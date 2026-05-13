Bei Capital.com sind wir bestrebt, die finanzielle, körperliche und geistige Gesundheit unserer Kunden, wo immer möglich, zu unterstützen. Wir wissen, dass der Handel stressig sein kann und sich möglicherweise auf das Verhalten eines Kunden sowohl auf den Finanzmärkten als auch abseits davon auswirkt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie auf mögliche Schwachstellen achten, wie zum Beispiel:

- Traden mit Geldern, die für Haushaltsausgaben vorgesehen sind

- Handel mit Geldern, deren Verlust Sie sich nicht leisten können

- Übermäßig viel Zeit mit Traden verbringen anstatt zu arbeiten oder Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen

- Rücksichtsloses Handeln ohne angemessenes Risikomanagement

- Fixierung auf schlechte Handelsresultate

- Versuch, mit dem Druck des Handels durch die Einnahme von Medikamenten umzugehen

Ihr Verwundbarkeitsrisiko

Verwundbarkeiten können jederzeit beim Handel auftreten, selbst wenn Sie mit den Märkten vertraut sind. Deshalb sind wir bereit, alle Kunden zu unterstützen, die Bedenken äußern oder bestimmte Verhaltensweisen zeigen.

Verwundbare Kunden könnten eine oder mehrere der folgenden Handlungen ausführen:

- Das finanzielle Wohlergehen von sich selbst oder Familienmitgliedern aufs Spiel setzen

- Verluste durch größere als übliche Positionen ausgleichen

- Sich verschulden, um Positionen zu finanzieren

- Unterlassene Offenlegung der Handelsaktivitäten gegenüber der Familie

Diejenigen, die vermuten, dass sie gefährdet sein könnten, sollten sich folgende Fragen stellen:

- Kümmere ich mich geistig und körperlich um mich selbst, zum Beispiel durch eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und Pausen von den Märkten?

- Beeinflusst der Handel meine Schlaf/Essgewohnheiten?

- Werden meine Beziehungen zu anderen durch meine Handelsaktivitäten übermäßig beeinträchtigt?

- Benutze ich Medikamente, um mit Handelsverlusten umzugehen?

- Beeinflussen meine Handelsergebnisse mein Selbstwertgefühl?

- Fühle ich mich aufgrund negativer Handelsergebnisse jemals selbstmordgefährdet?

Wenn Sie auf eine dieser Fragen mit Ja geantwortet haben, können Sie uns vertraulich kontaktieren.

Was passiert, wenn Sie verwundbar geworden sind

Bei Capital.com haben wir verschiedene Maßnahmen implementiert, um Anzeichen von Verwundbarkeit zu erkennen. Im Falle einer Warnmeldung durch Ihre Kontotätigkeit wird unser System den Vorfall kennzeichnen, und unsere Agenten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um über Ihre mögliche Verwundbarkeit zu sprechen und Ihnen Maßnahmen vorzuschlagen, die Ihre Situation verbessern könnten.

Es ist uns nicht möglich, alle Formen potenziell vulnerablen Verhaltensweisen zu identifizieren und zu überwachen. Wenn Sie Unterstützung aufgrund einer Veränderung Ihres Handelsverhaltens benötigen, sind wir hier, um zu helfen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie dies so schnell wie möglich unserem Support-Team mitteilen. Ob Ihre Risikomanagement-Praktiken nachgelassen haben oder Sie sich unwohl damit fühlen, wie viel Zeit Sie mit dem Handel verbringen, Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihnen eine sichere, unterstützende Umgebung bieten, um Ihre Bedenken anzusprechen.

Die vorübergehende oder dauerhafte Sperrung Ihres Kontos ist jederzeit eine Option bei uns, und Sie können jederzeit eine Reaktivierung beantragen, wenn Sie sich in Ihren Handelsgewohnheiten wieder wohler fühlen. Zusätzlich stellen wir Ihnen Ressourcen und Unterstützung zur Verfügung, die Sie benötigen, um Ihre Denkweise anzupassen oder zu ändern.

Gab es einen Fehler?

Ihr Konto könnte fälschlicherweise markiert worden sein, zum Beispiel, wenn Sie Ihr angegebenes Vermögen nicht kürzlich aktualisiert haben. In diesem Fall klären Sie dies bitte mit unserem Support-Team, wenn Sie kontaktiert werden. Unser Team wird daran arbeiten, die Situation so schnell wie möglich zu klären.