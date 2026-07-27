Trading-Grundlagen für Anfänger
Diese Einführung in das Online-Trading für Anfänger wird Sie durch die wichtigsten Marktkonzepte führen – von den wichtigsten Begriffen und verschiedenen Arten von Vermögenswerten bis hin zur Durchführung eines Trades. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie selbstbewusst und verantwortungsvoll traden können.
Was ist Trading?
Anders als beim Investieren, bei dem Sie den Vermögenswert direkt besitzen, besteht das Trading aus der Spekulation auf den Kurs des Vermögenswerts, ohne dass Sie das Eigentum daran übernehmen. Wenn Sie zum Beispiel ein Derivat wie einen CFD traden, kaufen Sie nicht den Vermögenswert selbst, sondern profitieren von dessen Kursdifferenz im Laufe der Zeit.
Beim Traden nutzen Sie in der Regel einen Hebel, auch bekannt als Margin-Trading. Dies erlaubt es Ihnen, mit einem geringeren anfänglichen Kapital größere Positionen zu kontrollieren. Bei einem Hebel von 10:1 benötigen Sie zum Beispiel lediglich 100 $, um einen Trade im Wert von 1.000 $ zu kontrollieren, wobei Ihnen der Rest von Ihrem verwendeten Broker effektiv geliehen wird.
Das bedeutet, dass ein Hebel die potenziellen Gewinne vergrößern kann, da Sie den Kursbewegungen der gesamten 1.000 $ ausgesetzt sind anstatt nur Ihrer Einlage von 100 $. Andererseits vergrößert dies aber auch die potenziellen Verluste, weshalb das Risikomanagement ein wesentlicher Bestandteil beim Traden ist. Verschiedene Strategien können unter Verwendung von Tools eingesetzt werden, um vorherzusagen, ob der Kurs eines Vermögenswerts steigen oder fallen wird. Diese basieren auf Faktoren wie makroökonomischen Trends oder der technischen Analyse wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Erfahren Sie mehr über Trading vs. Investieren.
Wichtige Trading-Begriffe
Wenn Sie mit Derivaten beginnen, ist es wichtig, die wichtigsten Trading-Begriffe zu verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Trades effektiv zu verwalten. Die Kenntnis der Grundlagen wird Ihnen dabei helfen, die Märkte selbstbewusster zu navigieren und Verwirrung zu reduzieren. In diesem Abschnitt werden wir die wichtigsten Trading-Begriffe erklären, die jeder Anfänger kennen sollte, was Ihnen eine solide Grundlage für Ihre Trading-Reise bietet.
CFDs
- Differenzkontrakte (CFDs) sind eine beliebte Methode, um auf den Kurs von Aktien, Indizes, Rohstoffen und Forex zu traden, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Anstatt den Vermögenswert zu kaufen (wie Sie es beim Investieren tun würden), traden Sie auf den Anstieg oder Fall seines Kurses – in der Regel innerhalb eines kurzen Zeitraums.
- Ein CFD ist im Wesentlichen ein Vertrag zwischen einem Trader und einer Gegenpartei (manchmal ein Broker, manchmal der Markt selbst), um die Differenz im Wert eines zugrunde liegenden Wertpapiers zwischen der Eröffnung und Schließung einer Position auszutauschen.
- Mit CFDs können Sie Gewinne auf einem Markt erzielen, indem Sie auf dessen Kursanstieg spekulieren (auch als long bekannt) oder auf dessen Kursrückgang spekulieren (auch als short bekannt). Da ein CFD es Ihnen ermöglicht, mit nur einem Bruchteil des Positionswertes zu traden – bekannt als Trading auf Margin oder Trading mit Hebel – können Sie größere Positionen eröffnen, als es Ihr anfängliches Kapital sonst erlauben würde.
- Unser CFD-Rechner hilft Ihnen dabei zu verstehen, wie viel Sie mit einem Trade gewinnen oder verlieren können. Passen Sie die Größe Ihres Trades und den Hebel an, um zu sehen, wie die Margin, die Einlage und die potenziellen Erträge zusammen funktionieren.
