Marktanalyse

Ausgewählte Artikel
Bitcoin im Kontext des Iran-Konflikts – Mögliche Auswirkungen
Die Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt sind zuletzt in Wellen der Eskalation, Entspannungen und neuen Drohungen gekommen. Dabei reagierte der Markt nicht nur auf Ereignisse selbst, sondern vor allem auf Erwartungen, Liquidität und globale Risikostimmung.
07:23, 20 Mai 2026
Ausblick ATX, DAX und Wall Street: Iran-Konflikt und Non-Farm Payrolls im Fokus
Die neue Handelswoche könnte weiterhin durch die dynamischen Entwicklungen im Nahostkonflikt bestimmt werden. Auch die mittlerweile an Fahrt aufnehmenden Inflations- und Zinssorgen dürften Anleger im Auge behalten.
Vor 5 Stunden
EZB-Präsidentin Christine Lagarde – mögliche Nachfolger
Seit 2019 steht Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) und damit als erste Frau in diesem Amt. Während ihr Mandat offiziell noch bis 2027 läuft, beschäftigt die Finanzwelt jetzt schon die Frage, wer den Posten Lagardes in Zukunft besetzen könnte.
08:12, 7 April 2026
Neueste Nachrichten
Ausblick ATX, DAX und Wall Street: Iran-Konflikt und Non-Farm Payrolls im Fokus
Die neue Handelswoche könnte weiterhin durch die dynamischen Entwicklungen im Nahostkonflikt bestimmt werden. Auch die mittlerweile an Fahrt aufnehmenden Inflations- und Zinssorgen dürften Anleger im Auge behalten.
Vor 5 Stunden
Bitcoin im Kontext des Iran-Konflikts – Mögliche Auswirkungen
Die Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt sind zuletzt in Wellen der Eskalation, Entspannungen und neuen Drohungen gekommen. Dabei reagierte der Markt nicht nur auf Ereignisse selbst, sondern vor allem auf Erwartungen, Liquidität und globale Risikostimmung.
07:23, 20 Mai 2026
EZB-Präsidentin Christine Lagarde – mögliche Nachfolger
Seit 2019 steht Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) und damit als erste Frau in diesem Amt. Während ihr Mandat offiziell noch bis 2027 läuft, beschäftigt die Finanzwelt jetzt schon die Frage, wer den Posten Lagardes in Zukunft besetzen könnte.
08:12, 7 April 2026
Globaler Zinsblick – Wie könnten EZB und Fed auf den Iran-Krieg reagieren?
Die Zinsentwicklung spielt eine bedeutende Rolle für Wirtschaft, Märkte und Verbraucher rund um den Globus.
07:51, 7 April 2026
Fed Kevin Warsh als möglicher US-Notenbank-Chef
Seit Jahren gehört Kevin Warsh zu den einflussreichen, aber weniger öffentlich sichtbaren Stimmen in der US-amerikanischen Wirtschaftspolitik. Als ehemaliges Mitglied des Zentralbankrats der Federal Reserve und Berater im Weißen Haus prägte er Debatten über die Geldpolitik und die Finanzmärkte.
09:47, 24 März 2026
Ölpreis im Fokus: Militärische Eskalation im Nahostkonflikt sorgt für Nervosität
Der Ölpreis ist wegen der Eskalation der Spannungen im Nahostkonflikt zusehends in den Fokus der Anleger gerückt. Händler kalkulieren Risiken ein, Lieferketten geraten in den Mittelpunkt sowie Fragen rund um die Stabilität der globalen Energieversorgung schüren neue Sorgenfalten.
09:32, 24 März 2026
Goldpreis Prognose: Schwächerer CPI, festerer DXY
Gold (XAU/USD) notiert nahe 5.190 $ nach schwächeren US-Verbraucherpreisen, mit DXY um 99,45 und Brent über 80 $. Gold-ETF-Zuflüsse im Januar beliefen sich laut WGC auf 18,7 Mrd. $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
17:04, 13 März 2026
Bayer Aktie Prognose: Q4-Verlust, negativer FCF 2026
Bayer (BAYN) Q4 umfasste einen Nettoverlust von 3,76 Mrd. € und die Prognose für 2026 deutet auf negativen freien Cashflow und ein bereinigtes EBITDA von 9,6–10,1 Mrd. € hin. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
12:06, 13 März 2026
Dow Jones Index (US30) Prognose: Hormuz-Spannungen treiben Ölpreise
US Wall Street 30 (US30) notierte am 12. März 2026 nahe 46.834, nachdem Spannungen in der Straße von Hormuz Öl auf etwa 93,62 $ trieben und die US-Arbeitslosigkeit auf 4,4% stieg. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
11:55, 13 März 2026
DroneShield Aktie Prognose: Erweiterung der EU-Produktionsstätte
DroneShield (DRO) das am 11. März 2026 eine EU-Produktionsstätte ankündigte, mit einer angestrebten jährlichen Produktionskapazität von etwa 2,4 Mrd. AUD bis Ende 2026. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
11:48, 13 März 2026