Kryptos vs. Aktien: Wie handelt man sie?
Wie unterscheidet sich das Traden von Kryptos vs. Aktien? Nachfolgend schauen wir uns die wesentlichen Unterschiede an, die Sie zu diesen Anlageklassen wissen sollten, von der Volatilität und Liquidität bis zur Regulierung und den Handelszeiten – neben einigen Gemeinsamkeiten.
Kryptos vs. Aktien: Ein Überblick
Beim Vergleich von Kryptos mit Aktien (letztere werden bei uns über Anteile gehandelt) gibt es zahlreiche wichtige Unterschiede, die Handelsstrategien und Ergebnisse beeinflussen.Kryptowährungen bieten eine hohe Volatilität, den 24/7-Handel und weniger regulatorische Beschränkungen, was ansprechend für diejenigen sein könnte, die nach schnellen Möglichkeiten mit flexiblen Handelszeiten suchen.
Aktien sind hingegen stärker reguliert, allgemein weniger volatil und bieten eine gewisse Stabilität durch die zugrundeliegende Unternehmensperformance. Daher könnten sie von Tradern bevorzugt werden, die an einem strukturierteren Umfeld interessiert sind. Schauen Sie sich die unten stehende Grafik an, um mehr darüber zu erfahren, was Sie von diesen zwei Instrumenten erwarten können.
Warum Kryptowährungen traden?
Kryptowährungen könnten aus verschiedenen Gründen für Trader ansprechend sein, vom hohen Wachstumspotenzial bis hin zum dauerhaften Marktzugang. Im Folgenden finden Sie die Hauptgründe dafür, warum Sie sich dazu entscheiden könnten, Kryptowährungen zu traden.
24/7-Handelszugang
Kryptowährungsmärkte sind rund um die Uhr aktiv, was Ihnen die Flexibilität bietet, zu jeder Uhrzeit zu traden, ohne durch die traditionellen Börsen- oder Bankzeiten eingeschränkt zu sein.
Potenzial für hohe Renditen
Kryptowährungen sind für ihre hohe Volatilität und ihr schnelles Wachstumspotenzial bekannt, das oft beachtliche Renditen bietet, die traditionellere Anlageklassen übertreffen können. Dies bedeutet jedoch auch ein höheres Verlustrisiko, weshalb es unerlässlich ist, mit Vorsicht an das Traden von Krypto heranzugehen.
Innovation und Portfolio-Diversifizierung
Das Traden von Kryptowährungen bietet die Möglichkeit, ein Exposure zu modernsten Technologien und Innovationen aufzubauen. Er bietet außerdem eine einzigartige Möglichkeit zur Diversifizierung eines Portfolios, indem Anlegern ermöglicht wird, traditionelle Vermögenswerte mit digitalen Währungen auszugleichen.
CFD-Zugang
Beim Traden von Kryptos mit CFDs über einen Broker für Derivate können Sie auf einen Hebel (auch bekannt als Margin-Trading) zugreifen, was bedeutet, dass Sie große Positionen mit einer vergleichsweise geringen Einlage kontrollieren können. Dies vergrößert potenzielle Gewinne, aber auch Verluste, was das Traden mit Hebel riskant macht.
Aus welchen Gründen Sie auch immer Kryptowährungen traden, es ist wichtig, daran zu denken, dass diese sehr volatil sind und die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.
Erfahren Sie mehr über Kryptowährungen.
Warum Aktien-CFDs traden?
Das Traden von Aktien als CFDs spricht oftmals diejenigen an, die auf der Suche nach Flexibilität und Hebeln sind, ohne die Notwendigkeit eines direkten Besitzes. Nachfolgend finden Sie einige häufige Gründe für die Wahl von Aktien.
CFD-Zugang
Aktien-CFDs ermöglichen es Ihnen, auf Aktienkursbewegungen zu spekulieren, wobei Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren können, ohne die zugrunde liegende Aktie besitzen zu müssen. Mit einem Hebel (auch bekannt als Margin-Trading) können Sie ein größeres Exposure mit weniger Kapital aufbauen, wobei dies sowohl Verluste als auch Gewinne vergrößert. CFDs bieten außerdem den Zugang zu globalen Märkten, wodurch eine Diversifizierung und schnelle Reaktionen auf Marktereignisse ermöglicht werden.
Dividendenanpassungen
Beim Traden von Aktien-CFDs bieten viele Broker Dividendenanpassungen an, mit denen Trader einen Barausgleich erhalten, der die Dividendenausschüttungen der zugrundeliegenden Aktien widerspiegelt, womit ein Einkommenspotenzial ohne Aktienbesitz geschaffen wird.
