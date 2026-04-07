Diese Seite beschreibt die wichtigsten Gebühren und Kosten für das Traden bei Capital.com. Für eine vollständige Übersicht aller damit verbundenen Kosten der einzelnen Anlageklassen, schauen Sie sich bitte unser Kostenoffenlegungsdokument an.
Konto
|
Ein Konto eröffnen
|
KOSTENLOS
|
Ein Konto schließen
Wir werden Ihnen keine Gebühren berechnen, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Handelsreise mit uns zu beenden.
|
KOSTENLOS
|
Demokonto
Üben Sie Ihre Strategien in einer simulierten Handelsumgebung mit virtuellem Kapital.
|
KOSTENLOS
Einzahlungen und Auszahlungen
|
Einzahlungsgebühr
Sie müssen nichts bezahlen, um Geld auf Ihr Konto einzuzahlen.
|
KOSTENLOS
|
Mindesteinzahlung
Der kleinste Betrag, den Sie Ihrem Konto hinzufügen können, um mit dem Traden zu beginnen.
|
20 USD/EUR/GBP
|
Auszahlungsgebühr
Wir werden Ihnen niemals Gebühren für die Auszahlung Ihres Geldes von Ihrem Capital.com-Konto berechnen.
|
KOSTENLOS
|
Mindestauszahlung
Der kleinste Betrag, den Sie auf Ihre Karte oder Ihr Bankkonto auszahlen können.
|
20 EUR/USD/GBP für Bankkarten*
*Der Mindestbetrag, den Sie abheben können, hängt von Ihrer Zahlungsmethode ab (siehe hier für Details). Wenn Sie weniger als den Mindestauszahlungsbetrag auf Ihrem Konto haben, können Sie nur Ihr gesamtes Guthaben auszahlen.
Trading
|
Der Spread
Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread – die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis. Mehr erfahren
|
Spreads sind dynamisch und ändern sich je nach den zugrunde liegenden Marktbedingungen. Überprüfen Sie den individuellen Spread für ein bestimmtes Instrument hier.
|
Handelsprovision
Wir berechnen keine Provisionen auf Ihre Trades.
|
KOSTENLOS
|
Anpassung der Übernachtfinanzierung (Swaps)*
Eine Anpassung, die angewendet wird, wenn Sie bestimmte Positionen über Nacht halten.
*CFD-Positionen mit 1:1 Hebel (d. h. ohne Hebel) unterliegen keiner Übernachtfinanzierung, außer auf einer begrenzten Anzahl von Märkten.
|
Die Gebühren für jedes Instrument finden Sie hier.
|
Währungsumrechnung
Wenn Sie auf einen Markt traden, der in einer anderen Währung als Ihrem Konto denominiert ist, zahlen Sie eine Umrechnungsgebühr.
Sie zahlen denselben FX-Aufschlag auch dann, wenn Sie Gelder zwischen Unterkonten in verschiedenen Währungen transferieren.
|
Die Gebühr ist im Wechselkurs enthalten, den Sie erhalten. Dies wird auf unseren internen FX-Kurs (mdfx) angewendet.
|
Garantierte Stopps
Ein garantierter Stop-Loss (GSL) schließt den Trade genau auf dem von Ihnen festgelegten Kursniveau, ohne Risiko von Kurslücken oder Slippage. Ihr Verlust überschreitet niemals das vorhergesagte Niveau, aber Sie zahlen eine kleine Gebühr, wenn Ihr GSL ausgelöst wird. Mehr erfahren
|
Die GSL-Gebühr variiert je nach dem von Ihnen gehandelten Markt, dem Eröffnungskurs der Position und der Menge. Sie können die Gebühr auf dem Handelsticket überprüfen, bevor Sie Ihren Trade eröffnen. Erfahren Sie hier, wie die GSL-Gebühr berechnet wird.
Überprüfen Sie den individuellen Spread und die Anpassung der Übernachtfinanzierung für ein bestimmtes Instrument
Was ist der Spread?
Der Geld-Brief-Spread ist der Unterschied zwischen den Geld- und den Briefkursen („verkaufen“ und „kaufen“) des Wertpapiers. Der Briefkurs (auch als Angebotspreis bekannt) liegt immer über dem Geldkurs, sodass sich der Kurs durch den Spread bewegen muss, bevor eine offene Position profitabel wird. Der Geld-Brief-Spread kann als Maß für das Angebot und die Nachfrage nach einem bestimmten Vermögenswert auf dem Markt angesehen werden, und daher ist die Liquidität des Marktes ein großer Faktor dafür, wie eng der Spread ist.
CFD-Beispiel
-
Sie haben eine Position von 10 Kontrakten auf den US Tech 100, mit einem Geldkurs von 12475 und einem Briefkurs von 12476, daher eine Differenz von 1 Punkt (1 $)
-
Zur Eröffnung Ihrer Position, zahlen Sie die Hälfte dieses Spreads (0,5 Punkte) und ebenso, um diese zu schließen (weitere 0,5 Punkte), multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Kontrakte. Die Gesamtkosten des Spreads betragen daher 1 $ x 10 Kontrakte = 10 $.
Was ist die Anpassung der Übernachtungsfinanzierung?
Jedes Mal, wenn Sie eine Position über Nacht offen halten, fällt für die Position eine Zinsgebühr an. Wie die Gebühr berechnet wird – und ob Sie diese zahlen oder erhalten – hängt von einer Reihe von Faktoren ab. In den nachfolgenden Beispielen können Sie sich einige Einzelheiten ansehen.
Wenn Sie einen CFD-Trade mit 1:1-Hebel (d. h. ohne Hebel) auf die meisten Märkte tätigen, zahlen oder erhalten Sie keine Übernachtfinanzierung. Es gibt jedoch einige Ausnahmen:
- Erdgas
- US-Kakao
- Volatilitätsindex (VIX)
- Forex-Paare mit Türkischer Lira (TRY)
Wie wird die Anpassung der Übernachtfinanzierung berechnet?
Formel
Unsere tägliche Gebühr +/- Referenzzinssatz
Der Referenzwert* folgt der Währung des zugrunde liegenden Marktes, z. B. SOFR für USD oder SONIA für in GBP denominierte Märkte.
Unsere tägliche Gebühr beträgt 4 % pro Jahr, geteilt durch 360 oder 365 Tage basierend auf der Währung:
- Für GBP, CAD, SGD usw.: 4 % / 365 = 0,01096 %
- Für USD, EUR, CHF, JPY usw.: 4 % / 360 = 0,01111 %
Wir wählen den Divisor so, dass dieser dem Standard in der Währung des Marktes entspricht.
*Der relevante Referenzzinssatz beinhaltet eine zugrunde liegende Spread-Anpassungsgebühr. Diese ist in die entsprechende Gebühr integriert, z. B. SOFR, SONIA.
CFD-Beispiel: USD-Indizes
- Angenommen, Sie halten 0,6 Kontrakte auf den US Tech 100 zu einem Kurs von 20140. Ihre vollständiges Exposure würde 12.084 $ betragen.
- Da der US Tech 100 in USD denominiert ist, ist der relevante Referenzzinssatz SOFR – angenommen, dieser beträgt 5,01448 % jährlich oder 0,01393 % täglich.
- Unsere tägliche Gebühr beträgt 0,01111 %.
- Für eine Long-Position würden Sie Folgendes bezahlen: 0,02504 % (Unsere Gebühr + SOFR) = 3,03 $.
- Für eine Short-Position würden Sie Folgendes erhalten: 0,00282 % (Unsere Gebühr – SOFR) = 0,34 $.
CFD-Beispiel: GBP-Indizes
- Sie haben eine Position von einem Kontrakt auf den UK 100, zu einem Kurs von 8175. Ihre vollständiges Exposure würde 8.175 £ betragen.
- Da der UK 100 in GBP gehandelt wird, ist der relevante Referenzzinssatz SONIA – angenommen, dieser beträgt 4,98260 % jährlich oder 0,01365 % täglich.
- Unsere tägliche Gebühr beträgt 0,01096 %.
- Für eine Long-Position würden Sie Folgendes bezahlen: 0,02461 % (unsere Gebühr + SONIA) = 2,01 £.
- Für eine Short-Position würden Sie Folgendes erhalten: 0,00269 % (unsere Gebühr – SONIA) = 0,22 £.
Warum wird mir eine Anpassung der Übernachtfinanzierung berechnet?
Ihnen wird eine Anpassung der Übernachtfinanzierung berechnet, um die mit dem Halten einer Position über Nacht verbundenen Handelskosten zu decken.
Was ist die garantierte Stop-Loss-Gebühr?
Eine Gebühr für einen garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur erhoben, wenn der GSL ausgelöst wird. Der GSL schließt den Trade genau auf dem von Ihnen festgelegten Kursniveau, ohne Risiko von Kurslücken oder Slippage. Da wir dieses Risiko für Sie übernehmen, berechnen wir (und andere Anbieter) eine Gebühr für die Nutzung des GSL. Sie können die GSL-Gebühr auf dem Handelsticket sehen, bevor Sie Ihren Trade platzieren, nachdem Sie einen GSL ausgewählt haben.
Wie wird die garantierte Stop-Loss-Gebühr berechnet?
Die garantierte Stop-Loss-Gebühr wird berechnet, indem drei Komponenten multipliziert werden: die garantierte Stop-Prämie (in Prozent), der Eröffnungskurs der Position und die Menge. Die Formel sieht folgendermaßen aus:
Formel
GSL-Gebühr = GSL-Prämie * Eröffnungskurs der Position * Menge.
Sie können den GSL-Gebührenwert auf dem Handelsticket überprüfen, wenn Sie eine Position eröffnen und den GSL hinzufügen.
Weitere Dinge, die man berücksichtigen sollteNatürlich sind unsere Gebühren nicht die einzigen Faktoren, die die Rentabilität Ihres Trades beeinflussen werden. Sie sollten auch Folgendes berücksichtigen.
Marktbewegung
Die Richtung und die Entfernung, in die sich ein Markt bewegt, werden natürlich den Wert Ihres Trades beeinflussen.
Margin
Der Betrag, der zur Eröffnung und Aufrechterhaltung eines Trades erforderlich ist. Überlegen Sie, ob Sie es sich leisten können, sowohl zu Beginn als auch wenn sich die Margin ändert, um die Marktbedingungen widerzuspiegeln.
Hebel
Sie sollten sich mit dem von Ihnen verwendeten Hebel wohlfühlen. Ihre Exposure kann vielfach höher sein als das, was Sie für die Eröffnung bezahlt haben, und Sie könnten schnelle, große Gewinne oder Verluste verzeichnen.