- Erfahren Sie mehr über das CFD-Trading.
Hebel
- Die Verwendung eines Hebels oder das Traden auf Margin bedeutet, dass Sie eine größere Position mit einer relativ geringen Einlage kontrollieren, indem Sie sich effektiv Geld vom Broker leihen.
- Mit einem Hebelverhältnis von 10:1 können Sie zum Beispiel eine Position im Wert von 10.000 $ mit nur 1.000 $ Ihres eigenen Kapitals kontrollieren. Dies kann die potenziellen Gewinne vergrößern, da selbst kleine Kursbewegungen zu beachtlichen Renditen führen können.
- Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass der Hebel auch das Risiko erhöht – Verluste werden gleichermaßen vergrößert. Ein angemessenes Risikomanagement ist beim Einsatz von Hebeleffekten entscheidend, um hohe Verluste zu vermeiden.
- Erfahren Sie mehr über das Margin-Trading.
Long/short gehen
- Beim Traden von Derivaten haben Sie die Flexibilität, long oder short zu gehen, je nachdem, ob Sie erwarten, dass der Kurs eines Vermögenswerts steigt oder fällt. Long gehen bedeutet, einen CFD mit der Erwartung zu kaufen, dass der Kurs des Vermögenswerts steigen wird, was es Ihnen ermöglicht, diesen später zu einem höheren Kurs mit einem Gewinn zu verkaufen.
- Andererseits bedeutet short gehen, dass Sie einen CFD verkaufen, sobald Sie davon ausgehen, dass der Kurs sinken wird. Das Ziel besteht dabei darin, den CFD zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen und von der Differenz zu profitieren.
- Diese Möglichkeit, sowohl steigende als auch fallende Märkte zu traden, ist einer der wichtigsten Vorteile beim CFD-Trading und bietet Tradern die Chance, von verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren.
- Erfahren Sie mehr über das Kaufen und Verkaufen.
Risiko
- Das Risiko ist ein grundlegendes Konzept beim CFD-Trading, insbesondere für Anfänger. Es bezieht sich auf das Potenzial eines finanziellen Verlusts, falls sich der Markt gegen Ihre Position bewegt. Beim CFD-Trading werden Risiken durch Faktoren wie den Hebel verstärkt, da dieser sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann.
- Marktvolatilität, unerwartete Nachrichtenereignisse und ein schlechtes Risikomanagement können ebenfalls zu erheblichen Verlusten beitragen. Um das Risiko zu verwalten, verwenden Trader oftmals Tools wie Stop-Loss-Orders, die eine Position automatisch schließen, falls sich der Markt zu weit in die falsche Richtung bewegt. Das Verstehen und Steuern von Risiken ist entscheidend, um übermäßige Verluste zu vermeiden und Ihr Kapital zu schützen.
- Erfahren Sie mehr über das Risikomanagement beim Traden.
Finanzmärkte für neue Trader
Für neue Trader, die in die Welt der CFDs einsteigen, können die verfügbaren Finanzmärkte eine Vielzahl von Formen annehmen. Die wichtigsten Märkte, die für das CFD-Trading zur Verfügung stehen, sind Aktien, Rohstoffe, Forex (Währungen) und Indizes. Jeder dieser Märkte bietet einzigartige Möglichkeiten und Risiken.
- Aktienmärkte lassen Trader auf die Kursbewegungen einzelner börsennotierter Unternehmen über den Aktienhandel spekulieren. Erfahren Sie mehr über den Aktienhandel.
- Rohstoffmärkte konzentrieren sich auf physische Güter wie Gold, Öl oder Agrarprodukte, die durch das weltweite Angebot und die Nachfrage beeinflusst werden. Erfahren Sie mehr über den Rohstoffhandel.
- Der Forex-Markt ist der Ort, an dem Währungen als Paare gehandelt werden und er ist für seine hohe Liquidität und den 24-Stunden-Zugang, mit Ausnahme von Wochenenden, bekannt. Erfahren Sie mehr über das Forex-Trading.
