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Zinssatz-Trading umfasst die Spekulation auf Instrumente, die mit zukünftigen Änderungen der Zentralbankzinssätze verbunden sind, wie etwa der US Federal Funds Rate, dem Leitzins der Bank of England oder dem Einlagensatz der EZB.
Zinssatzbezogene Märkte können sich als Reaktion auf Zentralbankentscheidungen, Inflationsdaten, Beschäftigungszahlen und die allgemeine makroökonomische Stimmung bewegen.
Anstatt Zinssätze direkt zu traden, können Sie CFDs auf Zinssatz-Spotmärkte oder auf Zinssatz-Futures traden.
Beide Formate ermöglichen es Ihnen, auf Zinsbewegungen zu spekulieren, ohne das zugrunde liegende Instrument zu besitzen.
Zinssätze spielen eine Schlüsselrolle in der globalen Wirtschaft und beeinflussen alles von Kreditkosten bis hin zu Asset-Bewertungen.Wenn Zentralbanken die Zinssätze erhöhen oder senken, kann dies Devisenmärkte, Aktien, Rohstoffe und insbesondere Anleihemärkte beeinflussen.
Das Traden von Zinsinstrumenten ermöglicht es Ihnen, auf Erwartungen hinsichtlich dieser Zinsbewegungen zu reagieren – unabhängig davon, ob Sie eine Straffung, Lockerung oder einfach Volatilität rund um wichtige Ankündigungen erwarten.
Mit CFD-Trading können Sie auf diese Bewegungen long oder short gehen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Sie haben außerdem die Flexibilität, Ihr Exposure mit Hebelwirkung anzupassen – beachten Sie jedoch, dass Hebel sowohl das Risiko als auch die potenzielle Rendite erhöht. Knock-outs bieten einen anderen Ansatz: Traden Sie Spotmärkte mit integrierten Risikobegrenzungen und im Voraus festgelegten Kosten, während Sie weiterhin volles Markt-Exposure haben.
Ob Sie rund um Zentralbanksitzungen traden, auf Inflationsüberraschungen reagieren oder Ihr Zins-Exposure absichern möchten – unsere Plattform bietet Ihnen die passenden Tools.
Bleiben Sie mit unserer intuitiven Plattform und reaktionsschnellem Support mit den Märkten verbunden – und traden Sie wichtige Zinssatzinstrumente auf fundierter Basis.
*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stopps verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
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