Gehebelter Handel

Die Capital.com Handelsplattform ermöglicht es Nutzern, mit Hebelwirkung zu handeln. Sie können also mit höheren Werten handeln, als Sie hinterlegt haben, d.h. Sie können auf Margenbasis investieren.

Beispiel

Angenommen, Sie haben 1000 € auf Ihr Capital.com-Konto eingezahlt. Die Hebelwirkung beträgt 30:1. Das heißt, Sie können bis zu einem Wert von 30.000 € handeln. Der Mindestbetrag, den Sie jederzeit auf Ihrem Konto halten müssen (d.h. die Margin-Anforderung), beträgt ein Dreißigstel (1/30) oder 3 % des Werts Ihrer Anlagen.

Seien Sie sich bewusst, dass der Handel auf Margin sowohl die potenziellen Gewinne als auch die potenziellen Verluste vergrößert. Capital.com bietet seinen Nutzern eine effektive Möglichkeit, Risiken zu kontrollieren und einen negativen Kontostand zu vermeiden.

Schutz vor negativem Saldo

Die Höhe des potenziellen Verlusts ist auf die Gelder begrenzt, die wir für Sie und in Ihrem Namen in Bezug auf Ihr Handelskonto halten.

Spread

Der Spread ist die Differenz zwischen dem Briefkurs (zu dem Sie Wertpapiere kaufen) und dem Geldkurs (zu dem Sie Wertpapiere verkaufen) eines bestimmten CFDs. Beim Eröffnen und Schließen eines Trades zahlen Capital.com-Nutzer effektiv einen Spread, der dieser Differenz entspricht.

Besuchen Sie unsere Kurse, um mehr über den Spread zu erfahren. Besuchen Sie für weitere Einzelheiten bitte unsere Seite zu den Kosten & Gebühren.

Übernacht-Finanzierung

Um den Handel mit Capital.com zu beginnen, müssen Sie zunächst eine Einzahlung leisten. Da Capital.com seinen Nutzern erlaubt, mit größeren Beträgen zu handeln, als ursprünglich eingezahlt wurden, fällt eine Finanzierungsgebühr an. Diese Finanzierungsgebühr, die sogenannte Übernacht-Finanzierung wird nur erhoben, wenn ein Trade über Nacht offen bleibt.

Das heißt, wenn Sie Ihre Position noch am selben Tag schließen, zahlen Sie diese Gebühr nicht.

Die Zinssätze für die Übernacht-Finanzierung werden auf der Grundlage der monatlichen Interbanken-Benchmark-Sätze ermittelt.

Die Zahlen für die Übernacht-Finanzierung und die Frist für die Erhebung der Gebühren finden Sie in den Details der Instrumente.

Die tatsächlichen Werte der Tagesgeldprämie für jedes Instrument finden Sie auf der Seite des Instruments.