Über Capital.com

StartseiteÜber uns
Capital.com ist eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen der Welt – tatsächlich wurden wir im Jahr 2024 im Deloitte Technology Fast 50 als das am schnellsten wachsende Unternehmen im Nahen Osten eingestuft. Wir betreuen unsere Kunden von Büros im Nahen Osten, Großbritannien, Europa und Australien aus. Wir stellen unsere Trader in den Mittelpunkt jeder Entscheidung, die wir treffen, und unterstützen sie mit intuitiver Technologie, umfassender Schulung und engagierter Unterstützung beim Handel.
Unsere Mission ist es, Tradern zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir ihnen die Tools und Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um mit Vertrauen zu handeln. Diese Mission hat uns mehrere Auszeichnungen von führenden Branchenexperten eingebracht – wie z. B. 'Best Overall Trading Platform' (Online Money Awards 2024) und 'Best Trading App 2023' (Good Money Guide) – und half uns, eine 'ausgezeichnete' Bewertung auf Trustpilot zu erlangen.
Schließen Sie sich einem Broker an, der für die Unterstützung Ihres Handels anerkannt ist – Best Overall Trading App 2024 und Best CFD Provider 2023 (Online Money Awards), Best Trading App 2023 (Good Money Guide).
Verlassen Sie sich darauf, dass wir nicht nur große Versprechungen machen – Kunden auf der ganzen Welt vertrauen uns. Unsere Kunden sind so sehr von uns überzeugt, dass sie bis 2024 über 1 Billion Dollar mit uns gehandelt haben.
Handeln Sie CFDs auf einer Vielzahl beliebter globaler Märkte, von Bitcoin bis Dogecoin, von Rohöl bis Erdgas, von Gold bis Kupfer sowie einer breiten Auswahl an bekannten shares, Währungspaaren und stock indices.
Bringen Sie Ihr Geld mühelos dorthin, wo Sie es brauchen. Schnelle Auszahlungen – wir bearbeiten 94% innerhalb einer Stunde und 99% der Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden, und (Daten von Capital.com, 2024).
Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Hebelwirkung: bis zu 30:1 auf Rohstoffe, FX und Indizes, bis herunter auf 1:1, falls Sie es bevorzugen, die 0 % Übernachtfinanzierung auf Aktien und Krypto zu nutzen.
Handeln Sie auf einer mehrfach ausgezeichneten Plattform und App – 'Best Overall Trading Platform' (Online Money Awards 2024) und 'Best Trading App 2023' (Good Money Guide) – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Öffnen Sie schnell und einfach ein Konto. Sobald Sie sich uns anschließen, werden Sie betreut von unserem Expertenteam – und Sie werden Zugang zu einem umfassenden Angebot an Bildungsinhalten, Nachrichten und Analysen haben.
Wofür wir bekannt sind
Als mehrfach preisgekrönter Broker sind wir bekannt für unsere technologiegetriebene, benutzerfreundliche Plattform, qualitativ hochwertigen Kundensupport und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Technologie im Zentrum unseres Handelns bieten wir smarte Funktionen wie Echtzeit-Marktdaten, fortschrittliche Charting-Tools und eine responsive Mobile-App für das Trading unterwegs. Unser Ziel ist es, Privatanlegern nahtlosen Zugang zu globalen Finanzinstrumenten zu bieten, darunter über 5,500 Märkte aus verschiedenen Asset-Klassen.
Wir suchen stets nach neuen Wegen, um unseren Kunden zu mehr Handelsvertrauen und fundierten Entscheidungen zu verhelfen. Dazu bieten wir modernste Technologie, informative Bildungsressourcen und wettbewerbsfähige Preise in einer sich ständig verändernden Handelslandschaft.
Unsere intuitiven Produkte, engagierter Kundenservice und kontinuierliche Innovation werden immer wieder von führenden Branchenexperten anerkannt.
Im Jahr 2023 wurden wir von Deloitte Technology Fast 50 als eines der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen im Mittleren Osten und auf Zypern eingestuft. Hier sind nur einige der Auszeichnungen, die wir kürzlich erhalten haben:
Gehen Sie long oder short auf Devisen, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen
1 Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.
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