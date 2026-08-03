SpaceX-IPO: Rückblick auf den Rekordbörsengang

Mit seinem im Juni 2026 vollzogenen Börsengang hat das US-amerikanische Luft und Raumfahrtunternehmen SpaceX Geschichte geschrieben. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen erreichte mit seinem Schritt an die Technologiebörse Nasdaq einen Rekordbörsengang.

Erhalten Sie im Folgenden sämtliche Hintergründe zum IPO, den jüngsten Geschäftsentwicklungen und welche Einflüsse von Bedeutung sein könnten.

Keyfacts SpaceX erzielt größten Börsengang der Geschichte mit rund 75 Milliarden US-Dollar Erlösen

Nach Anfangseuphorie: Aktienkurs fällt unter Ausgabepreis von 135 US-Dollar

Geopolitische und geldpolitische Unwägbarkeiten könnten Risikobereitschaft beeinflussen

SpaceX debütierten am 12. Juni an der US-Technologiebörse Nasdaq

Am 12. Juni ist die Aktie unter dem Kürzel „SPCX“ an der Technologiebörse Nasdaq gestartet und das mit einer Bewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar.

SpaceX konnte rund 555,6 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar verkaufen und damit 75 Milliarden US-Dollar einnehmen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 konnte die aus Saudi-Arabien stammende Ölfirma Aramco rund 29 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen.

Geschäftsentwicklung von SpaceX

Im vergangenen Jahr verbuchte SpaceX einen Verlust von ca. 4,94 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz bei 18,67 Milliarden US-Dollar lag.

Im ersten Quartal des Jahres 2026 wies SpaceX ein Minus von 4,28 Milliarden US-Dollar bei etwa 4,7 Milliarden US-Dollar aus. Als einer der Gründe für die Miese wurden die hohen Entwicklungskosten für die Rakete Starship genannt.

SpaceX hatte insgesamt über 15 Milliarden US-Dollar in das Projekt investiert.

Umsätze und operative Ergebnisse der Sparten „Space“, „Connectivity“ und „AI“ im Jahr 2025

Der Umsatz der Sparte „Space“ lag im Geschäftsjahr 2025 bei 4,1 Milliarden US-Dollar, was einen Anteil am Konzernumsatz in Höhe von ca. 22 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis lag bei -657 Millionen US-Dollar.

Die Sparte „Connectivity“ konnte im gleichen Zeitraum einen Umsatz von 11,4 Milliarden US-Dollar ausweisen, was einem Anteil in Bezug auf den Konzernumsatz von rund 60 Prozent gleichkommt, bei einem operativen Ergebnis von 4,4 Milliarden US-Dollar.

Der Sektor „AI“ fuhr einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar ein und trug damit rund 17 Prozent zum Konzernumsatz bei. Das operative Ergebnis lag wiederum bei -6,4 Milliarden US-Dollar.

SpaceX Aktie

(Quelle: TradingView)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Geldpolitische Ausrichtung der Notenbanken Fed und EZB sowie Entwicklung des Iran-Krieges als mögliche Einflussfaktoren

Insbesondere die geldpolitische Ausrichtung der Notenbanken Federal Reserve (Fed) als auch Europäische Zentralbank (EZB) könnten einen wichtigen Einfluss im Jahr 2026 auf die Aktienmärkte und damit auch auf die globale Risikostimmung ausüben.

Infolge des Iran-Kriegs war die Inflation in den USA als auch im Euroraum angezogen. So lag die Teuerung in den USA im Juni (im Vergleich zum Vorjahresmonat) bei 3,5 Prozent, nach 4,2 Prozent im Mai und damit immer noch weit über dem eigentlich angepeilten Ziel von 2,0 Prozent.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte Ende Juli auf ihrer Notenbanksitzung den Leitzins bei einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Neun der zwölf Mitglieder hatten im Zentralbankrat mit einer Zinserhöhung gestimmt und drei für eine Erhöhung in Summe eines Viertelprozentpunkts.

Am 28. Februar 2026 war die Lage im Nahen Osten zwischen dem Iran und den USA bzw. Israel militärisch eskaliert. Zugleich steht auch die strategische Meerenge (Straße von Hormus) im Fokus, welche als bedeutend für den internationalen Energiehandel gilt. Sollten die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran weiter anhalten, könnte dies insgesamt die allgemeine Risikofreude belasten. Zugleich könnten die damit im Zusammenhang anziehenden Energiepreise den Spielraum für niedrigere Zinsen der Notenbanken Fed und EZB einengen. Im Kampf gegen möglicherweise anhaltende Teuerung und potenziellen Zweitrundeneffekten könnten die Währungshüter mit höheren Zinsniveaus auf die Teuerung reagieren.

Nach anfänglicher Euphorie - SpaceX Aktie fällt unter Ausgabepreis von 135 US-Dollar

Aus charttechnischer Perspektive hat die SpaceX-Aktie nach ihrem fulminanten Börsendebüt deutlich an Dynamik einbüßen müssen. Auf den anfänglichen Höhenflug unmittelbar nach dem IPO folgte eine deutliche Korrektur weit bis unter den Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie. Die erste Euphorie ist damit wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen.

Fazit:

Der SpaceX-Börsengang könnte einen Meilenstein für die private Raumfahrtindustrie markiert haben. Womöglich dürften sich hohen die Erwartungen der Anleger an SpaceX bereits in den ersten Handelstagen an den Bewertungen widergespiegelt haben, welche allerdings in den ersten Wochen nach Börsenstart schnell einer rationaleren Einschätzung gewichen sind.

Anleger sollten in diesem Zusammenhang mögliche Risiken nicht verkennen. Ob sich SpaceX langfristig am Markt behaupten kann, muss sich erst noch zeigen. Der Börsengang könnte jedoch ein neues Kapitel für die private Raumfahrtindustrie eröffnet haben und die Branche womöglich nachhaltig prägen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen