Trading als Profi mit Capital.com

Erhöhte Rückvergütungen, höherer Hebel1 und großzügige Empfehlungsprämien, verfügbar auf einer preisgekrönten Plattform.2

Warum mit Capital.com Profi werden?

Spread-Rückvergütungen

Spread-Rückvergütungen basierend auf Ihrem Trading-Verhalten. Bis zu 20 % Rückvergütung, monatlich berechnet und jederzeit von Ihnen abrufbar.

Swap-Rückvergütungen

Eine Rückvergütung von bis zu 37,5 % auf Übernachtfinanzierungskosten für ausgewählte Instrumente, monatlich berechnet und jederzeit von Ihnen abrufbar.

Höherer Hebel1

Hebel von bis zu 500:1 auf Forex, Indizes, Öl und Gold sowie bis zu 33:1 auf Aktien verfügbar.

Professional-Empfehlungen

Wenn Sie einen qualifizierten Kunden werben, können Sie vorbehaltlich der Bedingungen bis zu 50 % der von ihm generierten Trading-Rückvergütungen erhalten.3

Bevor Sie auf „Bewerben“ klicken

Die Einstufung als professioneller Kunde bringt wichtige Änderungen mit sich. Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen.

Höherer Hebel1

Professionelle Konten bieten einen höheren Hebel als Retail-Konten. Dies erhöht die Marktexponierung, kann jedoch auch Verluste verstärken, wenn sich die Märkte gegen Sie bewegen.

Negativsaldoschutz

Der Negativsaldoschutz gilt standardmäßig für Professional-Konten. Er kann jedoch im Einzelfall aufgehoben werden. In diesem Fall können Verluste Ihren Kontostand übersteigen, und zusätzliche Zahlungen können erforderlich sein.

Anspruchsvolle Sprache und vorausgesetzte Erfahrung

Bei professionellen Kunden wird von größeren Trading-Kenntnissen und mehr Erfahrung ausgegangen. Unsere Kommunikation setzt daher Vertrautheit mit Märkten und Trading-Konzepten voraus.

Reduzierte Risikohinweise

Professionelle Kunden erhalten keine schriftlichen Risikohinweise in Bezug auf einzelne Transaktionen, was ihrem eingestuften Erfahrungsniveau entspricht.

Mögliche Einschränkungen beim Beschwerdeverfahren

Professionelle Kunden unterliegen einem anderen regulatorischen Rahmen, der den Zugang zu bestimmten Beschwerdeverfahren oder Entschädigungsregelungen einschränken kann, einschließlich Anlegerentschädigungssystemen, die Retail-Kunden zur Verfügung stehen.

Höherer maximaler Hebel verfügbar

Volle Marktexponierung – bei geringen Margin-Anforderungen.1

  Maximaler Hebel für professionelle Kunden Margin-Äquivalent
Hauptwährungspaare 500:1 0,2 %
Hauptindizes 500:1 0,2 %
Gold 500:1 0,2 %
Öl 500:1 0,2 %
Große Aktienwerte 33:1 3,03 %
Kryptowährungen 100:1 1 %

Rückvergütungen auf CFD-Trading

Ein Prozentsatz Ihres Spreads wird monatlich berechnet und jederzeit von Ihnen zur Auszahlung bereitgestellt.

Volumen der Positionen 0 Mio. $ – 5 Mio. $ 5 Mio. $ – 10 Mio. $ > 10 Mio. $
Rückvergütung % 5 % 10 % 20 %

Rückvergütungen auf Übernachtfinanzierungskosten

Ein Prozentsatz der CFD-Swap-Gebühren wird monatlich berechnet und jederzeit von Ihnen zur Auszahlung bereitgestellt.

Finanzinstrument Swap-Rückvergütungen
Aktien 37,5 %
Indizes 37,5 %
Rohstoffe 37,5 %
Forex und Edelmetalle 33,3 %
Kryptowährungen 10 %

Freunde empfehlen und an deren Rückvergütungen verdienen

Wenn Sie einen Kunden werben, der sich für den Status als Professional qualifiziert, erhalten Sie gemäß den Bedingungen des Programms 50 % der vom geworbenen Kunden generierten Rückvergütungen.

Beispiel 1

Sie werben einen Professional-Kunden, der innerhalb desselben Trading-Tages Positionen eröffnet und schließt und dabei 1.000 € an Spread-Rückvergütungen generiert.

Sie erhalten 500 € als Empfehlungs-Rückvergütung, während der geworbene Kunde weiterhin seine volle Professional-Rückvergütung erhält.

Beispiel 2

Sie werben einen Professional-Kunden, der einige Positionen über Nacht hält und dabei 900 € an Spread-Rückvergütungen sowie 600 € an Swap-Rückvergütungen generiert.

Sie erhalten insgesamt 750 € als Empfehlungs-Rückvergütung, berechnet als 50 % der generierten Rückvergütungen gemäß den Bedingungen des Programms.

Die Geschäftsbedingungen für das Professional-Konto können Sie hier lesen. Klicken Sie hier, um mehr über das Empfehlungsprogramm zu erfahren.

1Gehebeltes Trading verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und ist daher riskant.

2Bester CFD-Broker 2026 – Broker Chooser

3Lesen Sie hier die Geschäftsbedingungen unseres Empfehlungsprogramms für Professional-Kunden.