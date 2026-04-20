Freunde empfehlen und an deren Rückvergütungen verdienen

Wenn Sie einen Kunden werben, der sich für den Status als Professional qualifiziert, erhalten Sie gemäß den Bedingungen des Programms 50 % der vom geworbenen Kunden generierten Rückvergütungen.

Beispiel 1 Sie werben einen Professional-Kunden, der innerhalb desselben Trading-Tages Positionen eröffnet und schließt und dabei 1.000 € an Spread-Rückvergütungen generiert. Sie erhalten 500 € als Empfehlungs-Rückvergütung, während der geworbene Kunde weiterhin seine volle Professional-Rückvergütung erhält.

Beispiel 2 Sie werben einen Professional-Kunden, der einige Positionen über Nacht hält und dabei 900 € an Spread-Rückvergütungen sowie 600 € an Swap-Rückvergütungen generiert. Sie erhalten insgesamt 750 € als Empfehlungs-Rückvergütung, berechnet als 50 % der generierten Rückvergütungen gemäß den Bedingungen des Programms.

Die Geschäftsbedingungen für das Professional-Konto können Sie hier lesen. Klicken Sie hier, um mehr über das Empfehlungsprogramm zu erfahren.

1Gehebeltes Trading verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und ist daher riskant.

2Bester CFD-Broker 2026 – Broker Chooser

3Lesen Sie hier die Geschäftsbedingungen unseres Empfehlungsprogramms für Professional-Kunden.