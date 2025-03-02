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Rohstoffe- & Rohstoff-Futures-Trading

Traden Sie CFDs und Knock-out-Optionen auf Rohstoffe – sowie CFDs auf Rohstoff-Futures – wie Gold, Silber, Öl, Weizen und Zucker.

Rohstoff- und Rohstoff-Futures-Märkte

Top-AbsteigerDie meistgehandeltenTop-AufsteigerDie volatilsten
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VerkäuferKäufer
GoldGold Spot
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
Oil - BrentBrent Crude Oil Spot
SilverSilver Spot
Natural GasUS Natural Gas Spot
CLK2026Crude Oil Future
LCOM2026Brent Oil Future
GasoilGasoil Spot
GCM2026Gold Future
LCON2026Brent Oil Future
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Die Grundlagen des Rohstoffe- & Rohstoff-Futures-Tradings

Möchten Sie mehr über Rohstoffe erfahren? Hier finden Sie einen Überblick, der die älteste Form des Tradings verständlich erklärt.

Was ist Rohstoff-Trading?

Rohstoff-Trading ist der Kauf und Verkauf von Rohstoffen oder primären landwirtschaftlichen Produkten. Es gibt harte Rohstoffe, bei denen es sich in der Regel um abgebaute natürliche Ressourcen wie Gold oder Öl handelt, und weiche Rohstoffe, bei denen es sich um Vieh oder landwirtschaftliche Güter handelt.

Rohstoff-Trading geht allen anderen Formen des Tradings voraus, da aufstrebende Zivilisationen Lebensmittel und Vorräte tauschten. Heutzutage ist der physische Rohstoffmarkt stark von Futures-Kontrakten abhängig, die es Produzenten (z. B. Landwirten) ermöglichen, im Voraus einen Preis mit Käufern zu sichern.

Das heutige komplexe Netzwerk von Rohstoffbörsen ermöglicht es jedoch auch spekulativen Tradern, kurzfristig auf die Kursbewegungen dieser Vermögenswerte zuzugreifen – entweder über Spot-Trading oder Rohstoff-Futures.

Bei Capital.com können Sie CFDs sowohl auf Spot-Rohstoffpreise als auch auf futuresbasierte Instrumente traden, je nachdem, wie Sie mit dem Markt interagieren möchten. Hinweis: Knock-outs sind auf Futures-Märkten nicht verfügbar.

Warum Rohstoffe traden?

Das Traden von Rohstoffen verschafft Ihnen Exposure gegenüber den Preisen von Öl, Gas, Metallen und mehr, ohne den Vermögenswert physisch liefern zu müssen oder sich um dessen Lagerung kümmern zu müssen.

Rohstoff-Futures bieten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen es Tradern, auf zukünftige Preisbewegungen standardisierter Kontrakte zu spekulieren. Futures-basierte Preisbildung ist in Märkten wie Rohöl, Erdgas und Weizen üblich, in denen sich Angebot und Nachfrage häufig ändern.

Im Gegensatz zu physischen Futures-Kontrakten erfordern CFDs weder den Besitz des Vermögenswerts noch eine Lieferung bei Fälligkeit – sodass Sie sowohl Long als auch Short auf Spotpreise und futuresbasierte Instrumente gehen können und Ihre Position jederzeit schließen. Hinweis: Knock-outs sind für Futures nicht verfügbar. Knock-outs verfallen ein Jahr nach ihrer Eröffnung, sodass Sie Zeit haben, Ihre Position zu verwalten.

Viele Anleger betrachten Rohstoffe als potenzielle Absicherung gegen Inflation, da ihre Preise nicht stark mit anderen Vermögenswerten korrelieren. Insbesondere Gold gilt historisch als sicherer Hafen, da es in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit tendenziell seinen Wert behält.

Das Traden von Rohstoffen ermöglicht es Ihnen außerdem, Hebel zu nutzen, um Ihr Exposure zu erhöhen. Dies kann Ihre Gewinne, aber auch Ihre Verluste vergrößern, da beide auf dem gesamten Positionswert basieren.

Warum Rohstoffe mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD- und Knock-out-Trading auf eine stetig wachsende Auswahl an Rohstoffen, wobei Futures nicht mit Knock-outs verfügbar sind. Diese Instrumente ermöglichen Ihnen Exposure gegenüber Kursbewegungen, ohne den Vermögenswert direkt kaufen zu müssen.

Wir bieten Spotpreise für beliebte Rohstoffe sowie CFD-Exposure gegenüber futuresbasierten Märkten, sodass Sie flexibel entscheiden können, wie und wann Sie traden.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über bedeutende Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

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*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Losses verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.

Einblicke in Rohstoffe

Gewinnen Sie tiefere Einblicke in den Rohstoffhandel – einschließlich der heutigen Top-Performer, der meistgehandelten Rohstoffe und der wichtigsten Unterschiede zwischen Rohstoffen und Futures.

Die volatilsten Rohstoffe

Verfolgen Sie die volatilsten Rohstoffe des Tages – mit einem Überblick über die größten Gewinner und Verlierer sowie aktuelle Marktentwicklungen.
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Die meist gehandelten Rohstoffe

Verstehen Sie, was die meistgehandelten Rohstoffe auszeichnet und wie deren Märkte funktionieren.
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Warum Capital.com?

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Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

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Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.

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