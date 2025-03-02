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Sie wissen nicht, worum es beim Krypto-Trading geht? Im Folgenden finden Sie einen Überblick über diesen sich schnell entwickelnden globalen Markt.
Das Traden von Kryptowährungen umfasst das Eingehen von Positionen auf steigende oder fallende Kurse von digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ether, mit Derivaten wie CFDs oder Knock-outs.
In der Regel traden Sie CFDs auf Kryptowährungen mit Hebel. Dies ermöglicht Ihnen den Zugang zum vollen Wert der Position mit einer relativ geringen Einlage, die als Margin bezeichnet wird. Das Traden mit Hebel ist riskant, da es sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert.
Traden Sie hingegen Kryptowährungen mit Knock-outs, dann wissen Sie immer zu Beginn Ihres Trades, wie viel Sie riskieren.
Sie können Krypto-Positionen auch durch den physischen Kauf der digitalen Währung über Wallets und Börsen eingehen. Das bedeutet, dass Sie nicht auf einen fallenden Kurs spekulieren können und den vollständigen Wert der Position aufbringen müssen.
Die Gründe für das Traden mit Kryptowährungen sind vielfältig und reichen von dem hohen Gewinnpotenzial, das sie sehen, über die Diversifizierung bis hin zu ihrer dezentralen Natur und der Zugänglichkeit des 24/7-Marktes. Assets wie Bitcoin haben in den letzten Jahren Phasen extremer Volatilität erlebt, die stark publik gemacht wurden. Dadurch wurden sie in der Populärkultur berüchtigt und ihr spekulativer Reiz hat sich verbreitet. Einige sehen Kryptos auch als potenzielle Absicherung gegen Fiatwährungsrisiken oder Inflation, andere schätzen die innovative Blockchain-Technologie, die ihnen zugrunde liegt.
Wir bieten das Traden mit CFDs und Knock-Outs auf Kryptowährungen, wodurch Sie ein Exposure zu den Kursbewegungen von Kryptowährungen erhalten, ohne diese direkt kaufen zu müssen. Bei uns können Sie 450 digitale Vermögenswerte mit der Freiheit traden, sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse zu spekulieren.
Erkennen Sie potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und richten Sie Preisalarme ein, die Sie über wichtige Marktbewegungen informieren. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserem Angebot an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die positive Marktbewegungen festhalten und gleichzeitig vor Verlusten schützen.*
Erfahren Sie mehr über Krypto-Trading
*Stop-Losses sind nicht garantiert.
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Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
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Warum Capital.com? Diese Zahlen sprechen für sichCapital.com-Gruppe
1 Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.
* Hebel vergrößern sowohl Gewinne als auch Verluste.