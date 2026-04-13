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交易 Australian Dollar / Chinese Yuan 差價合約

4.80446-0.21%
The chart displays the AUD/CNH exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 4.80446, a high of 4.80625, and a low of 4.78617.
賣出

4.80332

買入

4.80446

0.00114
低點: 4.78617高點: 4.80625
賣方：
25%
買方：
75%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。
交易條件
類型
該金融市場可進行差價合約交易。
了解更多：差價合約
差價合約
點差0.00114
長倉隔夜倉息調整
長倉隔夜倉息調整
保證金。您的投資
CNH 1,000.00
隔夜倉息
來自頭寸全值的費用
0.004024 %
(CNH 2.01)

使用杠杆的交易規模（大約值）CNH 50,000.00

來自杠杆的資金 - 美元（大約值）CNH 49,000.00

0.00402%
短倉隔夜倉息調整
短倉隔夜倉息調整
保證金。您的投資
CNH 1,000.00
隔夜倉息
來自頭寸全值的費用
-0.012244 %
(-CNH 6.12)

使用杠杆的交易規模（大約值）CNH 50,000.00

來自杠杆的資金 - 美元（大約值）CNH 49,000.00

-0.01224%
隔夜倉息調整時間21:00 (UTC)
貨幣CNH
最低成交量100
保證金2.00%
證券交易所
交易佣金10%
保證止損溢價
保證止損 (GSL) 費用僅在 GSL 被觸發時收取。更多詳情請參閱我們網站的「服務費用」 頁面。
0.05%

1我們執行交易收取的費用是點差，即買入價和賣出價之間的差額。有關更多資訊，請參閱我們網站上的收費頁面

交易 Australian Dollar / Chinese Yuan 差價合約

 

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2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

很簡單

2023-07-16
何**（A** H*）

容易操作，有教學影片提示

2022-03-03
K*** C**

可體驗，有中文。感覺挺好

2021-05-05
曾***

大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

2023-02-15
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