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Erleben Sie unsere responsive App wo immer Sie sind, wann immer Sie traden möchten.
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Traden Sie auf MetaTrader 4, unterstützt durch fortschrittliche technische Analyse.
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Kontaktieren Sie unsere freundlichen, kompetenten Mitarbeiter rund um die Uhr.
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.
Eine Trading-Plattform ist eine Online-Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Positionen auf Finanzderivate einzugehen, wie CFDs. Durch das Eingehen von Long- oder Short-Positionen auf Instrumente verschiedener Anlageklassen, wie Kryptowährungen, Aktien, Forex, Indizes und Rohstoffe, können Sie auf die Kursbewegungen tausender zugrunde liegender Märkte spekulieren.
Zu den von uns angebotenen Plattformfunktionen gehören der Zugang zu integrierten Finanznachrichten, zahlreiche technische Analysetools, die Ihnen dabei helfen, Entscheidungen auf der Grundlage historischer Kursentwicklungen zu treffen und unbegrenzte Watchlists, mit denen Sie die Kontrolle über die von Ihnen gehaltenen Positionen maximieren.
Eine Trading-App ist ein mobiles Tool, welches Ihnen ermöglicht, verschiedene finanzielle Vermögenswerte, einschließlich Aktien, Forex und Rohstoffe über ein Smartphone oder Tablet zu traden.
Bei Capital.com bietet Ihnen unsere benutzerfreundliche App Marktdaten in Echtzeit, intuitive Charting-Tools, eine einfache Auftragsplatzierung, Funktionen für das Portfolio-Management und mehr. Sie können den Komfort und die Flexibilität der Ausführung von Trades von überall aus, mit einer Internetverbindung, auf iOS oder Android genießen sowie wichtige fundamentale Nachrichten über unseren intelligenten Feed nutzen, um Informationen für Ihre Entscheidungen an den Märkten zu erhalten.
MT4, auch bekannt als MetaTrader 4, ist eine beliebte Trading-Plattform, die sowohl von erfahrenen Tradern als auch von Einsteigern genutzt wird. Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für das Trading von verschiedenen Finanzinstrumenten, einschließlich Forex, Indizes und Aktien.
MT4 bietet fortschrittliche Charting-Tools, eine Reihe von technischen Indikatoren, automatisierte Trading-Möglichkeiten und Marktdaten in Echtzeit. Sie können Ihr Capital.com-Konto ganz unkompliziert mit MT4 verbinden, wodurch Sie Zugang zu allen Funktionen erhalten, die das weltweite Trading-Erlebnis verbessern.
TradingView ist eine weitverbreitete Charting- und Analyseplattform mit einer sozialen Komponente. Ihre einfache Benutzeroberfläche ermöglicht Tradern den Zugriff auf fortschrittliche Charting-Tools, technische Indikatoren und Zeichentools sowie die Analyse und Visualisierung von Marktdaten für verschiedene Anlageklassen. Mit dem sozialen Element von TradingView können Sie Trading-Ideen, -Strategien und -Analysen mit einer globalen Community teilen, wodurch Ihre Trading-Aktivitäten um einen kollaborativen Ansatz erweitert werden.
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