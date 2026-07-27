Wie funktioniert Margin-Trading?

Margin-Trader nutzen die Hebelwirkung in der Hoffnung, dass die Gewinne größer ausfallen als die für die zu zahlenden Zinsen für das Fremdkapital. Mit der Hebelwirkung können sowohl Gewinne als auch Verluste rasant stark vergrößert werden, weshalb diese Strategie sehr risikoreich ist.

Angenommen, Sie möchten Aktien von Tesla (TSLA) für 600 US- Dollar je Aktie traden. Für den Kauf von zehn Aktien würden Sie eine Einzahlung von 6.000 $ benötigen, die Sie nicht haben. In einem Margin-Trade mit einer Hebelwirkung von 5:1 würden Sie lediglich 1.200 $ als erforderliche Margin zur Eröffnung einer Position benötigen, wobei Ihnen der Rest von Ihrem Broker geliehen wird.

Falls der Aktienkurs auf 615 $ ansteigt, verdienen Sie 150 $. Dies entspricht zehn Aktien multipliziert mit der Differenz zwischen dem neuen Kurs und dem Kurs von 600 $, zu dem Sie die Aktien gekauft haben. Die Tesla-Aktie ist zwar nur um 2,5 % gestiegen, aber durch das Trading auf Margin hat sich Ihre Rendite (ROI) auf 12,5 % erhöht.

Das große „aber“ besteht jedoch darin, dass Sie bei einem Rückgang des Tesla-Kurses um 15 $ auf 585 US-Dollar pro Aktie 150 US-Dollar verlieren würden, was 12,5 % Ihrer Einlage entsprechen würde, vorausgesetzt, Sie haben keinen Stop-Loss-Auftrag platziert.*

**Stop-Losses sind nicht garantiert.

Wenn Sie mehrere Trades offen haben oder eine hochvolatile Anlageklasse traden, bei der große Kursschwankungen schnell auftreten, könnten mehrere große Verluste zusammenkommen.

Mindesteigenkapitalanforderung

Das zur Eröffnung einer Position benötigte Kapital wird als Margin, Initial Margin, Einzahlungsmargin oder erforderliche Margin bezeichnet. Bei Capital.com nennen wir es erforderliche Margin.

Ihre erforderliche Margin hängt von den jeweiligen Vermögenswerten ab, in die Sie investieren möchten. Sie wird als Prozentsatz des Preises des Vermögenswertes berechnet, was als Margin-Ratio (Einschussquote) bezeichnet wird. Jedes Instrument hat seine eigene erforderliche Margin.

Wenn Sie mehrere Positionen gleichzeitig offen haben, wird die Gesamtsumme der erforderlichen Margin für jeden Trade als Ihre eingesetzte Margin bezeichnet. Das verbleibende Geld zur Eröffnung neuer Trades ist Ihre freie Margin.

Haltemargin

Zusätzlich zu Ihrer erforderlichen Margin, also der Höhe der verfügbaren Mittel zur Eröffnung eines Trades, benötigen Sie auch Geld zur Deckung der Haltemargin, um den Trade offenzuhalten.

Wie viel Geld auf Ihrem Margin-Konto insgesamt vorhanden sein muss, hängt vom Wert der von Ihnen getätigten Trades ab und davon, ob diese derzeit profitabel oder verlustbringend sind.

Das auf Ihrem Konto befindliche Geld ist Ihr Guthaben oder Cash-Saldo, wobei Ihr Eigenkapital aus Ihren Mitteln einschließlich aller nicht realisierten Gewinne und Verluste besteht. Die Margin ist das von Ihnen erforderliche Kapital, das durch Eigenkapital gedeckt sein muss. Sie wird basierend auf dem aktuellen Schlusskurs der offenen Positionen, multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte und der Hebelwirkung berechnet. Ihr Marginniveau ist das Eigenkapital, geteilt durch die Margin.

Deshalb ändert sich die als Gesamtmargin benötigte Summe kontinuierlich, wenn der Wert Ihrer Trades steigt und fällt. Sie sollten immer mindestens 100 % Ihrer Margin durch Eigenkapital gedeckt haben.

Überwachen Sie die Position Ihrer Trades kontinuierlich, um sicherzustellen, dass Ihre Margin zu 100 % gedeckt ist. Ansonsten werden Sie aufgefordert, weitere Mittel zur Erhöhung des Eigenkapitals hinzuzufügen oder Positionen zu schließen, um die gesamte Margin-Anforderung zu senken.

Kreditlimit oder Haltemargin

Zusätzlich zu Ihrer erforderlichen Margin müssen Sie über eine ausreichende Gesamtmargin auf Ihrem Konto verfügen. Dabei handelt es sich um die Mittel auf Ihrem Konto, die nicht zum Traden verwendet werden. Sie decken damit das Risiko ab, falls Ihr Trade gegen Sie läuft.

