Ölpreis im Fokus: Militärische Eskalation im Nahostkonflikt sorgt für Nervosität

Da ein großer Teil der weltweit wichtigsten Förderländer von Rohöl im Nahen Osten liegt, spielen zentrale Transportwege wie die Straße von Hormus eine Schlüsselrolle für den Energiemarkt. So können politische Spannungen, militärische Eskalationen oder auch Sanktionen weit über den Nahen Osten hinaus wirtschaftliche Folgen haben.

Erhalten Sie im Folgenden alles wichtigen Informationen rund um die jüngsten Eskalationen und welche Auswirkungen auf den Ölpreis möglich sind.

Keyfacts

Trotz mehrerer Verhandlungen zwischen Vertreter aus Teheran und Washington: Streit unter anderem um das iranische Atomprogramm eskaliert

Militärische Eskalation im Nahostkonflikt lässt Ölpreis in der ersten Handelswoche nach Ausbruch um über 35 Prozent ansteigen

Anleger sorgen sich um Ausweitung des Konflikts und etwa damit einhergehende Rohöl-Lieferengpässe

Worum geht es insbesondere beim Nahostkonflikt zwischen dem Iran und den USA?

Nach Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Nahostkonflikt ist der Streit zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran eskaliert. Die USA und Israel hatten am 28. Februar 2026 koordinierte Luftangriffe auf den Iran gestartet. Daraufhin reagierte der Iran mit Gegenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten als auch US-Einrichtungen in der Golfregion, was die Lage weiter verschärfte.

Der Streit zwischen den USA und dem Iran dreht sich insbesondere um das iranische Atomprogramm. So fürchten die USA und ihre Verbündeten, dass Teheran eine Atombombe entwickeln könne.

Begründet wurde der Angriff der USA Ende Februar 2026 gegenüber der „New York Post“ mit den gescheiterten Atomverhandlungen. „Wir hatten sehr ernsthafte Verhandlungen, und sie waren dabei, und dann ruderten sie zurück“, so Trump.

Rückblick: Vertreter aus Iran und USA nahmen Verhandlungen wieder auf

Am 06. Februar 2026 hatten der Iran als auch die USA ihre Verhandlungen bereits wieder aufgenommen.

Bei den Gesprächen zwischen Vertretern aus Washington und Teheran ging es unter anderem um das iranische Atomprogramm. So wollten die USA der Führung in Teheran einen Riegel vorschieben, sodass diese nicht in den Besitz von Atomwaffen gelange. Die iranische Regierung zeigte sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu limitieren. Im Gegenzug wurde allerdings die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen gefordert.

Weitere Verhandlungen wenige Wochen später: Verständigung auf „Leitprinzipien“ laut Angaben des iranischen Außenministers

Am 17. Februar 2026 kam es zu weiteren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Genf. Laut Angaben des iranischen Außenministers hätten sich beide Seiten auf „Leitprinzipien“ verständigt. Zugleich wurden die Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch gedämpft. Unter anderem wurde über das iranische Atomprogramm gesprochen. Die indirekten Gespräche gingen unter der Vermittlung des Oman laut iranischem Staatsfernsehen rund drei Stunden.

US-Präsident Donald Trump steht zehn bis 15 Tage als ausreichend in Aussicht, um Lösung zu erzielen

Mitte Februar 2026 hatte Trump gesagt, dass er zehn bis 15 Tage für ausreichend halte, um eine Lösung zu erzielen. Sollte keine Lösung erzielt werden, würden „schlimme Dinge“ passierten, sagte er.

Der Iran hatte daraufhin mit „entschlossenen und angemessenen“ Gegenmaßnahmen gedroht. So würden „alle Stützpunkte, Einrichtungen und Vermögenswerte der feindlichen Streitkräfte in der Region legitime Ziele darstellen“, hieß es in einem Brief des iranischen Botschafters an UN-Generalsekretär António Guterres.

Wissenswertes: Der Iran besaß im Jahr 2025 208.600.000.000 Barrel nachgewiesene Ölreserven, was den Iran zum Land mit den dritthöchsten Reserven macht. Gleichzeitig entspricht dies etwa 11,82 Prozent der globalen Gesamtölreserven.

Aussicht auf mögliche Eskalation sorgte bereits für Anspannung beim Ölpreis – Unruhe könnte weiter anhalten

Der geopolitische Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten hat den Ölpreis kräftig beeinflusst. Bereits in der ersten Handelswoche nach Ausbruch der militärischen Eskalation stieg der Ölpreis der Sorte West Texas Intermediate um über 35 Prozent je Barrel an. Am 09. März kostete ein Fass der US-amerikanischen Sorte zwischenzeitlich sogar rund 120 Dollar.

So hat selbst die Aussicht auf eine Eskalation die Ölpreise im Vorfeld ansteigen lassen, auch wenn die tatsächliche Förderung zunächst stabil blieb.

Kommt es gegenteilig zu einer Entspannung des Konflikts oder gelingt es anderen Förderländen die Ausfälle zu kompensieren, können die Märkte allerdings auch schnell wieder nachgeben.

Neben Risikoaufschlägen dürfte die Sorge vor weiteren Lieferstörungen Anleger weiterhin umtreiben. Händler reagieren auf die Sorge vor weiteren Beschädigungen von Förderanlagen oder Blockierung von Transportwegen.

Am Wochenende (07.03.2026) hatten die USA und Israel ihre Luftangriffe nicht nur auf Militäranlagen und Rüstungsfabriken angesetzt, sondern auch erstmals ein Öllager angegriffen.

Auch mehr als zwei Wochen nach Ausbruch des geopolitischen Konflikts scheint vorerst kein Ende der Eskalationen in Sicht. In diesem Zusammenhang könnte der Druck auf den Ölpreis weiter zunehmen. Investoren sollten sich in diesem Zusammenhang auf weitere Unwägbarkeiten einstellen.

Ölpreis (WTI) auf Monatsbasis

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Fazit

Der Zusammenhang zwischen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und dem Ölpreis bleibt eng. Bereits die Aussicht auf eine mögliche Eskalation der Spannungen hat im Vorfeld der eigentlichen militärischen Auseinandersetzung für spürbare Nervosität gesorgt.

Eine weitere Ausweitung der bereits bestehenden Eskalation könnte die Anspannung am Energiemarkt weiterhin ausgeprägt ausfallen lassen. Zudem dürften Anleger möglicherweise nicht auf die tatsächlichen Angebotsausfälle, sondern auf entsprechende Erwartungen und Risiken reagieren. Solange geopolitische Spannungen in einer der wichtigsten Ölregionen der Welt bestehen, dürfte auch der Ölpreis anfällig für plötzlichen Kursausschläge bleiben.

FAQ – Häufig gestellte Fragen