Regulatorische Aufsicht
Aktienmärkte sind reguliert, was für ein gewisses Maß an Transparenz und Schutz für die zugrunde liegenden Vermögenswerte sorgt, die mit CFDs abgebildet werden. Während das CFD-Trading spekulativer ist, unterliegen die Vermögenswerte selbst einer Aufsicht, wodurch Trader eine zusätzliche Vertrauensebene erhalten.
Wie sich das Traden von Krypto vs. Aktien unterscheidet
Es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen Kryptowährungen und Aktien, etwa hinsichtlich ihrer üblichen Liquidität, der Marktstimmung und externer Einflüsse, wobei sich alle diese Faktoren auf Entscheidungen beim Traden auswirken können. Nachfolgend werden diese Unterschiede näher erläutert, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welcher Markt besser mit Ihren Handelszielen übereinstimmen könnte.
Regulierung
Aktien unterliegen einer strengen Regulierung durch Behörden wie die SEC, die den Anlegerschutz, faire Märkte und die obligatorische Offenlegung von Unternehmen gewährleisten.Kryptowährungen hingegen bewegen sich in einem weitgehend unregulierten Raum, was sich jedoch allmählich ändert. Für CFD-Trader könnte dieser Unterschied hinsichtlich der Regulierung bedeuten, dass beim Handel mit Kryptowährungen zusätzliche Vorsicht erforderlich ist.
Eigentumsstatus
Wenn sie direkt gekauft werden, stellen Aktien einen Teilbesitz an einem Unternehmen dar, wobei ihr Wert an die Performance und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens gebunden ist. Dieser innere Wert sorgt dafür, dass Aktien in der Regel weniger spekulativ sind. Wenn sie jedoch als CFDs gehandelt werden, können Sie auf Kursbewegungen spekulieren, ohne die Aktien zu besitzen, wodurch Sie sich ausschließlich auf Marktchancen konzentrieren können.
Dahingegen sind Kryptowährungen digitale Vermögenswerte, die Sie direkt besitzen können. Sie stellen jedoch kein Eigentum an einem Unternehmen oder einem materiellen Vermögenswert dar. Ihr Wert ist von Faktoren wie der Verbreitung der Technologie, der Marktnachfrage und der Anlegerstimmung abhängig.
Volatilität
Kryptowährungen sind dafür bekannt, weitaus volatiler als Aktien zu sein, wobei große Kursschwankungen durch Faktoren wie regulatorische Neuigkeiten, technologische Entwicklungen und die Marktstimmung verursacht werden. Dadurch sind sie für spekulative Trader interessant, aber riskanter für diejenigen, die auf Stabilität abzielen.
Aktien sind hingegen allgemein beständiger, da ihre Kurse an die Performance von Unternehmen und die allgemeinen Wirtschaftstrends gebunden sind. Kryptobezogene Aktien stellen einen Mittelweg dar und sind oft volatiler als traditionelle Aktien. Gleichzeitig sind sie aber weniger volatil als Kryptowährungen und stellen somit eine Alternative für Trader dar, die ein partielles Exposure zu Kryptowährungen anstreben. Doch auch wenn der Aktienhandel allgemein weniger volatil sein kann, bedeutet das nicht, dass dies immer der Fall ist. Wie immer ist die Wertentwicklung der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Liquidität
Aktien Aktien weisen allgemein eine höhere Liquidität auf als die meisten Kryptowährungen. Dies gilt insbesondere für große, etablierte Unternehmen. Diese höhere Liquidität kann es erleichtern, in Trades ein- und auszusteigen, ohne dass der Kurs des Vermögenswerts wesentlich beeinflusst wird, was bedeutet, dass Slippage minimiert werden kann.
Kryptowährungen können sich hinsichtlich ihrer Liquidität stark unterscheiden. Große Coins wie Bitcoin und Ethereum sind relativ liquide, wohingegen weniger bekannte Altcoins wie BONK oder SUI eventuell nicht so einfach ohne größere Kursauswirkungen zu traden sind. Für Trader von Derivaten lohnt es sich, diesen Unterschied in der Liquidität zu berücksichtigen, da er einen Einfluss darauf haben kann, ob sie zu den gewünschten Kursen traden und Risiken effektiv steuern können.
Marktstimmung und externer Einfluss
Kryptowährungen sind äußerst empfindlich hinsichtlich stimmungsbezogener Ereignisse wie Social-Media-Trends, Aussagen von Influencern und wichtiger Nachrichten, was zu erheblichen Kursschwankungen führen kann.
Aktien werden zwar auch durch die Stimmung beeinflusst, stehen aber deutlicher unter dem Einfluss von fundamentalen Unternehmensdaten, Wirtschaftsdaten und regulatorischen Neuerungen. Wenn Trader Kryptowährungen und Aktien vergleichen, zeigt sich, dass letztere oft berechenbarer auf externe Faktoren reagieren. Kryptowährungen sind hingegen anfälliger für Volatilität, die von der Stimmung abhängig ist.