Wie viel Geld auf Ihrem Margin-Konto insgesamt vorhanden sein muss, hängt vom Wert der von Ihnen getätigten Trades ab und davon, ob diese derzeit profitabel oder verlustbringend sind.

Das auf Ihrem Konto befindliche Geld ist Ihr Eigenkapital, während das Geld, das Sie eventuell aus verlustbringenden Positionen schulden, Ihre Margin ist. Ihre Gesamtmargin wird üblicherweise prozentual angezeigt und ist Ihr Eigenkapital geteilt durch die Margin.

Deshalb ändert sich die als Gesamtmargin benötigte Summe kontinuierlich, wenn der Wert Ihrer Trades steigt und fällt. Sie sollten immer mindestens 100 % Ihrer potenziellen Verluste durch Ihre Gesamtmarge decken.

Überwachen Sie die Position Ihrer Trades kontinuierlich, um sicherzustellen, dass Ihre Margin zu 100 % gedeckt ist. Ansonsten werden Sie in einem Margin-Call aufgefordert, weitere Mittel hinzuzufügen.

Margin-Calls: Wie kann man sie vermeiden?

Ein Margin-Call ist eine Warnung, dass sich Ihr Trade gegen Sie entwickelt und Sie nicht mehr über ausreichend Mittel verfügen, um die Verluste zu decken. Ein Margin-Call erfolgt, sobald das Eigenkapital auf Ihrem Margin-Konto nicht mehr ausreicht, um Ihre Kreditaufnahme zu decken.

Mit anderen Worten: Ihr Broker ist kurz davor, den maximalen Betrag zu erreichen, den er Ihnen leihen kann und Sie müssen Mittel hinzufügen oder Positionen schließen, um weitere Verluste zu verhindern.

Wenn Sie einen Margin-Call erhalten, sollten Sie diesen nicht ignorieren und untätig bleiben. Dies könnte zu einem Margin-Closeout führen, bei dem Ihr Broker Ihre Trades schließt und Sie Gefahr laufen, alles zu verlieren.

Sie könnten Tools für das Risikomanagement einsetzen, um das Risiko eines Margin-Calls zu verringern, wie die Verwendung eines Stop-Auftrags*, die Erhöhung des Eigenkapitals durch eine Einzahlung auf Ihr Konto oder die Reduzierung der Marginanforderungen durch das Schließen von Positionen. Es ist immer besser, sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten, da Märkte volatil sind und sich nur äußerst schwer mit einer gewissen Genauigkeit vorhersagen lassen.

*Nicht alle Stop-Aufträge sind garantiert.

Warum sind Stop-Aufträge wichtig?

Ein Stop-Auftrag oder Stop-Loss ist ein Mechanismus, der eine offene Position schließt, sobald diese einen bestimmten, von Ihnen festgelegten Kurs erreicht. Das bedeutet, dass wenn ein Trade gegen Sie läuft, er automatisch geschlossen werden kann, bevor die Verluste zu groß werden und zu einem möglichen Margin-Call führen.

Ein Stop-Loss-Auftrag begrenzt das Risiko. Wenn Sie einen Vermögenswert zu einem Kurs von 100 US-Dollar pro Aktien-CFD kaufen, könnte ein Stop-Loss-Auftrag automatisch den Verkauf auslösen, sobald der Kurs auf das von Ihnen festgelegte Limit fällt, zum Beispiel unter 95 US-Dollar.

Wenn Sie eine Short-Position eingehen, würden Sie den Stop-Loss-Auftrag bei einem höheren Kurs positionieren, beispielsweise bei 105 US-Dollar, für den Fall, dass sich der Trade gegen Sie entwickelt und der Kurs des Vermögenswerts anfängt zu steigen.

Dabei sollten Sie jedoch beachten, dass ein Stop-Loss-Auftrag lediglich auf dem vorab eingestellten Niveau ausgelöst, aber zum nächsten verfügbaren Kursniveau ausgeführt wird. Wenn ein Markt etwa eine Kurslücke aufweist, wird der Trade zu einem weniger vorteilhaften Niveau als vorab festgelegt ausgestoppt und die Position geschlossen. Dies wird auch als Slippage bezeichnet. Um diese Situation zu vermeiden, können garantierte Stop-Loss-Aufträge verwendet werden.

Garantierte Stops funktionieren wie gewöhnliche Stops, können aber kein Slippage erleiden, da diese die Position immer zum vorher festgelegten Kurs schließen. Beachten Sie, dass garantierte Stop-Loss-Aufträge eine kleine Prämie erfordern.