- Indizes ermöglichen es Tradern, auf die Performance einer Gruppe von Aktien zu spekulieren, wie dem US 500-Markt, der 500 der führenden, an großen amerikanischen Börsen notierten Aktien repräsentiert. Erfahren Sie mehr über das Indizes-Trading.
Für Anfänger kann es zunächst eine gute Strategie darstellen, sich auf einen oder zwei Märkte zu konzentrieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Wissen und Ihr Selbstvertrauen aufzubauen, bevor Sie sich auf andere Bereiche ausweiten. Ein Verständnis dafür, wie diese Märkte funktionieren, wird Ihnen eine starke Grundlage für das CFD-Trading bieten.
Die Anwendung Ihrer Handelsstrategie
Sobald Sie die Grundlagen des Tradings, die verfügbaren Vermögenswerte und die Funktionsweise des Marktes kennengelernt haben, ist es an der Zeit, eine Handelsstrategie zu entwickeln – Ihren Schlachtplan, um Entscheidungen beim Traden zu treffen und Ihre Positionen zu verwalten. Allgemein betrachtet lassen sich die Strategien in zwei Kategorien einteilen: technisch und fundamental.
Eine technische Strategie konzentriert sich auf Chartmuster, Kursbewegungen und technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Trader, die die technische Analyse nutzen, gehen davon aus, dass das Marktverhalten der Vergangenheit dabei helfen kann, zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen.
Eine fundamentale Strategie basiert andererseits auf der Bewertung der zugrunde liegenden Faktoren, die den Kurs eines Vermögenswerts beeinflussen können, wie Unternehmensergebnisse, Wirtschaftsdaten oder geopolitische Ereignisse. Fundamentale Trader berücksichtigen das Gesamtbild, um zu entscheiden, wann sie kaufen oder verkaufen sollten.
Entscheidend ist dabei, eine Strategie zu finden, die zu Ihrem Stil sowie Ihrer Risikotoleranz passt und diese dann im Laufe der Zeit mit zunehmender Erfahrung am Markt zu verfeinern.
Erfahren Sie mehr über Handelsstrategien, und finden Sie eine große Auswahl an Bildungsinhalten in unserem Bereich zum Erlernen des Tradings und erfahren Sie, wie Sie ein Broker-Konto eröffnen können.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Forex-Lot-Größen funktionieren und warum diese beim Traden wichtig sind.
Wie Sie Ihren ersten Trade tätigen
Mit unserer nutzerfreundlichen Oberfläche ist es ganz einfach, Ihren ersten Trade auf unserer Live-Plattform zu tätigen. Sie können mit uns traden, indem Sie ein Konto eröffnen oder mit einem Demokonto üben und die nachfolgenden Schritte befolgen:
- 1 Wählen Sie basierend auf Ihren Trading-Zielen einen Vermögenswert zum Traden
- 2 Entscheiden Sie, ob Sie mit einem CFD traden möchten
- 3 Legen Sie die Summe Ihres Trades fest
- 4 Ziehen Sie den Einsatz eines Stop-Loss-Orders in Betracht, um das Risiko zu managen
- 5 Eröffnen Sie Ihre Position long oder short
- 6 Verwalten Sie Ihre Position, beobachten Sie die fundamentalen und/oder technischen Treiber
- 7 Schließen Sie Ihre Position
Risiken und Vorteile beim Traden
Das Traden bietet sowohl aufregende Möglichkeiten als auch beachtliche Risiken. Das Verständnis beider ist entscheidend, um ein erfolgreicher Trader zu werden.
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Vorteile
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Risiken
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Gewinnpotenzial: Sie können Kursbewegungen ausnutzen und schnelle Gewinne erzielen.
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Verluste können vergrößert sein: Zwar kann der Hebel die Gewinne erhöhen, aber auch die Verluste in gleicher Weise.
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Hebel: Sie kontrollieren größere Positionen mit weniger Kapital.