Ähnlichkeiten zwischen dem Traden von Krypto und Aktien
Obwohl es sich um unterschiedliche Anlageklassen handelt, teilen Krypto und Aktien wichtige Handelsdynamiken. Mit beiden ist es möglich, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kursbewegungen zu spekulieren. Das Traden von Krypto und Aktien ist ebenfalls stark von der Marktanalyse abhängig, wobei Trader sowohl die technische Analyse als auch fundamentale Einblicke nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Beide Anlagearten können über Plattformen gehandelt werden, die Tools wie Hebel, CFDs, Stop-Loss-Orders und das Hochfrequenz-Trading anbieten. Diese Übereinstimmung bei Strategien und dem Risikomanagement macht beide für Trader ansprechend, die nach spekulativen Möglichkeiten auf dynamischen Märkten suchen.
Was sind die Handelszeiten für Krypto und Aktien?
Krypto-Märkte sind 24/7 aktiv und bieten Tradern eine unvergleichliche Flexibilität, aber auch das Risiko plötzlicher Kursschwankungen außerhalb der üblichen Handelszeiten.
Aktien folgen hingegen festen Handelszeiten, die an die jeweiligen Börsen gebunden sind (z. B. 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr ET in den USA), mit begrenzter Aktivität außerhalb der Handelszeiten. Diese Struktur ermöglicht besser vorhersehbare Kursbewegungen, die hauptsächlich innerhalb der regulären Handelszeiten stattfinden.
Erfahren Sie mehr über die weltweiten Handelszeiten.
Was sind kryptobezogene Aktien?
Kryptobezogene Aktien sind Anteile an Unternehmen, die im Bereich der Kryptowährungsbranche oder der Blockchain-Technologie tätig sind. Diese bieten ein indirektes Exposure zum Wachstum und zu den Entwicklungen auf dem Kryptomarkt. Diese könnten folgende Unternehmen beinhalten:
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Unternehmen, die im Mining von Kryptowährungen tätig sind, wie Marathon Digital und Riot Blockchain, die Umsätze mit dem Mining beliebter Kryptowährungen wie Bitcoin erzielen.
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Kryptobörsen wie Coinbase, die das Traden und Verwahren von Kryptowährungen für private und institutionelle Kunden vereinfachen.
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Blockchain-Technologieunternehmen wie Block (ehemals Square) und IBM, die mit dem Einsatz von Blockchain-Lösungen Finanzdienstleistungen, die Datensicherheit und das Lieferkettenmanagement optimieren.
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Zahlungsdienstleister, die sich auf Krypto einlassen, wie PayPal und Visa, welche Krypto-Zahlungen in ihre Plattformen integrieren, was es Kunden ermöglicht, Krypto zu kaufen, zu halten und auszugeben.
Das Investieren in kryptobezogene Aktien kann ein Exposure zur Kryptowährungsbranche ermöglichen, mit der zusätzlichen Stabilität und regulatorischen Aufsicht des traditionellen Aktienmarktes.
Krypto vs. Aktien: Mögliche Trading-Strategien
Obwohl Aktien und Kryptowährungen mit CFDs handelbar sind, unterscheiden sich die jeweiligen Strategien häufig aufgrund von Faktoren wie der Marktvolatilität, der Liquidität und den Handelszeiten. Nachfolgend finden Sie zwei einfache Strategien – eine für Aktien und eine für Kryptowährungen – zur Verdeutlichung der Unterschiede.
Aktien-CFD-Strategie: Überkreuzung des gleitenden Durchschnitts
Eine gebräuchliche Strategie für Aktien-CFDs nutzt die Überkreuzung des gleitenden Durchschnitts (MA), wobei Trader nach einer kurzfristigen MA-Überkreuzung über einen langfristigen MA als ein bullisches Signal und eine Überkreuzung darunter als ein bärisches Signal suchen. So könnte die Umsetzung aussehen:
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Beobachten Sie den 30-Minuten-Chart – Halten Sie Ausschau nach einer Überkreuzung des 20/50-MA, um die Trendrichtung zu bestätigen.
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Überprüfen Sie einen niedrigeren Zeitrahmen (den 5-Minuten- oder 15-Minuten-Chart) – warten Sie auf einen Pullback zur Unterstützung, und die Bestätigung eines Kerzenmusters, bevor Sie einsteigen.
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Steigen Sie long ein – Sobald die Unterstützung hält, können Sie sich dafür entscheiden, in den Trade einzusteigen und einen Stop-Loss unterhalb des Swing-Tiefs im niedrigeren Zeitrahmen zu setzen.
