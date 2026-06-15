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Die heutigen größten Krypto-Gewinner

Werfen Sie einen Blick auf die heutigen größten Krypto-Gewinner – die aktuell im Kurs am stärksten steigenden Märkte.*

*Daten werden stündlich aktualisiert.

Die größten Krypto-Gewinner

Schauen Sie sich die Kryptowährungspaare mit den größten Kursgewinnen an. Sind Sie long oder short auf die heutigen größten Krypto-Gewinner?
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ETH/GBPEthereum / Pound Sterling
ETH/USDEthereum to US Dollar
AAVE/USDAAVE to US Dollar
ETH/EUREthereum to Euro
QNT/USDQuant to US Dollar
TRB/USDTellor to US Dollar
COMP/USDCompound to US Dollar
LTC/USDLitecoin to US Dollar
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Leitfaden zu den am stärksten steigenden Kryptos

Wie funktioniert eine Kryptowährung?

Eine Kryptowährung nutzt Blockchain-Technologie: ein dezentralisiertes Ledger, das alle Transaktionen innerhalb eines Netzwerks von Computern aufzeichnet. Jede Krypto-Transaktion wird durch Kryptografie verifiziert, was diese anonym und sicher macht. Dadurch werden Peer-to-Peer-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Vermittler wie Banken benötigt werden.

Was kann einen Anstieg von Kryptowährungen verursachen?

Kryptowährungskurse können aufgrund einer Vielzahl von Gründen steigen. Diese reichen von einer gestiegenen Nachfrage und positiven Nachrichten bis hin zu technologischen Fortschritten, regulatorischen Zulassungen und Großinvestitionen. Die Marktstimmung und makroökonomische Faktoren spielen ebenfalls bedeutende Rollen. Außerdem kann das begrenzte Angebot von Bitcoin von 21 Millionen Coins die Kurse nach oben treiben. Sie können mit Differenzkontrakten (CFDs) über unseren BTC/USD-Markt auf den Kurs von Bitcoin traden.

Wer ist der größte Krypto-Gewinner aller Zeiten?

Bitcoin (BTC) wird als der größte Krypto-Gewinner aller Zeiten angesehen, mit einem Anstieg von nur 10 Cent im Jahr 2009 (mit einer Bewegung auf 20 Cent im Oktober 2010) bis zu seinem Höchststand im März 2024 bei einem Allzeithoch in Höhe von 73.000 $.

Frühzeitige Anleger, die ihre BTC gehalten haben, verzeichneten astronomische Renditen, die bescheidene Investitionen in beachtlichen Wohlstand verwandelten.* Sie können mit Differenzkontrakten (CFDs) über unseren BTC/USD-Markt auf den Kurs von BTC traden.

*Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.