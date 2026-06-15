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Die heutzutage meistgehandelten Krypto-Paare

Schauen Sie sich die heutzutage meistgehandelten Kryptos an. Gehen Sie long oder short mit CFDs auf die meistgehandelten Krypto-Paare wie BTC/USD und ETH/USD.

Meistgehandelte Kryptos

Sehen Sie sich nachfolgend die heutzutage meistgehandelten Kryptowährungspaare. Werden diese zu Ihrer Handelsstrategie passen?
ÜbersichtsseiteDie meistgehandeltenDie volatilstenTop-AufsteigerTop-Absteiger
VerkaufenKaufenSpread1T Änd.1D Charts
VerkäuferKäufer
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
PLAY/USDPLAY/USD
XLM/USDStellar to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Krypto und Kryptowährung?

In der Welt der digitalen Währungen gibt es keinen Unterschied. „Krypto“ ist einfach eine verkürzte Variante des Worts „Kryptowährung“. Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die durch den Einsatz von Kryptografie sicherstellen, dass Transaktionen anonym und sicher sind.

Wie viele Kryptowährungen gibt es?

Mit Stand von 2024 wird berichtet, dass mehr als 20.000 Kryptowährungen existieren – jedoch werden nicht alle aktiv gehandelt oder verwendet. Viele von ihnen sind „tote“ Kryptowährungen, die fehlgeschlagen sind und aufgegeben wurden. Die Anzahl der aktiven Kryptowährungen variiert, wobei Schätzungen davon ausgehen, dass heutzutage zehntausende Kryptowährungen aktiv gehandelt werden.

Was ist die beliebteste Kryptowährung?

Bitcoin (BTC) ist die beliebteste und bekannteste Kryptowährung der Welt. Hierbei handelte es sich um die erste erschaffene Kryptowährung, die auch heute noch die wertvollste nach Marktkapitalisierung ist. Die Rolle von Bitcoin als Vorreiter und dessen etablierter Ruf haben dazu geführt, dass die Kryptowährung zum Maßstab für den gesamten Kryptomarkt geworden ist.

Welche Krypto wird am meisten gehandelt?

Bitcoin (BTC) ist die meistgehandelte Kryptowährung mit dem höchsten Handelsvolumen an den globalen Kryptobörsen. Seine Marktdominanz und Liquidität machen ihn zum Favoriten unter den Krypto-Tradern auf der gesamten Welt. Neben Bitcoin gilt auch Ethereum (ETH) als die meistgehandelte Kryptowährung.

Warum wird Ether als Ethereum bezeichnet?

Der Begriff „Ethereum“ wird häufig sowohl für die Bezeichnung des Netzwerks als auch für die Kryptowährung verwendet. Ethereum ist eine Blockchain und dezentralisierte Plattform, mit der jeder auf der Blockchain basierende Anwendungen erstellen kann. Ether (ETH) ist die native Kryptowährung der Ethereum-Plattform. Ether ist äußerst beliebt und die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Diese wird weitgehend für Transaktionen und die Entwicklung von Anwendungen auf dem Ethereum-Netzwerk verwendet.