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Strategien für das Trading

Eine Handelsstrategie kann ein entscheidender Anker bei der Navigation auf riskanten Finanzmärkten sein. Bringen Sie Ihre Techniken mit unseren nachstehenden Handelsstrategien und Leitfäden auf den neuesten Stand

Beliebte Strategien für das Trading

Verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten mit unseren umfassenden Leitfäden für Trading-Strategien.

Swing-Trading

Lernen Sie die wichtigsten Techniken einer mittelfristigen Strategie kennen.

Leitfaden für den Swing-Handel

Positions-Trading

Entdecken Sie die Grundsätze des Haltens längerfristiger Positionen.

Leitfaden zum Positionstrading

Trend-Trading

Erfahren Sie, wie Sie Markttrends erkennen, überwachen und auf diese reagieren können.

Leitfaden zum Trend-Trading

Daytrading

Entdecken Sie die Kernkonzepte für das Eröffnen und Schließen von Positionen im Verlauf eines Tages.

Leitfaden zum Daytrading

Unsere meistgelesenen Trading-Leitfäden

Frischen Sie die wichtigsten Konzepte für Margin, Trading und Investieren auf.

Margin-Trading

Das Trading mit geliehenem Geld (Margin) erfordert ein strategisches Denken.

Leitfaden zum Margin-Trading

Leitfaden zum Traden vs. Investieren

Verstehen Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Traden und dem Investieren.

Traden vs. Investieren

Verbessern Sie Ihre Trading-Fähigkeiten

Entdecken Sie weitere Ressourcen, um Ihre Strategien zu verbessern und Ihre Gewinn- und Verlustrechnung zu managen.

Technische Analyse

Verstehen Sie gleitende Durchschnitte und erkennen Sie Muster sowie Strategien mit unseren Leitfäden zur technischen Analyse.

Leitfäden zur technischen Analyse ansehen

Marktanalyse

Besuchen Sie unseren Analyse-Bereich für weitere Trading-Strategien.

Unsere Analyse ansehen

Drei Schritte für den Einstieg

1. Erstellen Sie Ihr Konto (vorbehaltlich der Eignung)2. Zahlen Sie zu Ihren Bedingungen ein3. Traden Sie, wenn Sie bereit sind
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