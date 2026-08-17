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20 USD/EUR/GBP oder 100 PLN
Für alle Zahlungsmethoden, außer Banküberweisungen, für die eine Mindesteinzahlung von 50 EUR (oder dem entsprechenden Gegenwert in der Währung Ihres Trading-Kontos) gilt.
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20 EUR/USD/GBP für Bankkarten*
*Der Mindestauszahlungsbetrag variiert je nach Zahlungsmethode (weitere Informationen finden Sie hier).
Wenn Ihr Kontoguthaben unter dem Mindestauszahlungsbetrag liegt, können Sie nur Ihr gesamtes Guthaben auszahlen.
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FX-Aufschlag
Gilt, wenn das Instrument in einer anderen Währung als die Basiswährung Ihres Kontos notiert ist.
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0,4 % des Spot-Forex-Kurses
Diese Gebühren werden von der jeweiligen Börse oder Aufsichtsbehörde festgelegt, nicht von Capital.com. Sie werden ohne Aufschlag berechnet.
Werden bei der Ausführung an Kunden weitergegeben.
Variieren je nach Markt und in einigen Fällen je nach Transaktionsseite (Kauf oder Verkauf).
Eine vollständige Aufschlüsselung finden Sie hier.