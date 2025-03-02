StartseiteMärkte

Auf Tausende globale Märkte zugreifen

Entdecken Sie, warum wir der Broker der Wahl für 845,000 ambitionierte Trader weltweit sind, mit Tausenden CFD- und Knock-out-Märkten wie Bitcoin, Gold und Öl.

Unsere CFD- und Knock-out-Märkte

Indizes

An ganzen Aktienmärkten Engagieren, einschließlich des US 500 und des FTSE 100.
Indizes ansehen

Aktien

Über 4,000 globale Aktien handeln, einschließlich Tesla, Amazon und Meta.
Aktien ansehen

Rohstoffe

Auf Energien, Metalle, Agrarprodukte und mehr long oder short gehen.
Rohstoffe ansehen

Währungen

Greifen Sie auf 120+ der weltweit bekanntesten Währungspaare zu, 24/5 verfügbar.
Forex ansehen

Kryptowährungen

Entdecken Sie verschiedene Kryptowährungen von Bitcoin und Ether bis Cardano und Dogecoin.
Kryptowährungen ansehen

Alle Märkte

Top-AbsteigerDie meistgehandeltenTop-AufsteigerDie volatilsten
VerkaufenKaufenSpread1T Änd.1D Charts
VerkäuferKäufer
GoldGold Spot
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
US100US Tech 100
Oil - BrentBrent Crude Oil Spot
US30US Wall Street 30
SilverSilver Spot
DE40Germany 40
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Derivatehandel entdecken

Was sind Finanzderivate?

Finanzderivate sind Kontrakte, deren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert abgeleitet wird, wie Aktien oder Indizes. Diese umfassen Finanzprodukte wie Optionen, Futures und CFDs.

 Trading-Grundlagen lernen

Welche Märkte können mit Capital.com gehandelt werden?

Wir bieten CFDs und Knock-outs auf eine Vielzahl von Anlageklassen an, einschließlich KryptowährungenAktien, Indizes, Devisen-Paare und Rohstoffe. Handeln auf den Kursbewegungen der Märkte, ohne es besitzen zu müssen.

Mehr über jeweiligen Markt erfahren

Warum Capital.com?

Benutzerfreundliche Plattform

Traden Sie 5,500+ Märkte auf einer sauberen, übersichtlichen Plattform und App – entwickelt, um Ihnen alles zu zeigen, was Sie sehen müssen und nichts, was Sie nicht benötigen.
Entdecken Sie unsere Plattformen

Ein vertrauenswürdiger globaler Broker

Schließen Sie sich einer Community von 845,000+ Tradern aus der ganzen Welt an. Unsere Kunden lieben uns so sehr, dass sie mit uns ein Volumen von mehr als 1 Bill. $ gehandelt haben.1
Erfahren Sie mehr über uns

Klare, wettbewerbsfähige Gebühren

0 % Provision, immer. 0 % Übernachtfinanzierung für Aktien und Krypto-CFDs ohne Hebelwirkung. Überprüfen Sie die anderen geltenden Gebühren mit unserer übersichtlichen Gebührenstruktur.
Gebühren überprüfen

Alles, was Sie zum Traden brauchen

Vergleichen Sie mehrere Märkte auf schnellen Charts. Finden Sie handelbare Muster mit 100+ Indikatoren. Traden Sie direkt aus den Nachrichten auf der Plattform. Eine nahtlose Integration von TradingView und MT4. Es gibt noch vieles mehr, aber uns geht der Platz aus!
Mehr Wege zur Unterstützung Ihres Tradings

Ihre Märkte, Ihre Hebelwirkung

Traden Sie auf den France 40, EUR/USD, Gold, Aktien und Tausende weitere. Wählen Sie CFDs für Hebel und Knock-outs für eingebautes Risikomanagement.*
Entdecken Sie, was Sie traden können

Werden Sie ein besserer Trader

Entdecken Sie eine breite Auswahl an Bildungsmaterialien, die Ihnen dabei helfen, Ihre Trading-Skills zu verbessern – Marktleitfäden, Trading-Strategien und mehr.
Mehr erfahren

Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.

4.8
Bewertungen
4.7
Bewertungen
4.7
4.6

Warum Capital.com? Diese Zahlen sprechen für sich

Capital.com-Gruppe
840K+
Globale Trader
125K+
Monatlich aktive Kunden
24/7
Kundensupport
100
Technische Indikatoren

Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.

Hebel vergrößern sowohl Gewinne als auch Verluste.