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Überwachen Sie den Trade – Bleiben Sie im Trade, solange der 30-Minuten-Trend intakt bleibt (Kurs über dem 20-MA).
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Steigen Sie mit dem 30-Minuten-Chart aus – Wenn der Kurs unter den 20-MA fällt oder auf ein wichtiges Widerstandsniveau trifft, können Sie sich dafür entscheiden, aus dem Trade auszusteigen.
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Überprüfen Sie den niedrigeren Zeitrahmen zur Feinabstimmung – Sollte der Kurs es nicht schaffen, neue Höchststände zu erreichen, steigen Sie im niedrigeren Zeitrahmen aus, bevor es zu einer Umkehrung kommt.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Krypto-CFD-Strategie: Breakout-Trading
Aufgrund der höheren Volatilität und des 24/7-Marktes von Kryptowährungen ist das Breakout-Trading eine verbreitete Strategie, die sich auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus konzentriert, um Kursbewegungen nachzuvollziehen.
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Halten Sie Ausschau nach einem wichtigen Widerstandsniveau, welches vom Kurs bereits mehrfach getestet wurde.
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Wenn der Kurs bei hohem Volumen über den Widerstand ausbricht, können Sie sich dazu entscheiden, eine Long-Position einzugehen.
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Wenn der Kurs unter die Unterstützung fällt, könnten Sie sich dazu entscheiden, short zu gehen.
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Stop-Loss-Orders werden direkt außerhalb des Breakout-Niveaus platziert, um das Risiko zu kontrollieren.
Krypto vs. Aktien: Was ist besser für Derivat-Trader?
Bei der Entscheidung zwischen Krypto und Aktien kommt es im Wesentlichen auf die Trading-Ziele und die Risikotoleranz an. Für Derivat-Trader, die eine hohe Volatilität und schnelle Möglichkeiten bevorzugen, könnten Kryptowährungen angesichts ihrer Kursvolatilität und ihrer 24/7-Handelszeiten besonders ansprechend sein. Diejenigen, die jedoch Stabilität und ein klar reguliertes Umfeld bevorzugen, können mit Aktien eine strukturiertere Option wählen, die an die Performance der zugrunde liegenden Unternehmen gebunden ist.
Häufig gestellte Fragen
Ist es besser, in Krypto oder in Aktien zu investieren?
Ob eine Investition in Krypto oder Aktien besser ist, hängt von Ihren Anlage- oder Trading-Zielen und Ihrer Risikobereitschaft ab. Aktien repräsentieren eine Beteiligung an etablierten Unternehmen, die oft Dividenden und ein langfristiges Wachstumspotenzial bieten, das von der finanziellen Gesundheit des Unternehmens abhängig ist. Dies macht sie attraktiv für Anleger, die sich auf Stabilität und Einkommen konzentrieren. Zwar sind Kryptowährungen hochvolatil und weitgehend spekulativ, aber sie bieten ein Exposure zu innovativen Technologien und Potenzial für hohe Renditen. Eine Diversifizierung über beide Anlageklassen hinweg könnte ein Gleichgewicht schaffen. Dies ermöglicht es Ihnen, das Wachstum aufstrebender digitaler Vermögenswerte zu nutzen und gleichzeitig die Stabilität durch Aktien beizubehalten.
Was sind die Hauptrisiken beim Traden von Krypto vs. Aktien?
Das Traden von Krypto und Aktien ist jeweils mit individuellen Risiken verbunden. Kryptowährungen sind hochvolatil und größtenteils unreguliert. Dadurch sind sie für starke Kursschwankungen und Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit anfällig, etwa durch Hackerangriffe. Aktien sind im Allgemeinen zwar stabiler, unterliegen aber dennoch den Auswirkungen von Marktschwankungen, Wirtschaftsbedingungen und regulatorischen Veränderungen. Ein Verständnis der jeweiligen Risiken, die mit jeder Anlageklasse verbunden sind, kann Tradern dabei helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, basierend auf ihrer Risikotoleranz und ihren finanziellen Zielen.
Kann ich mein Portfolio sowohl mit Krypto als auch mit Aktien diversifizieren?
Ja, die Diversifizierung Ihres Portfolios sowohl mit Krypto als auch mit Aktien kann strategisch sinnvoll sein, um potenzielle Renditen auszugleichen und das Risiko zu kontrollieren. Aktien bieten ein Exposure zu etablierten Unternehmen mit einem zugrunde liegenden Wert, wohingegen Kryptowährungen ein Profil mit hohem Risiko und hoher Rendite in aufstrebenden Technologiemärkten bieten. Die Kombination der beiden kann Anlegern eine Mischung aus Stabilität und Wachstumspotenzial bieten, wodurch sie Gewinne aus verschiedenen Branchen und Anlageklassen erzielen könnten.