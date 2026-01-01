StartseiteÜber unsFührungsteam
Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Finanzwesen und Trading hat uns unsere Führung zu einem der am schnellsten wachsenden Broker Europas gemacht, indem wir innovative Lösungen schaffen, die es Tradern ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen.
Viktor ist ein britischer Tech-Unternehmer, der ein Auge dafür hat, marktverändernde, disruptive Tech-First-Unternehmen zu erkennen. Er investiert seit 2001 über sein globales Investmentunternehmen, VP Capital, in disruptive Technologien.
Sein Wunsch, erstklassige Technologie mit hoch motivierten Teams zu verbinden, veranlasste ihn 2016 zur Gründung von Capital.com. Seitdem hat sich Capital.com als eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen der Welt etabliert, mit Büros im Vereinigten Königreich, Europa, Australien und dem Nahen Osten.
Christoforos trat dem Team von Capital.com im November 2016 bei und brachte ein Jahrzehnt an Erfahrung in den Bereichen Versicherung und Finanzen mit sich. Er begann seine Karriere als Aktuar im Rückversicherungsmaklergeschäft und verbrachte dann weitere drei Jahre im Brokerage-Sektor, wo er sich vom Junior Dealer zum Risk Manager hocharbeitete. Er kam zu uns als Head of Risk, bevor er Chief Risk Officer und dann Head of Operations wurde.
Er hat einen BSc in Mathematik von der Leeds University und einen MSc in Versicherungsmathematik von der City, University of London (jetzt City St George's).
Rupert trat Capital.com im Juni 2022 bei, nachdem er mehr als 15 Jahre in Trading- und Vertriebspositionen im Vereinigten Königreich und in den USA tätig war. Nachdem er mehrere Jahre am Dealing Desk bei IG gearbeitet hatte, wurde er stellvertretender Leiter des Dealing für FX- und Kryptowährungsprodukte. 2017 wurde er zum CEO von IG US ernannt, wo er das Unternehmen gründete und die behördliche Genehmigung erhielt, bevor er es zu einem bedeutenden neuen Wettbewerber im US-FX-Markt ausbaute.
Als CEO von Capital.com UK überwacht Rupert das Geschäft im Vereinigten Königreich und stellt die Übereinstimmung mit der globalen Strategie der Gruppe sicher.
Tarik Chebib ist für die Expansion von Capital.com in neue, wachstumsstarke Märkte in der Region verantwortlich. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Brokerage-Branche trat Tarik ursprünglich im Juli 2021 als Chief Revenue Officer in das Unternehmen ein, bevor er ein Jahr später die Rolle des Regional CEO übernahm. Mit Sitz in Dubai leitet Tarik derzeit unsere neu lizenzierte Tochtergesellschaft in den VAE. Im Laufe seiner Karriere hatte er eine Reihe von Führungspositionen inne, darunter Head of Sales bei IG und zuletzt Head of Middle East bei Pepperstone.
Er hat einen MSc in Management von der Cass Business School und einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Brunel University London.
Thomas McCrickard ist Chief Executive Officer von Capital Com Australia und verantwortet die Strategie, die regulatorische Aufsicht sowie die operativen Aktivitäten des Unternehmens in der Region.
Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung auf den globalen Finanzmärkten hatte Thomas leitende Positionen in den Bereichen Derivate-Trading, Risikomanagement und Strategie in London und Melbourne inne. Seit Dezember 2023 ist er als Director von Capital Com Australia tätig und begleitet das Unternehmen durch zentrale Phasen der Entwicklung und des Wachstums. Thomas verfügt über einen Bachelor of Science in Business Mathematics and Statistics von der London School of Economics and Political Science.
Ariel trat Capital.com im März 2021 bei. Er begann seine Reise vor 18 Jahren bei Ernst & Young, wo er Senior Auditor für High-Tech-Unternehmen war, die an der Nasdaq gehandelt werden. Später war er als Senior Controller in der Start-up-Szene sowie in multinationalen, etablierten Konzernen tätig, wie der französischen Alstom Energy Gruppe (übernommen von General Electric). Zuletzt verbrachte er drei Jahre bei der Social-Trading-Plattform eToro als Head of Finance in Europa.
Ariel ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer und verfügt über einen BA in Rechnungswesen, Management und Wirtschaft sowie einen MBA in Finanzmanagement.
Sheena trat Capital.com im September 2023 bei und verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Leitung von Teams in ganz Europa und dem Nahen Osten in allen Aspekten der regulatorischen Compliance. Vor Capital.com war Sheena als Chief Compliance Officer bei ADSS tätig. Sheena verbrachte über ein Jahrzehnt ihrer frühen Karriere bei CMC Markets, wo sie von der Position als Compliance-Assistentin zur Leiterin der Compliance für das Vereinigte Königreich und Europa aufstieg.
Sie hat einen Bachelor of Law von der Queen Mary University of London und einen Master in International Public Policy von der UCL.
