Lizenz

Capital.com SV Investments Limited (im Folgenden als: „wir“, „CAPITAL.COM“, „das Unternehmen“ bezeichnet) ist ein reguliertes Investmentunternehmen in Zypern mit der Registrierungsnummer HE 354252. Das Unternehmen ist bei der Cyprus Securities and Exchange Commission unter der Lizenznummer 319/17 lizenziert und registriert.

CAPITAL.COM hält als regulierte juristische Person in der Europäischen Union die Bestimmungen der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) ein.

Mitteltrennung

Gemäß den Regeln unserer Regulierungsbehörde über Kundenmittel verwaltet Capital.com die Kundenmittel in separaten Bankkonten. Anders gesagt verwalten wir Ihre Mittel getrennt von unseren, damit Sie im Fall unerwarteter finanzieller Schwierigkeiten des Unternehmens keinem Risiko ausgesetzt sind. Das Unternehmen erhebt keinen Anspruch auf diese Mittel, da sie Ihnen gehören.

Die Gelder der Kunden werden auf eine Reihe namhafter Banken verteilt, die ständig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien von Capital.com entsprechen.

Das Hedging wird allein mit den Mitteln von CAPITAL.COM durchgeführt.

Investor-Kompensationsfonds

Capital.com trennt alle Kleinkundengelder gemäß den geltenden Vorschriften von seinen eigenen Geldern. Capital.com SV Investments Limited ist Mitglied des Anlegerentschädigungsfonds (der „Fonds“), der Kleinanleger im Falle eines Zahlungsausfalls von Capital.com entschädigt. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien des Anlegerentschädigungsfonds hier.

Bestimmung des Kompensationsbetrags

Der einem Kunden zu zahlende Kompensationsbetrag wird aufgrund der rechtlichen und vertraglichen Bedingungen zwischen uns und dem Kunden berechnet und unterliegt den Ausgleichsregeln, die bei der Berechnung von Ansprüchen zwischen Kunden und CAPITAL.COM angewendet werden.

Übersteigt der gemäß Richtlinie berechnete Betrag zwanzigtausend Euro (20.000 €), erhält der Anspruchsberechtigte bis zu 20.000 Euro Kompensation.