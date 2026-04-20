Erhöhte Rückvergütungen, höherer Hebel1 und großzügige Empfehlungsprämien, verfügbar auf einer preisgekrönten Plattform.2
Spread-Rückvergütungen basierend auf Ihrem Trading-Verhalten. Bis zu 20 % Rückvergütung, monatlich berechnet und jederzeit von Ihnen abrufbar.
Eine Rückvergütung von bis zu 37,5 % auf Übernachtfinanzierungskosten für ausgewählte Instrumente, monatlich berechnet und jederzeit von Ihnen abrufbar.
Hebel von bis zu 500:1 auf Forex, Indizes, Öl und Gold sowie bis zu 33:1 auf Aktien verfügbar.
Wenn Sie einen qualifizierten Kunden werben, können Sie vorbehaltlich der Bedingungen bis zu 50 % der von ihm generierten Trading-Rückvergütungen erhalten.3
Professionelle Konten bieten einen höheren Hebel als Retail-Konten. Dies erhöht die Marktexponierung, kann jedoch auch Verluste verstärken, wenn sich die Märkte gegen Sie bewegen.
Der Negativsaldoschutz gilt standardmäßig für Professional-Konten. Er kann jedoch im Einzelfall aufgehoben werden. In diesem Fall können Verluste Ihren Kontostand übersteigen, und zusätzliche Zahlungen können erforderlich sein.
Bei professionellen Kunden wird von größeren Trading-Kenntnissen und mehr Erfahrung ausgegangen. Unsere Kommunikation setzt daher Vertrautheit mit Märkten und Trading-Konzepten voraus.
Professionelle Kunden erhalten keine schriftlichen Risikohinweise in Bezug auf einzelne Transaktionen, was ihrem eingestuften Erfahrungsniveau entspricht.
Professionelle Kunden unterliegen einem anderen regulatorischen Rahmen, der den Zugang zu bestimmten Beschwerdeverfahren oder Entschädigungsregelungen einschränken kann, einschließlich Anlegerentschädigungssystemen, die Retail-Kunden zur Verfügung stehen.
Volle Marktexponierung – bei geringen Margin-Anforderungen.1
|Maximaler Hebel für professionelle Kunden
|Margin-Äquivalent
|Hauptwährungspaare
|500:1
|0,2 %
|Hauptindizes
|500:1
|0,2 %
|Gold
|500:1
|0,2 %
|Öl
|500:1
|0,2 %
|Große Aktienwerte
|33:1
|3,03 %
|Kryptowährungen
|100:1
|1 %
Ein Prozentsatz Ihres Spreads wird monatlich berechnet und jederzeit von Ihnen zur Auszahlung bereitgestellt.
|Volumen der Positionen
|0 Mio. $ – 5 Mio. $
|5 Mio. $ – 10 Mio. $
|> 10 Mio. $
|Rückvergütung %
|5 %
|10 %
|20 %
Ein Prozentsatz der CFD-Swap-Gebühren wird monatlich berechnet und jederzeit von Ihnen zur Auszahlung bereitgestellt.
|Finanzinstrument
|Swap-Rückvergütungen
|Aktien
|37,5 %
|Indizes
|37,5 %
|Rohstoffe
|37,5 %
|Forex und Edelmetalle
|33,3 %
|Kryptowährungen
|10 %
Wenn Sie einen Kunden werben, der sich für den Status als Professional qualifiziert, erhalten Sie gemäß den Bedingungen des Programms 50 % der vom geworbenen Kunden generierten Rückvergütungen.
Sie werben einen Professional-Kunden, der innerhalb desselben Trading-Tages Positionen eröffnet und schließt und dabei 1.000 € an Spread-Rückvergütungen generiert.
Sie erhalten 500 € als Empfehlungs-Rückvergütung, während der geworbene Kunde weiterhin seine volle Professional-Rückvergütung erhält.
Sie werben einen Professional-Kunden, der einige Positionen über Nacht hält und dabei 900 € an Spread-Rückvergütungen sowie 600 € an Swap-Rückvergütungen generiert.
Sie erhalten insgesamt 750 € als Empfehlungs-Rückvergütung, berechnet als 50 % der generierten Rückvergütungen gemäß den Bedingungen des Programms.
Die Geschäftsbedingungen für das Professional-Konto können Sie hier lesen. Klicken Sie hier, um mehr über das Empfehlungsprogramm zu erfahren.
1Gehebeltes Trading verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und ist daher riskant.
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3Lesen Sie hier die Geschäftsbedingungen unseres Empfehlungsprogramms für Professional-Kunden.