Sasha ist der Chief Product Officer bei Capital.com und leitet die Entwicklung unserer globalen Plattform und Benutzererfahrung. Mit einem starken Hintergrund in den Bereichen Produktmanagement, Fintech und kundenorientierte Innovation bringt er eine Leidenschaft für die Erstellung intuitiver, skalierbarer Produkte mit, die echte Benutzerbedürfnisse lösen. Sasha ist erfahren in der Leitung von funktionsübergreifenden Teams in mehreren Märkten und konzentriert sich darauf, das Produktwachstum durch Daten, Design Thinking und die Förderung von hoher Leistung voranzutreiben. Vor Capital.com war Sasha als Head of Product für Revolut Wealth & Trading und Credit tätig.
Als Chief Information and Security Officer bei Capital.com ist Pavel für die globale Strategie des Unternehmens in den Bereichen Informationssicherheit, IT, Infrastruktur, Plattformbetrieb und regulatorische Compliance verantwortlich. Seitdem er im Jahr 2018 beigetreten ist, war er maßgeblich an der Stärkung der Sicherheitsposition von Capital.com und dem Aufbau einer robusten, skalierbaren Technologiegrundlage zur Unterstützung des schnellen Wachstums in einer regulierten Fintech-Umgebung beteiligt. Mit seinem umfangreichen Expertenwissen in den Bereichen Cybersicherheit, IT-Management und Risikobeherrschung stellt Pavel eine Kultur der Cyber-Resilienz und der regulatorischen Bereitschaft sicher, womit Capital.com weiterhin führend im Bereich der sicheren und agilen Finanztechnologie bleibt.
Eugene Lemesh leitet die globale Personalstrategie von Capital.com mit Fokus auf die Talententwicklung, das organisatorische Wachstum und die Förderung einer leistungsstarken, integrativen Kultur. Mit seiner weitreichenden Erfahrung in der Personalführung in dynamischen, schnell skalierenden Umgebungen beaufsichtigt er den gesamten Mitarbeiterzyklus, von der Rekrutierung und Einstellung bis hin zur Weiterbildung, DEI und Entwicklung der Führungskräfte. Eugene ist für seine Strategien bekannt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und mit den Unternehmenszielen in Einklang stehen, die Innovation fördern und den Mitarbeitern ermöglichen, sich in jeder Phase ihrer Karriere zu entwickeln.
Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2016 war Nikolai maßgeblich daran beteiligt, das Wachstum voranzutreiben – von den frühen Anfängen als Start-up bis hin zu dem globalen Unternehmen, das es heute ist. Mit einem Talent für den Aufbau von Talenten und den Ausbau von Unternehmen in der wachstumsstarken Fintech-Branche hat Nikolai erfolgreich zahlreiche Kernfunktionen geleitet, von der Rechtsabteilung und dem operativen Geschäft bis hin zu Wachstum und Marketing.
Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmenswachstum und Investitionen und hat einen PhD in Rechtswissenschaften.
Bevor sie ihre Expertise zu Capital.com brachte, arbeitete Valentina als Lead Legal Counsel und Administrative oder Managing Director in vielen Unternehmen in den Bereichen IT, Medien, Immobilien und Finanzdienstleistungen.
Vorher war Valentina als Associate in einer der besten lokalen Kanzleien tätig. Valentina hat einen Bachelor-Abschluss in der Rechtsregulierung kommerzieller Aktivitäten von der Belarussischen Staatlichen Universität und absolvierte das Professional Management Programm an der IPM Business School. Sie schließt derzeit ihren LLM am King's College London im Rahmen des Programms für Internationales Finanz- und Handelsrecht ab.
Elpida trat Capital.com im Jahr 2024 bei und bringt über 10 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Kundenbetrieb, Onboarding, Zahlungen und Backoffice-Transformation mit. Als Head of Operations leitet sie wichtige Funktionen, die das Kundenerlebnis verbessern und die Geschäftsperformance optimieren. Zuvor war sie in leitenden Positionen im Fintech-Bereich tätig, unter anderem als Senior VP of Customer Operations und Head of Safekeeping, in denen sie globale Teams leitete, die Automatisierung voranbrachte und die Bereitstellung von Diensten verbesserte.
Vitalii Kedyk ist ein erfahrener Experte für digitale Vermögenswerte, mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung in der Förderung von Innovation in den Bereichen Krypto und Web3. Seit 2017 war er für mehrere regulierte Kryptobörsen tätig und gehörte zu den Gründungsvertretern von CryptoUK, womit er zur frühen Entwicklung der Krypto-Regulierung im Vereinigten Königreich beitrug.
Bevor er zu Capital.com kam, war Vitalii als Head of Strategy bei Currency.com tätig, wo er strategische Initiativen leitete und erfolgreich einen M&A-Prozess verwaltete, der Anfang 2025 abgeschlossen wurde. Bei Capital.com konzentriert er sich auf die Erweiterung des Kryptoangebots der Plattform und greift auf sein tiefes Wissen über Kryptomärkte, digitale Finanzen und regulatorische Rahmenbedingungen zurück.
1 Die präsentierten Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.
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