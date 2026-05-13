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Verbinden Sie Ihr Capital.com-Konto mit TradingView und genießen Sie ein unvergleichliches Handelserlebnis, das durch exklusive Charting-Tools unterstützt wird.

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Benutzerfreundliche Oberfläche

TradingView bietet eine intuitive Oberfläche, mit der Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe bringen können, unabhängig davon, auf welchem Niveau Sie sich gerade befinden.

Trading in seiner besten Form

Es ist kompatibel mit Desktop-, Mobil- und Tablet-Geräten, wodurch Sie CFDs auswählen und beobachten sowie mit anderen Tradern zusammenarbeiten können, wann und wo Sie möchten.

Wie kann ich mein Konto mit TradingView verbinden?

  • 1. Schritt Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Capital.com-Konto.
  • 2. Schritt Finden Sie unser Brokerprofil auf TradingView und klicken Sie auf „Traden“.
  • 3. Schritt Melden Sie sich bei Capital.com an und schließen Sie die Verbindung ab.
  • 4. Schritt Jetzt können Sie auf die Charts zugreifen und Trades platzieren.

 

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Warum auf TradingView handeln?

Exklusive Charts

Mit mehr als 110 intelligenten Zeichenwerkzeugen können Sie Ihre Trading-Strategie mit hochgradig interaktiven und reaktionsschnellen, mobilfreundlichen Charts optimieren.

Alles rund um das Trading

Finden Sie eine Vielzahl von Indikatoren direkt neben fortschrittlichen Screenern und Ihrem Live-Newsfeed. Es ist nicht erforderlich, zwischen Plattformen zu wechseln, um effektiv zu traden.

Kontakte knüpfen und lernen

Werden Sie Teil der Trader- und Investoren-Community und entdecken Sie die neuesten Markttrends und Erkenntnisse.

TradingView-Funktionen

Erweiterte Charts

Erkennen Sie potenzielle Chancen mit 12+ anpassbaren Charts, einschließlich Renko, Kagi, Point & Figure und betrachten Sie bis zu acht davon in einem einzigen Tab.

Personalisierbare Benachrichtigungen:

Bleiben Sie mit zwölf möglichen Warnmeldungen für Preise, Indikatoren und Strategien immer auf dem Laufenden.

Technische Analyse

Schärfen Sie Ihr Urteilsvermögen mit 100+ vorgefertigten Indikatoren, unzähligen von der Community erstellten Indikatoren, intelligenten Zeichentools, volumenbasierten Indikatoren, Kerzenmuster-Erkennung und mehr.

Finanzanalyse:

Nutzen Sie 100+ fundamentale Bereiche und Kennzahlen, Finanzberichte, Bewertungsanalysen und historische Unternehmensdaten.

Programmiersprache Pine Script:

Sind Sie ein fortgeschrittener Trader? Erstellen Sie Ihre eigenen Indikatoren mit der leistungsstarken Programmiersprache der Plattform namens Pine ScriptTM.

Greifen Sie auf ein immer größer werdendes soziales Netzwerk zu:

Werden Sie Teil einer lebhaften Community von Gleichgesinnten aus allen Teilen der Welt und chatten Sie in Echtzeit. Schauen Sie sich Livestreams zum Trading an und lernen Sie dazu, oder teilen Sie Ihr Wissen, indem Sie Ihre eigenen Streams veröffentlichen.

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Traden Sie 5,500+ Märkte auf einer sauberen, übersichtlichen Plattform und App – entwickelt, um Ihnen alles zu zeigen, was Sie sehen müssen und nichts, was Sie nicht benötigen.
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Ein vertrauenswürdiger globaler Broker

Schließen Sie sich einer Community von 857,000+ Tradern aus der ganzen Welt an. Unsere Kunden lieben uns so sehr, dass sie mit uns ein Volumen von mehr als 1 Bill. $ gehandelt haben.1
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Klare, wettbewerbsfähige Gebühren

0 % Provision, immer. 0 % Übernachtfinanzierung für Aktien und Krypto-CFDs ohne Hebelwirkung. Überprüfen Sie die anderen geltenden Gebühren mit unserer übersichtlichen Gebührenstruktur.
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Alles, was Sie zum Traden brauchen

Vergleichen Sie mehrere Märkte auf schnellen Charts. Finden Sie handelbare Muster mit 100+ Indikatoren. Traden Sie direkt aus den Nachrichten auf der Plattform. Eine nahtlose Integration von TradingView und MT4. Es gibt noch vieles mehr, aber uns geht der Platz aus!
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Traden Sie CFDs auf den France 40, EUR/USD, Gold, Aktien sowie Tausende weitere und wählen Sie die Hebelwirkung, die zu Ihnen passt.
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FAQs

Auf welchen Geräten kann ich TradingView nutzen?

Sie können TradingView auf Desktop-, Mobil- und Tablet-Geräten nutzen.

Wie kann ich auf TradingView handeln?

Verbinden Sie Capital.com mit TradingView, um CFDs mit der Hilfe fortschrittlicher Charts zu traden. Mit CFDs wird die Kursdifferenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Kontrakt eröffnet und dem Zeitpunkt, an dem er geschlossen wird, gehandelt. Sie ermöglichen es Ihnen, Long- oder Short-Positionen mit nur einem Bruchteil des Wertes Ihres Trades zu eröffnen – ein Konzept, das als Trading mit Hebelwirkung bekannt ist.

Daher können Sie größere Positionen eröffnen und ein größeres Exposure an den globalen Finanzmärkten erlangen. Sie sind jedoch auch Risiken ausgesetzt, da die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann. Deshalb ist es wichtig, Risikomanagement-Tools einzusetzen, wenn Sie CFDs traden.

An welchen Märkten kann ich mit TradingView handeln?

Wenn Sie mit Capital.com auf TradingView traden, können Sie mit CFDs auf über 3.000 Märkte long oder short gehen, einschließlich Aktien, Kryptowährungen, Indizes, Forex und Rohstoffe.

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