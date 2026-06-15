Warum sind die Börsenöffnungszeiten weltweit wichtig

Die Handelszeiten der weltweiten Aktienmärkte sind für Index- und Aktienhändler von großer Bedeutung. Die Öffnungszeiten der einzelnen Börsen sind Ihr Zeitfenster, um Trades auszuführen, auf Marktänderungen zu reagieren und Ihr Portfolio über den Tag hinweg zu verwalten. Eine fundierte Planung und Entscheidungsfindung hängt von der Kenntnis der Handelszeiten der globalen Aktienmärkte ab.

Einige Börsen unterbrechen den Handel für eine Mittagspause, was Systemwartungen und Verwaltungsaufgaben ermöglicht sowie eine übermäßige Volatilität abschwächt. Diese Unterbrechung ermöglicht es Tradern, ihre Positionen zu reflektieren und sich auf die zweite Hälfte des Handelstages vorzubereiten. Allerdings gibt es auch Börsen, die ohne Unterbrechung betrieben werden, was bedeutet, dass es wichtig ist, während der gesamten Sitzung auf mögliche Marktveränderungen zu achten.

Alle in diesem Artikel angegebenen Zeiten sind in der UTC-Zeitzone angegeben.

Wann öffnet die britische Börse?

Die britische Börse (London Stock Exchange) öffnet um 7:00 Uhr UTC und schließt um 15:30 Uhr, ohne Mittagspause, was den UK 100 Index beeinflusst.

Wann öffnet der Aktienmarkt in den USA?

Die US-Börse (New York Stock Exchange) öffnet um 13:30 Uhr UTC und schließt um 20:00 Uhr, ebenfalls ohne Mittagspause, was den Dow Jones, (US Wall Street 30) und den S&P 500 (US 500) beeinflusst.

Wann öffnen die asiatischen Märkte?

Die asiatischen Märkte öffnen und schließen zu unterschiedlichen Zeiten, abhängig von der jeweiligen Börse. Die Japan Exchange Group, aus der der Nikkei 225 (Japan 225) zusammengestellt wird, öffnet um 0:00 Uhr UTC und schließt um 6:00 Uhr. Die Shanghai Stock Exchange, die den SSE Composite (China A50) abdeckt, öffnet um 1:30 Uhr UTC und schließt um 7:00 Uhr. Die Hong Kong Stock Exchange, aus der der Hang Seng (Hong Kong 50) zusammengestellt wird, öffnet ebenfalls um 1:30 Uhr UTC und schließt um 8:00 Uhr. Alle diese Börsen haben Mittagspausen (siehe unten stehende Tabelle).

Wann öffnen die europäischen Märkte?

Die europäischen Märkte öffnen und schließen größtenteils zu den gleichen Zeiten. Die Euronext Paris, aus der der CAC 40 (France 40) und der AEX (Netherlands 25) zusammengestellt werden, öffnet um 7:00 Uhr UTC und schließt um 15:30 Uhr. Die Frankfurter Börse, aus der der DAX 40 (Germany 40) zusammengestellt wird, die Bolsa de Madrid, für den Ibex 35 (Spain 35), und die Borsa Italiana (Italienische Börse) für den Italy 40, haben die gleichen Öffnungszeiten.

Wann öffnen die Märkte in Australasien?

Die Australian Securities Exchange (ASX), aus der der ASX 200 (Australia 200) zusammengestellt wird, öffnet um 23:00 Uhr UTC und schließt um 5:00 Uhr. Die neuseeländische Börse, für den New Zealand 50, ist von 21:00 Uhr UTC bis 3:45 Uhr geöffnet.

Wann sind die wichtigsten Börsen-Öffnungszeiten und -Schlusszeiten?

Hier ist eine vollständige Liste der wichtigsten Börsenöffnungs- und -schlusszeiten, die Sie kennen sollten, zusammen mit den zugehörigen Indizes, die wir anbieten, und dem entsprechenden Capital.com-Markt, den Sie suchen sollten.

Börse Öffnungszeiten (UTC) Schließzeit (UTC) Mittagspause (UTC) Zugehörige Aktienindizes London Stock Exchange 7:00 Uhr 15:30 Uhr Keine FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) New York Stock Exchange 13:30 Uhr 20:00 Uhr Keine Dow Jones (US Wall Street 30), S&P 500 (US 500) Nasdaq Stock Market* 13:30 Uhr 20:00 Uhr Keine US Tech 100 Euronext 7:00 Uhr 15:30 Uhr Keine CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) Shanghai Stock Exchange 1:30 Uhr 7:00 Uhr 3:30 Uhr - 5:00 Uhr SSE Composite (China A50) Japan Exchange Group 0:00 Uhr 6:00 Uhr 2:30 Uhr - 3:30 Uhr Nikkei 225 (Japan 225) Hong Kong Stock Exchange 1:30 Uhr 8:00 Uhr 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Hang Seng (Hong Kong 50)

*Nasdaq® ist eine eingetragene Marke der Nasdaq Inc. Die hier bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken.

Was ist der nachbörsliche Handel?

Der nachbörsliche Handel, auch als verlängerte Handelszeit bezeichnet, bezieht sich auf den Zeitraum, in dem Aktien und Indizes außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Börse, an der sie notiert sind, gehandelt werden können. Der nachbörsliche Handel ermöglicht es Ihnen daher, auf Nachrichten und Ereignisse zu reagieren, die außerhalb der regulären Handelssitzung auftreten. Wenn Sie jedoch nach Börsenschluss handeln möchten, ist es wichtig, in Ihrem Handelsplan zu berücksichtigen, dass das gesamte Volumen im Vergleich zu den regulären Handelszeiten erheblich variieren kann, was potenziell geringere Liquidität und höhere Volatilität bedeutet. Erfahren Sie mehr über Märkte, die Sie mit uns nach Börsenschluss handeln können.

Ereignisse der kommenden Woche sind im Wochenausblick aufgeführt.

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