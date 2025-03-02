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Indizes- & Index-Futures-Trading

Traden Sie CFDs und Knock-out-Optionen auf globale Indizes – sowie CFDs auf Index-Futures – wie den US 500, UK 100 und Germany 40.

Indizes- und Index-Futures-Märkte

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US100US Tech 100
US30US Wall Street 30
DE40Germany 40
US500US 500
J225Japan 225
HK50Hong Kong 50
UK100UK 100
RTYUS Russell 2000
VIXVolatility Index
FR40France 40
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Die Grundlagen des Indizes- und Index-Futures-Tradings

Sind Sie neu im Indizes-Trading? Hier sind einige wichtige Fragen und Antworten, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Was ist Indizes- und Index-Futures-Trading?

Indizes sind Finanzinstrumente, die die Performance einer Gruppe von Vermögenswerten, wie z. B. Aktien, abbilden. Das Traden von Indizes bedeutet daher, mit einem einzigen Trade Exposure gegenüber einer ganzen Gruppe von Vermögenswerten zu erhalten.

Durch die Abbildung der Performance einer großen Gruppe von Aktien soll ein Aktienindex den Zustand eines breiteren Marktes widerspiegeln. Es gibt Aktienindizes, die den Aktienmarkt eines ganzen Landes repräsentieren, wie den US 500, und solche, die einen bestimmten Sektor abbilden, wie den NASDAQ Biotechnology Index, der aus etwa 200 Unternehmen der Biotechnologiebranche besteht.

Das bedeutet, dass Indizes tendenziell diversifiziert sind und Sie mit einem einzigen Trade Zugang zu einem ganzen Sektor oder einer gesamten Volkswirtschaft erhalten.

Bei Capital.com können Sie sowohl Spot-Index-CFDs als auch Index-Futures traden – Derivate, die zukünftige Preise wichtiger Indizes abbilden und häufig genutzt werden, um auf Erwartungen hinsichtlich Marktrichtung, Volatilität oder makroökonomischer Ereignisse zu traden oder diese abzusichern. Hinweis: Knock-outs sind für Futures nicht verfügbar.

Warum Indizes traden?

Da ein Index ein Maß und kein physischer Vermögenswert ist, kann er nicht direkt gekauft werden: Sie können beispielsweise keinen Anteil am UK 100 kaufen. Stattdessen müssten Sie Aktien aller enthaltenen Unternehmen in entsprechenden Gewichtungen kaufen.

Trading macht Indizes zugänglicher, indem es Ihnen ermöglicht, an deren Kursbewegungen teilzuhaben, ohne die zugrunde liegenden Werte zu besitzen. Das bedeutet, dass Sie mit einem einzigen Trade Exposure gegenüber einem gesamten Sektor oder einer Volkswirtschaft erhalten und Ihr Portfolio sofort diversifizieren können.

Index-Futures bieten eine zusätzliche Möglichkeit, auf breitere Marktbewegungen zu spekulieren, häufig mit unterschiedlichen Handelszeiten und Vertragsstrukturen im Vergleich zu Spot-Index-CFDs. Futures-Kontrakte werden häufig von Tradern genutzt, die auf Berichtssaisons, Wirtschaftsdatenveröffentlichungen oder geopolitische Risiken reagieren möchten.

Da Sie den Basiswert nicht besitzen, können Sie sowohl Short als auch Long gehen. Viele Trading-Anbieter stellen zudem auch nach Börsenschluss Kurse für Indizes, sodass diese rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, handelbar sind.

Warum Indizes mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD- und Knock-out-Trading auf eine Reihe globaler Indizes (für Index-Futures sind nur CFDs verfügbar), mit Kursstellung außerhalb der regulären Handelszeiten, sodass Sie viele davon rund um die Uhr traden können.

Nutzen Sie unsere intelligenten Tools und umfassenden Lernangebote, um große Kassaindizes oder futuresbasierte Indexmärkte in Ihrem eigenen Tempo zu traden, oder integrieren Sie führende Drittanbieter-Technologien wie TradingView und MT4.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über bedeutende Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten, Einblicken und Analysen zu Indizes- und Index-Futures-Märkten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indizes traden können.

*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Losses verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.

Einblicke in Indizes

Gewinnen Sie tiefere Einblicke in den Handel mit Indizes – einschließlich der heutigen Top-Gewinner, größten Verlierer und der volatilsten Indizes auf den globalen Märkten.

Die volatilsten Indizes

Sehen Sie sich die führenden Index-Gewinner des Tages an – mit einem Fokus auf Indizes mit bemerkenswerten Aufwärtsbewegungen.
Erfahren Sie mehr über die am stärksten steigenden Indizes

Indizes – Größte Verlierer

Verfolgen Sie die größten Indexverluste des Tages und erkennen Sie Indizes mit deutlichen Abwärtstrends.

Warum Capital.com?

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Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.

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Warum Capital.com? Diese Zahlen sprechen für sich

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