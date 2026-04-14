Metaplanet Inc (TYO: 3350) is a Japan-listed investment company that has repositioned itself as a corporate holder of Bitcoin and blockchain assets. Modeled after MicroStrategy, the company is transitioning from its historical telecom business to become a public proxy for Bitcoin exposure in Asian markets. It offers investors high-beta leverage to cryptocurrency markets via treasury allocation.