweiligen Branche ab. Zum Beispiel könnten REITs (Real-Estate-Investment-Trust) aufgrund ihres Geschäftsmodells höhere Ausschüttungsquoten aufweisen und von den Zinssätzen der Zentralbanken beeinflusst werden.
-
Das Dividendenwachstum ist die Rate, mit der der ausgeschüttete Betrag an Dividenden im Laufe der Zeit ansteigt. Regelmäßige Erhöhungen deuten auf die finanzielle Gesundheit und langfristige Rentabilität eines Unternehmens hin. „Dividenden-Aristokraten“ sind Unternehmen im US 500, die ihre Dividendenausschüttung in mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben.
-
Branche und Stabilität: Bestimmte Sektoren, wie Versorger, Basiskonsumgüter und Immobilien, haben tendenziell stabilere Dividenden, da die Cashflows vorhersehbar sind. Bonitätsbewertungen von Agenturen wie Fitch Ratings oder Moody's können einen Einblick in die finanzielle Stabilität eines Unternehmens gewähren. Trader könnten auch die Dividendenentwicklung auf Webseiten wie Morningstar überprüfen.
-
Ex-Dividenden-Tag: Aktionäre sind berechtigt, die nächste Dividendenausschüttung zu erhalten, wenn sie die Aktien vor dem Ex-Dividenden-Tag besitzen. Wer auf schnelle Gewinne abzielt, sollte dieses Datum aufmerksam beobachten.
Die Bewertung und die finanzielle Stabilität von Dividendenaktien könnten sich im Laufe der Zeit ändern. Unternehmen Sie immer Ihre eigenen Recherchen und technischen Analysen in Verbindung mit aktuellen, zuverlässigen, qualifizierten und geprüften Quellen – wie unabhängigen Analysen, SEC-Meldungen oder Ergebnisberichten von Unternehmen.
Erfahren Sie mehr über Dividenden und wie sie funktionieren – lesen Sie unseren Leitfaden zu Dividenden für Trader.
Die Top 10 aller Dividendenaktien
Hier sind zehn der insgesamt besten Dividendenaktien auf dem Aktienmarkt in den USA, mit Stand vom Dezember 2024 - bestimmt durch Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenwachstum, Ex-Dividenden-Tage, Branche und Stabilität:
|
#
|
Aktie
|
Branche
|
Nachlaufende Dividendenrendite*
|
Ausschüttungsquote
|
1
|
Exxon Mobil (XOM)
|
Energie
|
3,4 %
|
47,32 %
|
2
|
Johnson & Johnson (JNJ)
|
Gesundheitswesen
|
3,28 %
|
79,93 %
|
3
|
Verizon Communications (VZ)
|
Telekommunikation
|
6,31 %
|
115,69 %
|
4
|
Procter and Gamble (PG)
|
Telekommunikation
|
2,32 %
|
67,14 %
|
5
|
Medtronic (MDT)
|
Gesundheitswesen
|
3,31 %
|
85,02 %
|
6
|
Comcast (CMCSA)
|
Telekommunikation
|
3,12 %
|
32,88 %
|
7
|
PepsiCo (PEP)
|
Alkoholfreie Getränke
|
3,34 %
|
77,29 %
|
8
|
Altria (MO)
|
Tabak
|
7,09 %
|
66,89 %
|
9
|
Dow (DOW)
|
Chemische Produktion
|
6,55 %
|
186,67 %
|
10
|
Chevron (CVX)
|
Energie
|
4,15 %
|
70,33 %
*Die nachlaufende Dividendenrendite stellt die gesamten Ausschüttungen (Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen) dar, die in den vergangenen 12 Monaten pro Aktie gezahlt wurden, angegeben als prozentualer Anteil des letzten Monatsendkurses.
1 ExxonMobil (XOM)
ExxonMobil ist ein Dividenden-Aristokrat im Energiesektor (Öl und Gas), der eine konstante Performance aufweist, die sich in der nachlaufenden Dividendenrendite von 3,4 % und einer Ausschüttungsquote von 47,32 % widerspiegelt. ExxonMobil ist bekannt für seine Widerstandsfähigkeit bei Marktvolatilität und erhöhte seine Dividenden kontinuierlich seit mehr als 40 Jahren, unterstützt durch robuste Upstream- und Downstream-Aktivitäten.
2 Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson, ein weiterer Dividenden-Aristokrat, erhöht seine Dividendenausschüttungen seit über 60 Jahren.Mit einer nachlaufenden Dividendenrendite von 3,28 % und einer Ausschüttungsquote von nahezu 80 % gilt dieser Riese des Gesundheitswesens als finanziell stabil und zuverlässig. Seine Innovationen im Bereich der medizinischen Geräte und pharmazeutischen Durchbrüche ergänzen die rezeptfreien Marken des Unternehmens, wie Tylenol und Benadryl.
3 Verizon Communications (VZ)
Verizon ist ein führender Telekommunikationsanbieter, der eine hohe Rendite von etwa 6,31 % bei einer Ausschüttungsquote von 115 % bietet. Als das zweitgrößte Telekommunikationsunternehmen der Welt profitiert Verizon von seiner ausgedehnten Infrastruktur und seinen konstanten Cashflows, angetrieben von der wachsenden Nachfrage nach Breitband- und 5G-Diensten.
