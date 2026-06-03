全球最強勢的十種貨幣

聯合國承認195個國家/地區的180種貨幣為法定貨幣。以下是截至2024年6月24日，按相對於美元的價值排名的全球十大最強勢貨幣*：

過去的表現並不能代表未來的業績。

科威特第納爾 (KWD)

科威特的國家貨幣於1960年推出，是全球最強勢、最有價值的貨幣，且這種強勢表現已經保持了數十年。

豐富的自然石油儲備、外匯市場需求高以及貨幣供應有限，都推動了科威特第納爾的走強。科威特國家90%的收入來自石油出口——只要全球對石油的需求持續，且該國的石油供應充足，對科威特第納爾的需求也會保持高位。

科威特第納爾與一籃子貨幣掛鈎，而不是與單一貨幣掛鈎。

巴林第納爾 (BHD)

與科威特類似，巴林的收入有很大一部分來自一種大宗商品——70%的政府收入來自石油出口。巴林擁有豐富的石油資源，這也推高了市場對巴林第納爾的需求。

巴林第納爾自 1965 年取代海灣盧比成為巴林的國家貨幣，並於 1980 年與美元掛鈎，匯率為 1 巴林第納爾兌 2.65 美元。巴林第納爾與美元掛鈎有助於增強市場信心，降低巴林第納爾的波動性，推動貨幣走強。

阿曼里亞爾 (OMR)

阿曼里亞爾於1970年推出，並於1973年與美元掛鈎。最初，阿曼里亞爾兌美元的匯率為1:2.895；自1986年起，該貨幣對的匯率調整為1:2.6008，

並一直保持至今。

阿曼的國家貨幣之所以如此強勢，主要是因為阿曼擁有高產的石油和天然氣資源——這既創造了大量收入，也推高了對阿曼里亞爾的需求。此外，阿曼與美國的貿易關係以及該國經濟的穩定性進一步推動了阿曼里亞爾的走強。

約旦第納爾 (JOD)

約旦第納爾自1950年開始流通。1995年，約旦政府將約旦第納爾與美元掛鈎，匯率為1約旦第納爾兌1.4104美元。

儘管與其他中東國家相比，約旦在石油和天然氣出口方面的依賴程度較低，但約旦的貨幣仍然是全球第四強勢的貨幣。

其強勢可歸因於該國的開放市場政策、貨幣的稀缺性以及龐大的外匯儲備。

英鎊 (GBP)

在當今流通的貨幣中，英鎊的歷史最為悠久。英國金融系統和英國央行的悠久歷史、良好信譽與穩定性，英國的經濟實力，以及倫敦作為全球主要金融中心的地位，共同賦予了英鎊強大的實力，使其成為全球最有價值的貨幣之一。

全球最受歡迎的貨幣對之一——英鎊/美元 (GBP/USD)（也稱為「電纜」）——以英鎊為基礎貨幣。「電纜」這一昵稱起源於19世紀，當時外匯匯率透過跨大西洋的水下電報電纜進行傳遞。

直布羅陀鎊 (GIP)

直布羅陀鎊於 1896 年西班牙內戰後推出，取代了西班牙的「real de plata」銀幣和直布羅陀的法定貨幣。

該貨幣的穩定性得益於與英鎊1:1掛鈎，因此1直布羅陀鎊始終等於1英鎊。

瑞士法郎 (CHF)

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的官方法定貨幣。

作為「避風港」貨幣，瑞士法郎在地緣政治局勢緊張或市場不確定時期吸引了大量交易者的關注。瑞士擁有10,330億美元的外匯儲備，是全球第三大外匯儲備國，僅次於中國和日本。

憑藉龐大的外匯儲備、政治與經濟的高度穩定以及巨額貿易順差，瑞士法郎成為全球第六強勢的貨幣。

開曼群島元 (KYD)

開曼群島是重要的國際離岸金融中心，其貨幣是全球最強勢的貨幣之一。這得益於該國龐大的金融服務行業、發達的旅遊業以及作為「避風港」的特殊地位，吸引了許多大型銀行和公司前來投資。

2019年，開曼群島40.2%的GDP來自金融服務行業。根據畢馬威的數據，全球50家最大的銀行中有43家在開曼群島開展業務。

開曼群島元於1971年推出，取代牙買加元成為該國的官方貨幣，並以1:1.2的固定匯率與美元掛鈎。

歐元 (EUR)

歐元是26個歐盟成員國中20個國家的法定貨幣（截至2023年1月，這些國家的總人口接近3.5億）。歐盟是全球最大的單一市場區域，同時也是第三大經濟體，占全球貿易總額的六分之一。該經濟體的持續增長以及巨額貿易順差進一步提升了歐元在外匯市場上的價值。

歐元/美元 (EUR/USD)（綽號「光纖」）是全球交易量最大的外匯貨幣對之一，其中包含歐元這一重要貨幣。

美元 (USD)

美元是美國的法定貨幣，同時也是厄瓜多爾、薩爾瓦多、波多黎各、辛巴威、巴拿馬等16個國家和地區的官方貨幣。作為全球交易最廣泛的貨幣，美元被許多國家用作本國貨幣的掛鈎基礎，也是全球首要的儲備貨幣。

美元的強勢主要得益於美國經濟的持續增長（作為全球最大的經濟體）。然而，大宗商品價格上漲、美元估值過高以及競爭對手市場的經濟增長可能會對美元的強勢產生負面影響。

美元經常被用作衡量其他貨幣表現的基準，本榜單中的貨幣排名即以美元為參考基準。

加元 (CAD)

加元被稱為「大宗商品貨幣」，因為其價值通常與加拿大出口的大宗商品（尤其是原油）的價格密切相關。加拿大是全球第五大原油出口國，

其大宗商品出口和穩健的經濟增長推動加元成為全球最強勢的貨幣之一。

加元/美元 (CAD/USD)是全球交易最頻繁的貨幣對之一，通常被昵稱為「loonie」。這一昵稱來源於1987年發行的一加元硬幣，硬幣上印有一隻普通潛鳥。