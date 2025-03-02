Anleihen und Anleihen-Futures

Was ist Anleihen-Trading?

Anleihen-Trading umfasst die Spekulation auf die Preisbewegungen von Schuldtiteln, die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden, wie etwa US-Treasury-Anleihen, UK-Gilts und deutsche Bundesanleihen. Diese Instrumente sind im Wesentlichen Kredite, die Anleger an Emittenten vergeben, die versprechen, den Kapitalbetrag im Laufe der Zeit mit Zinsen zurückzuzahlen.

Anleihepreise können sich als Reaktion auf Zinsentscheidungen, Inflationsdaten, Änderungen von Kreditratings und die allgemeine wirtschaftliche Stimmung bewegen.

Anstatt Anleihen direkt zu kaufen, können Sie CFDs auf Anleihe-Spotmärkte oder Anleihefutures-CFDs traden.

Anleihe-Spot-CFDs bilden die Live-Preise des zugrunde liegenden Anleihemarkts ab. Sie können auch ausgewählte Anleihe-Spotmärkte mit Knock-out-Optionen traden.

Anleihefutures-CFDs bilden Futures-Kontrakte auf Staatsanleihen ab und spiegeln die Markterwartungen hinsichtlich Zinssätzen und wirtschaftlichen Bedingungen bis zu einem festgelegten Ablaufdatum wider. Knock-out-Optionen sind für Anleihefutures nicht verfügbar.

Beide Formate ermöglichen es Ihnen, auf Anleihepreisbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegende Anleihe zu besitzen.

Warum Anleihen traden?

Anleihemärkte können eine Möglichkeit bieten, Ihre Trading-Strategie über Aktien oder Indizes hinaus zu diversifizieren. Als traditionell volatilitätsärmerer Markt werden Staatsanleihen häufig von Tradern genutzt, um Risiken zu steuern oder andere Positionen abzusichern.

Anleihepreise haben historisch eine generelle Tendenz gezeigt, sich entgegengesetzt zu Zinssätzen zu bewegen – wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihepreise häufig und umgekehrt. Diese inverse Beziehung kann potenzielle Möglichkeiten bieten, Zentralbankstimmung und Konjunkturzyklen zu traden. Diese Beziehung kann jedoch unvorhersehbar sein, insbesondere in Zeiten von Marktstress. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Das Traden von Anleihen über CFD-Trading ermöglicht es Ihnen außerdem, long oder short zu gehen, sodass Sie auf steigende oder fallende Anleihepreise spekulieren können – ohne die vollständige Anleihe kaufen oder bis zur Fälligkeit warten zu müssen. Knock-outs bieten einen anderen Ansatz: Traden Sie Anleihe-Spotmärkte mit integrierten Risikobegrenzungen und im Voraus festgelegten Kosten, während Sie weiterhin volles Markt-Exposure haben.

Warum Anleihen mit Capital.com traden?

Ob Sie auf Zinsentscheidungen reagieren, Inflationsdaten verfolgen oder auf geopolitische Entwicklungen reagieren – unsere Plattform bietet Ihnen die Tools, um Anleihemärkte klar und fundiert zu traden.

Greifen Sie auf Staatsanleihemärkte wie US-Treasury-Anleihen, UK-Gilts, deutsche Bundesanleihen und Schuldtitel aus dem Euroraum zu, die als Anleihe-Spot-CFDs und Anleihefutures-CFDs verfügbar sind

Traden Sie ausgewählte Anleihe-Spotmärkte mit Knock-out-Optionen. Knock-outs sind für Anleihefutures nicht verfügbar

Erhalten Sie Echtzeitpreise und Marktdaten mit transparenten Spreads und 0 % Kommission (weitere Gebühren fallen an)

Nutzen Sie erweiterte Charting-Tools, Preisalarme und integrierte Risikomanagement-Tools, um Marktbewegungen zu überwachen und Risiken zu steuern*

*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stopps verursachen eine Gebühr, wenn sie aktiviert werden.