4 Procter & Gamble (PG)
Das im Basiskonsumgütersektor tätige Unternehmen Procter & Gamble ist für sein Dividendenwachstum mit einer nachlaufenden Dividendenrendite von 2,32 % und einer Ausschüttungsquote von 67,14 % bekannt. P&G ist für seine globalen Marken wie Tide, Pampers und Gillette bekannt und kann auf eine lange Geschichte des Dividendenwachstums zurückblicken.
5 Medtronic (MDT)
Das im Bereich der Biowissenschaften führende Unternehmen Medtronic verfügt über eine starke Dividendenentwicklung, die sich in einer nachlaufenden Dividendenrendite von 3,31 % und einer Ausschüttungsquote von 85,02 % widerspiegelt. Das Unternehmen ist für seine medizinischen Geräte für die Kardiologie und das Diabetesmanagement bekannt, die zum Dividendenwachstum beitragen.
6 Comcast (CMCSA)
Dieser Riese der Medien- und Telekommunikationsbranche bietet eine nachlaufende Dividendenrendite von etwa 3,12 % und eine Ausschüttungsquote von 32,88 %. Mit einem diversifizierten Geschäft, das sich über die Bereiche Breitband, Streaming und Filmproduktion (Eigentümer von NBC und Universal Studios) erstreckt, bietet Comcast seinen Aktionären beständige Renditen.
7 PepsiCo Inc. (PEP)
Die globale Dominanz von PepsiCo in der Industrie für alkoholfreie Getränke und Snacks unterstreicht die nachlaufende Dividendenrendite von 3,34 % und eine Ausschüttungsquote von 77,29 %. Das gut diversifizierte Produktangebot und der starke Markenwert machen das Unternehmen zu einer zuverlässigen Wahl für Trader, die auf ein langfristiges Dividendenwachstum ausgerichtet sind.
8 Altria (MO)
Mit einer nachlaufenden Dividendenrendite von 7,09 % ist Altria eine beliebte Wahl im Tabaksektor, und die Ausschüttungsquote von 66,89 % zeigt, dass sich das Unternehmen auf das Belohnen der Aktionäre konzentriert. Trotz Herausforderungen wie dem regulatorischen Druck ist das Unternehmen weiterhin innovativ, etwa mit verschiedenen Möglichkeiten für rauchfreien Tabak und Cannabis.
9 Dow (DOW)
Dieses Chemie- und Materialunternehmen bietet eine Ausschüttungsquote von etwa 186,67 % und eine nachlaufende Dividendenrendite von 6,55 %.Die robuste Position von Dow in wichtigen Industrien, 125+ Jahre an Erfahrung und die Entschlossenheit des Unternehmens, Aktionäre zu belohnen, machen Dow zu einer attraktiven Dividendenaktie für Anleger, die ein Exposure in Industriewerten anstreben.
10 Chevron Corp. (CVX)
Chevron, ein weiterer Energieriese, vervollständigt diese Auflistung mit einer nachlaufenden Dividendenrendite von 4,15 % und einer Ausschüttungsquote von nahezu 55 %. Das integrierte Geschäft des Unternehmens über die gesamte Energie-Wertschöpfungskette hinweg und das umsichtige Finanzmanagement gewährleisten kontinuierliche Dividendenausschüttungen, selbst in Zeiten schwieriger Wirtschaftsbedingungen.
Erfahren Sie mehr über das Traden von Dividendenaktien und mehr – schauen Sie sich unseren umfassenden Leitfaden zum Aktienhandel für Trader an.
FAQ
Was ist ein Dividenden-Aristokrat?
Ein Dividenden-Aristokrat ist eine Aktie im US 500, die seine Dividendenausschüttungen über einen Zeitraum von mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren konstant erhöht hat. Diese Aktien gehören in der Regel zu großen, stabilen Unternehmen wie Coca-Cola (KO) und McDonald's (MCD), die für ihre starke finanzielle Gesundheit und ihre Verpflichtung zur Belohnung von Aktionären bekannt sind.
Was sind die besten Dividendenaktien zum Traden?
Die besten Dividendenaktien für Traden kombinieren oftmals hohe Renditen mit Stabilität und Wachstumspotenzial. Aktien wie Chevron (CVX) und Altria (MO) bieten attraktive Renditen, wohingegen Dividenden-Aristokraten wie ExxonMobil (XOM) und Johnson & Johnson (JNJ) zuverlässige Dividenden mit einer Historie konstanter Erhöhungen* bieten. Die Wertversprechen dieser Aktien können sich im Laufe der Zeit ändern, weshalb Trader vor dem Traden die aktuellsten Daten berücksichtigen sollten.
*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse
Wie beginne ich mit dem Traden von Dividendenaktien über CFDs?
Um Dividendenaktien über einen Differenzkontrakt (CFD) zu traden, müssen Sie ein Konto mit einer Handelsplattform wie Capital.com eröffnen. CFDs ermöglichen es Ihnen, auf Aktienkursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, was Flexibilität für kurzfristige Handelsstrategien bietet.
Bedenken Sie dabei, dass das Halten einer Long-CFD-Position bis zum Ex-Dividenden-Tag Sie zu einer Dividendenanpassung berechtigt. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass diese Anpassung keine traditionelle Dividendenausschüttung darstellt. Achten Sie daher auf die Kursaktivität und setzen Sie Tools zum Risikomanagement ein.