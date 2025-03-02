Was ist Zinssatz-Trading?

Zinssatz-Trading umfasst die Spekulation auf Instrumente, die mit zukünftigen Änderungen der Zentralbankzinssätze verbunden sind, wie etwa der US Federal Funds Rate, dem Leitzins der Bank of England oder dem Einlagensatz der EZB.

Zinssatzbezogene Märkte können sich als Reaktion auf Zentralbankentscheidungen, Inflationsdaten, Beschäftigungszahlen und die allgemeine makroökonomische Stimmung bewegen.

Anstatt Zinssätze direkt zu traden, können Sie CFDs auf Zinssatz-Spotmärkte oder auf Zinssatz-Futures traden.

Zinssatz-Spot-CFDs bilden die Live-Marktpreise ab, die mit kurzfristigen Zinserwartungen verbunden sind. Sie können auch ausgewählte Zinssatzmärkte mit Knock-out-Optionen traden.

Zinssatz-Futures-CFDs bilden Futures-Kontrakte wie 3-Monats-SONIA oder Euribor ab und spiegeln die Markterwartungen für Zinssätze bis zu einem festgelegten Ablaufdatum wider. Knock-out-Optionen sind für Zinssatz-Futures nicht verfügbar.

Beide Formate ermöglichen es Ihnen, auf Zinsbewegungen zu spekulieren, ohne das zugrunde liegende Instrument zu besitzen.

Warum Zinssätze traden?

Zinssätze spielen eine Schlüsselrolle in der globalen Wirtschaft und beeinflussen alles von Kreditkosten bis hin zu Asset-Bewertungen.Wenn Zentralbanken die Zinssätze erhöhen oder senken, kann dies Devisenmärkte, Aktien, Rohstoffe und insbesondere Anleihemärkte beeinflussen.

Das Traden von Zinsinstrumenten ermöglicht es Ihnen, auf Erwartungen hinsichtlich dieser Zinsbewegungen zu reagieren – unabhängig davon, ob Sie eine Straffung, Lockerung oder einfach Volatilität rund um wichtige Ankündigungen erwarten.

Mit CFD-Trading können Sie auf diese Bewegungen long oder short gehen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Sie haben außerdem die Flexibilität, Ihr Exposure mit Hebelwirkung anzupassen – beachten Sie jedoch, dass Hebel sowohl das Risiko als auch die potenzielle Rendite erhöht. Knock-outs bieten einen anderen Ansatz: Traden Sie Spotmärkte mit integrierten Risikobegrenzungen und im Voraus festgelegten Kosten, während Sie weiterhin volles Markt-Exposure haben.

Warum Zinssatzmärkte bei Capital.com traden?

Ob Sie rund um Zentralbanksitzungen traden, auf Inflationsüberraschungen reagieren oder Ihr Zins-Exposure absichern möchten – unsere Plattform bietet Ihnen die passenden Tools.

Greifen Sie auf Märkte wie 3-Monats-SONIA und Euribor zu

Echtzeitpreise und Nachrichten direkt in der Plattform – damit Sie wichtigen Datenveröffentlichungen immer einen Schritt voraus sind

Erweiterte Charting- und Risikomanagement-Tools, einschließlich Preisalarmen und Stop-Losses*

Bleiben Sie mit unserer intuitiven Plattform und reaktionsschnellem Support mit den Märkten verbunden – und traden Sie wichtige Zinssatzinstrumente auf fundierter Basis.

*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stopps verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.