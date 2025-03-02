Die Grundlagen des Rohstoffe- & Rohstoff-Futures-Tradings

Möchten Sie mehr über Rohstoffe erfahren? Hier finden Sie einen Überblick, der die älteste Form des Tradings verständlich erklärt.

Was ist Rohstoff-Trading?

Rohstoff-Trading ist der Kauf und Verkauf von Rohstoffen oder primären landwirtschaftlichen Produkten. Es gibt harte Rohstoffe, bei denen es sich in der Regel um abgebaute natürliche Ressourcen wie Gold oder Öl handelt, und weiche Rohstoffe, bei denen es sich um Vieh oder landwirtschaftliche Güter handelt.

Rohstoff-Trading geht allen anderen Formen des Tradings voraus, da aufstrebende Zivilisationen Lebensmittel und Vorräte tauschten. Heutzutage ist der physische Rohstoffmarkt stark von Futures-Kontrakten abhängig, die es Produzenten (z. B. Landwirten) ermöglichen, im Voraus einen Preis mit Käufern zu sichern.

Das heutige komplexe Netzwerk von Rohstoffbörsen ermöglicht es jedoch auch spekulativen Tradern, kurzfristig auf die Kursbewegungen dieser Vermögenswerte zuzugreifen – entweder über Spot-Trading oder Rohstoff-Futures.

Bei Capital.com können Sie CFDs sowohl auf Spot-Rohstoffpreise als auch auf futuresbasierte Instrumente traden, je nachdem, wie Sie mit dem Markt interagieren möchten. Hinweis: Knock-outs sind auf Futures-Märkten nicht verfügbar.

Warum Rohstoffe traden?

Das Traden von Rohstoffen verschafft Ihnen Exposure gegenüber den Preisen von Öl, Gas, Metallen und mehr, ohne den Vermögenswert physisch liefern zu müssen oder sich um dessen Lagerung kümmern zu müssen.

Rohstoff-Futures bieten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen es Tradern, auf zukünftige Preisbewegungen standardisierter Kontrakte zu spekulieren. Futures-basierte Preisbildung ist in Märkten wie Rohöl, Erdgas und Weizen üblich, in denen sich Angebot und Nachfrage häufig ändern.

Im Gegensatz zu physischen Futures-Kontrakten erfordern CFDs weder den Besitz des Vermögenswerts noch eine Lieferung bei Fälligkeit – sodass Sie sowohl Long als auch Short auf Spotpreise und futuresbasierte Instrumente gehen können und Ihre Position jederzeit schließen. Hinweis: Knock-outs sind für Futures nicht verfügbar. Knock-outs verfallen ein Jahr nach ihrer Eröffnung, sodass Sie Zeit haben, Ihre Position zu verwalten.

Viele Anleger betrachten Rohstoffe als potenzielle Absicherung gegen Inflation, da ihre Preise nicht stark mit anderen Vermögenswerten korrelieren. Insbesondere Gold gilt historisch als sicherer Hafen, da es in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit tendenziell seinen Wert behält.

Das Traden von Rohstoffen ermöglicht es Ihnen außerdem, Hebel zu nutzen, um Ihr Exposure zu erhöhen. Dies kann Ihre Gewinne, aber auch Ihre Verluste vergrößern, da beide auf dem gesamten Positionswert basieren.

Warum Rohstoffe mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD- und Knock-out-Trading auf eine stetig wachsende Auswahl an Rohstoffen, wobei Futures nicht mit Knock-outs verfügbar sind. Diese Instrumente ermöglichen Ihnen Exposure gegenüber Kursbewegungen, ohne den Vermögenswert direkt kaufen zu müssen.

Wir bieten Spotpreise für beliebte Rohstoffe sowie CFD-Exposure gegenüber futuresbasierten Märkten, sodass Sie flexibel entscheiden können, wie und wann Sie traden.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über bedeutende Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Erfahren Sie mehr über Rohstoff-Trading.

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*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Losses verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.