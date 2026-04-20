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CFD-Trading-Rechner

Erstellen Sie hypothetische Berechnungen von Gewinn und Verlust (GuV) ganz einfach mit unserem kostenlosen CFD-Gewinnrechner.

Was ist ein CFD-Rechner?

Ein CFD-Rechner ist ein Tool, mit dem Sie Gewinne oder Verluste mit CFDs auf einer hypothetischen Basis berechnen können, basierend auf der historischen Preisbildung. Das Tool verdeutlicht, wie viel Sie verdienen oder verlieren würden, wenn sich der Kurs in eine Richtung entwickelt, entsprechend der Hebelwirkung des Vermögenswerts und der gewählten Auftragsgröße.

Unser Rechner zeigt die potenziellen Gewinne aus den Trades, die innerhalb der letzten 30 Tage eröffnet und geschlossen wurden.

So verwenden Sie unseren CFD-Rechner

Berechnen Sie Ihren GuV für einen hypothetischen CFD-Trade, indem Sie den nachfolgenden Schritten folgen.

Schritt 1

Geben Sie ein hypothetisches Datum für das Eröffnen und Schließen einer Position ein.

Schritt 2

Wählen Sie einen Vermögenswert aus und legen Sie Ihre Hebelwirkung sowie Positionsgröße fest.

Schritt 3

Wählen Sie short oder long.

Schritt 4

Erfahren Sie den hypothetischen Gewinn/Verlust für den Trade.

Trading-Rechner

Nutzen Sie den unten stehenden Trading-Rechner, indem Sie Ihre Vermögenswerte, die Hebelwirkung und die Positionsgröße eingeben, um Ihren hypothetischen GuV für einen bestimmten Zeitraum zu ermitteln. 

Hinweis: Der Rechner berücksichtigt keine Übernachtfinanzierung, Spread-Kosten oder andere Gebühren, die auf Positionen anfallen. Trader sollten die Auswirkungen dieser Kosten auf die potenziellen Gewinne berücksichtigen. Außerdem wird das Eigenkapital-Margin-Verhältnis nicht berechnet, welches Trader stets persönlich überwachen sollten.

Wählen Sie die Optionen aus

Markt
Gehandelte Menge
Eingeschränkt innerhalb der Begrenzungen dieses Rechners
Hebel

Ihr potenzieller GuV

Eröffnungskurs

Schließen

Deal-Größe
Gehandelte Anzahl (Kontrakte) x Eröffnungskurs
Margin-Anforderung
Erforderliche Mittel zur Eröffnung eines Trades
GuV

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Rechner bezieht keine Kosten für Übernachtfinanzierungen oder Spreads ein, die auf Positionen angewendet werden. Trader sollten die Auswirkungen solcher Kosten auf die potenziellen Gewinne berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zu den Kosten und Gebühren.

Vorteile der Nutzung eines CFD-Rechners

Hier erfahren Sie, wie ein CFD-Rechner Ihr Trading-Erlebnis verbessern kann.

Einfache GuV-Berechnungen

Berechnen Sie Ihre hypothetischen Gewinne und Verluste mit Leichtigkeit (Gebühren nicht enthalten).

Verstehen Sie Ihre potenziellen Gewinne und Verluste

Erfahren Sie, mit welchen potenziellen Gewinnen und Verlusten Sie sich wohlfühlen, basierend auf den potenziellen Resultaten.

Gesamtkomfort

Benutzerfreundlich, kostenlos und sowohl für Long- als auch für Short-Positionen verfügbar.

Wie Sie mit dem Trading beginnen

Beginnen Sie noch heute mit dem CFD-Trading auf unserer intuitiven, preisgekrönten* Plattform. Greifen Sie mit diesen einfachen Schritten auf 3.000+ Märkte, fortschrittliche Tools und einen engagierten Support zu.

  • Schritt 1Erstellen Sie Ihr Konto und senden Sie uns Ihre Dokumente zur Verifizierung
  • Schritt 2Nachdem Sie zugelassen sind, tätigen Sie Ihre erste Einzahlung
  • Schritt 3Recherchieren Sie Ihren Markt
  • Schritt 4Beginnen Sie das Trading über das Web oder Ihr Mobilgerät

*Capital.com wurde im Jahr 2022 von TradingView als „Innovativste Technologie“ und „Bester Forex-Broker“ ausgezeichnet. Bei den Investors' Chronicle Awards 2022 wurde das Unternehmen zudem zur „Besten Plattform für neue Investoren“ ernannt. Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.

**Der CFD-Rechner ist nur für Zwecke der Trading-Demonstration gedacht. Die Preisbildung basiert auf historischen Daten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Warum mit Capital.com traden

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Navigieren Sie mit Leichtigkeit zwischen 3.000+ Märkten, benutzerfreundlichen Charts und personalisierten Watchlists.

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Egal, ob es um Zahlungen, Plattform-Funktionen oder die von uns angebotenen Märkte geht, wir sind jederzeit für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert ein CFD-Rechner?

Ein CFD-Rechner funktioniert, indem er variable Eingaben wie die Positionsgröße und Hebelwirkung verarbeitet, um den Gewinn und Verlust für einen hypothetischen CFD-Trade zu berechnen. Zunächst geben Sie ein Start- und Enddatum für eine Position auf einen ausgewählten Vermögenswert ein. Dann wählen Sie die Hebelwirkung sowie die Auftragsgröße und entscheiden sich für eine Long- oder Short-Position. Der Rechner zeigt den resultierenden Gewinn, wenn der Markt zu Ihren Gunsten verläuft, oder den Verlust, wenn der Markt gegen Sie läuft.

Warum sollte ich einen CFD-Rechner verwenden?

Ein CFD-Rechner kann Ihnen dabei helfen, Ihre Strategien zu planen und zu verfeinern. So können Sie zum Beispiel sehen, wie hoch Ihre Gewinn- oder Verlustchancen sind, bevor Sie eine Position auf einen bestimmten Vermögenswert eingehen. Der CFD-Rechner hilft Ihnen dabei, die Auftragsgröße und Hebelwirkung zu wählen, mit denen Sie sich wohlfühlen, bevor Sie eine Position eröffnen.

Kann ich einen CFD-Rechner sowohl für Long- als auch für Short-Positionen verwenden?

Ja, Sie können einen CFD-Rechner sowohl für Long- als auch für Short-Positionen verwenden.

Wie genau sind CFD-Rechner?

Unser CFD-Trading-Rechner ist so programmiert, dass er auf Grundlage der eingegebenen Daten genaue mathematische Informationen für hypothetische Trades bereitstellt. Er sollte jedoch nicht als Vorhersage zukünftiger Entwicklungen angesehen werden. Außerdem berücksichtigt der Rechner keine Gebühren wie Spreads und die Übernachtfinanzierung, weshalb Nutzer solche Gebühren in ihre hypothetische Berechnung einbeziehen sollten. Der Rechner berechnet ebenfalls nicht das Eigenkapital-Margin-Verhältnis, welches Trader stets persönlich überwachen sollten.