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Marktvolatilität: Plötzliche Kursausschläge können zu unerwarteten Verlusten führen, insbesondere wenn keine Risikomanagementstrategien vorhanden sind.
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Flexibilität: Sie können sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten profitieren.
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Emotionaler Stress: Impulsive anstelle von rationalen Entscheidungen können zu schlechten Ergebnissen führen.
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Vielseitige Vermögenswerte: Sie können eine Vielzahl von Vermögenswerten traden, von Aktien bis zu Rohstoffen und Forex.
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Risiko des übermäßigen Tradings: Ein nahezu dauerhafter Zugang zu den Märkten kann zu einem übermäßigen Exposure führen.
Entscheidend ist dabei, eine Strategie zu finden, die zu Ihrem Stil sowie Ihrer Risikotoleranz passt und diese dann im Laufe der Zeit mit zunehmender Erfahrung am Markt zu verfeinern.
Erfahren Sie mehr über Handelsstrategien, und finden Sie eine große Auswahl an Bildungsinhalten in unserem Bereich zum Erlernen des Tradings.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann man als Anfänger mit dem Traden beginnen?
Um als Anfänger mit dem Traden zu beginnen, müssen Sie zunächst die Grundlagen darüber verstehen, wie die Märkte funktionieren und welche Vermögenswerte Sie traden können. Es ist wichtig, ein Demokonto zum Üben zu eröffnen, ohne echtes Geld zu riskieren, einen zuverlässigen Online-Broker zu wählen und mehr über Strategien zu lernen, die mit Ihrer Risikotoleranz übereinstimmen. Beginnen Sie mit kleinen Trades, um Selbstvertrauen und Erfahrung aufzubauen.
Welcher Trade ist am besten für Anfänger geeignet?
Der beste Trade für Anfänger beinhaltet in der Regel Vermögenswerte, die eine geringere Volatilität aufweisen, wie Blue-Chip-Aktien oder Hauptwährungspaare beim Forex. Diese Märkte bewegen sich oft, aber nicht immer vorhersehbarer. Deshalb sind sie leichter zu analysieren und können mit geringerem Risiko gehandelt werden. Anfänger sollten sich auf unkomplizierte Strategien konzentrieren, die sie leicht umsetzen können.
Mit welchem Betrag sollte ein Anfänger beginnen?
Mit welchem Betrag ein Anfänger beginnen sollte, hängt ganz von der individuellen finanziellen Situation und der Risikotoleranz ab.
Wie wählt man einen Online-Broker?
Um einen Online-Broker zu wählen, sollten Anfänger nach einer Plattform suchen, die wettbewerbsfähige Gebühren, eine benutzerfreundliche Oberfläche und Zugang zu umfassenden Bildungsressourcen bietet. Außerdem ist es wichtig zu überprüfen, ob der Broker reguliert ist, Demokonten anbietet und einen schnellen Kundensupport bietet, der rund um die Uhr erreichbar ist.
Was sind die Risiken beim Traden?
Die Risiken beim Traden beinhalten, dass Sie mehr Geld verlieren können, als Sie ursprünglich investiert haben. Dies gilt insbesondere, wenn Sie einen Hebel nutzen. Die Marktvolatilität, plötzliche Kursänderungen und emotionale Entscheidungen können zu großen Verlusten führen. Ein effektives Risikomanagement, wie die Verwendung von Stop-Loss-Orders, kann dabei helfen, das Ausmaß dieser Risiken zu reduzieren.
Wo kann ich mehr über die Märkte zum Traden lernen?
Sie können mehr über die Märkte zum Traden lernen, indem Sie auf Online-Kurse zugreifen, Bildungsmaterialien von seriösen Brokern lesen und Demokonten zum Üben nutzen. Außerdem kann Ihnen das Verfolgen der Finanznachrichten, das Abonnieren von Marktanalyse-Newslettern und das Beitreten zu Trading-Communitys dabei helfen, über Markttrends und Strategien auf dem Laufenden zu bleiben.