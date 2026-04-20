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MT5-Handel mit Capital.com

Kombinieren Sie die Ihnen vertrauten MetaTrader-Tools mit unserem preisgekrönten Service, engen Spreads und erstklassigem Zugang zu allen Anlageklassen.

Wie Capital.com MT5 auf ein neues Niveau hebt

MT5, betrieben von Capital.com

Handeln Sie auf einer modernen und vertrauenswürdigen MT5-Plattform der nächsten Generation – mit transparenter Preisgestaltung, mehrsprachigem Support und umfassendem Marktzugang.

Ausgezeichnete Krypto-CFDs

Gewinner der Auszeichnungen „Most Cryptos“ und „Best Crypto Trading“ bei den ForexBrokers.com Awards 2025. Greifen Sie auf eines der umfangreichsten Krypto-CFD-Angebote zu, das auf MT5 verfügbar ist.

Maximales Automatisierungspotenzial

Erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf Expert Advisors (EAs) ohne Einschränkungen. Genießen Sie die volle Freiheit, Ihre Handelsstrategie zu automatisieren, Backtests mit Tick-Daten durchzuführen und auf Ihre eigene Weise zu handeln.

Breites Spektrum an Anlageklassen

100 forex pairs, 30 cryptocurrencies, 30 commodities, 20 Indizes und ausgewählte Aktien
Zugriff auf das MT5-Vertragsspezifikationen-PDF

Warum Trader MetaTrader 5 wählen

MetaTrader 5 (MT5) ist eine schnelle und flexible Handelsplattform für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und Rohstoffe. Sie bietet fortschrittliche Chartanalyse-Funktionen, mehr Ordertypen und umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten als MT4.

21 Zeitrahmen, über 38 integrierte Indikatoren und 44 Analyseobjekte

64-Bit-Architektur mit Multi-Threading für höhere Stabilität und Ausführungsgeschwindigkeit

Unterstützung für algorithmischen Handel über EAs und die MQL5-Entwicklungsumgebung

Erstellen und personalisieren Sie Ihre eigenen Indikatoren, Skripte und Handelsroboter

Sechs Ordertypen, einschließlich Buy-Stop-Limits und Sell-Stop-Limits

Ausführung in vier Modi: Sofort-, Markt-, Anfrage- und Börsenausführung, passend zu Ihrem Handelsstil

Verbinden Sie Ihr Capital.com-Konto mit MT5

Die Einrichtung von MetaTrader 5 auf Capital.com dauert nur wenige Minuten.

Schritt 1

Eröffnen Sie Ihr Capital.com-Konto, um MT5 zu aktivieren (stellen Sie sicher, dass Sie bereits für den Handel verifiziert sind).

Schritt 2

Erstellen Sie Ihr MT5-Konto in unserer App oder über unsere Web-Plattform, indem Sie den Anweisungen in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen.
So erstellen Sie ein MT5-Konto

Schritt 3

Laden Sie MT5 für mobile Betriebssysteme, Web oder Laptop herunter. Geben Sie Ihre MT5-Zugangsdaten im MT5-Client ein. Jetzt sind Sie bereit, mit MT5 zu handeln.
Wo Sie Ihre MT5-Zugangsdaten finden

MT5 herunterladen

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Was ist der Unterschied zwischen MetaTrader 5 und MetaTrader 4?

Funktionalität

MT5

MT4

Zeitrahmen

 21

9

Technische Indikatoren

80+

30

Wirtschaftskalender

✔️

Strategietester

Mehrkernfähig (Multi-Threading)

Einkernig (Single-Threading)

Hedging

✔️

✔️

Anlageklassen

Mehr (inkl. Aktien, ETFs)

Forex & CFDs

Häufig gestellte Fragen

Was ist MetaTrader 5?

MetaTrader 5 (MT5) ist eine Handelsplattform für mehrere Anlageklassen, bekannt für ihre fortschrittlichen Chartanalyse-Tools, schnelle Ausführung und Unterstützung beim algorithmischen Handel. Sie wird weltweit von Tradern genutzt, die in ihren Strategien mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten suchen.

So nutzen Sie MetaTrader 5

Laden Sie zunächst MT5 auf Ihr Gerät (Mac, Windows, Mobilgerät oder Web) herunter. Melden Sie sich mit Ihren Capital.com-Zugangsdaten an und erkunden Sie anschließend die Tools der Plattform – richten Sie Charts ein, fügen Sie Indikatoren hinzu und platzieren Sie Trades direkt über die Benutzeroberfläche.

So handeln Sie mit MetaTrader 5

Sobald Sie eingeloggt sind, wählen Sie Ihren Markt, den Ordertyp (Markt- oder Pending-Order), legen Sie Ihre Positionsgröße fest und klicken Sie auf „Kaufen“ oder „Verkaufen“. MT5 unterstützt sechs Arten von Pending-Orders, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie One-Click-Trading für eine schnellere Ausführung.

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