交易 Australian Dollar / Turkish Lira 差價合約
最新貨幣文章
日圓走勢預測：第三方價格目標
2025年截至目前，美元兌日圓（USD/JPY）匯率年內下跌約9.41%。2025年4月25日，日圓兌美元收於142.8790，創下自2024年9月以來的最強水平之一，較2024年7月的高點161.942下跌約11.77%。
11:17, 19 6月 2025
類型
|差價合約
|點差
|0.19237
長倉隔夜倉息調整
長倉隔夜倉息調整
使用杠杆的交易規模（大約值）TRY 50,000.00
來自杠杆的資金 - 美元（大約值）TRY 49,000.00
|-0.07781%
短倉隔夜倉息調整
短倉隔夜倉息調整
使用杠杆的交易規模（大約值）TRY 50,000.00
來自杠杆的資金 - 美元（大約值）TRY 49,000.00
|0.06959%
|隔夜倉息調整時間
|21:00 (UTC)
|貨幣
|TRY
|最低成交量
|100
|保證金
|2.00%
|證券交易所
|交易佣金1
|0%
保證止損溢價
保證止損 (GSL) 費用僅在 GSL 被觸發時收取。更多詳情請參閱我們網站的「服務費用」 頁面。
|0.2%
1我們執行交易收取的費用是點差，即買入價和賣出價之間的差額。有關更多資訊，請參閱我們網站上的收費頁面
展示我們的 4 星和 5 星好評。為遵守 GDPR 要求並保護用戶隱私，用戶的具體資料已被匿名處理