資產增值稅是什麼？基本概念與全球分布

資產增值稅（Capital Gains Tax，CGT）是對資產出售後的增值部分徵收的稅項。舉例說明：若你在2020年以HKD 100萬買入一隻股票，到2026年以HKD 120萬賣出，中間HKD 20萬的增值部分，在設有CGT的國家就可能要課稅。

這個概念聽起來簡單，但實際執行涉及大量複雜細節——什麼資產要課？稅率多少？持有多久有沒有優惠？這些問題在不同國家有截然不同的答案。根據國際貨幣基金組織2025年稅制比較報告，全球138個經濟體中有101個設有某種形式的資本利得稅，僅37個完全豁免。香港、新加坡、杜拜是亞太區少數的CGT-free司法管轄區，這個制度設計直接影響香港作為國際金融中心的競爭力。

資產增值稅英文 Capital Gains Tax（CGT）術語拆解

先拆解英文術語。Capital指「資本」，即用來投資的本金或資產；Gains是「收益」或「增值」；Tax即「稅」。所以Capital Gains Tax直譯就是「資本收益稅」或「資本利得稅」。在香港財經界，「資產增值稅」和「資本利得稅」基本上是同義詞，英文統一用CGT。

需要特別區分的是Capital Gains與Ordinary Income的差別。Capital Gains指透過買賣資產獲得的收益，例如股票、物業、基金的價差利潤；Ordinary Income則指正常的薪金、利息、租金等經常性收入。在美國、英國等地，這兩種收入的稅率可以相差很遠——根據美國國稅局資料，美國長期資本利得最高20%，但普通所得稅最高可達37%，差距達17個百分點。這個區分對稅務規劃至關重要。

實現資本利得 vs 未實現利得的核心區分

這是稅務規劃的核心概念。所謂「實現資本利得」（Realized Capital Gains），是指你已經實際賣出資產、完成交易，利潤已經「落袋」。「未實現利得」（Unrealized Gains）則是紙上富貴——你的股票升了值，但你還沒賣出，錢還是「鎖在」資產裡面。

絕大多數國家的CGT都採用「實現原則」（Realization Principle），即只有在賣出資產時才會課稅。這個原則對稅務規劃有深遠影響：若預計明年收入會比今年低（例如退休或轉工），可以考慮將賣出資產的時間延後，讓利潤在較低稅率的年度實現。同樣道理，若計劃移民去CGT較高的國家，在移民前出售資產可能影響稅務結果。

短期 vs 長期資本利得的稅率差異

多數設有CGT的國家會區分「短期資本利得」和「長期資本利得」，並對後者提供稅務優惠。這個設計的政策邏輯是鼓勵長期投資，減少市場的短線投機行為。

以美國為例，持有資產少於一年屬於短期，利得會被視為普通收入課稅，稅率按收入級別計算，最高可達37%。但若持有超過一年，稅率大幅下降至0%、15%或20%，視乎應稅收入而定。根據美國國稅局公布的2026年稅率，單身納稅人若應稅收入在USD 47,025以下，長期資本利得稅率是0%；收入在USD 47,025至USD 518,900之間，稅率是15%；超過USD 518,900才需繳納20%。

英國的制度略有不同。根據英國稅務海關總署，2024/25年度基本稅率級別納稅人的CGT稅率是10%（股票）或18%（住宅物業）；高稅率及額外稅率級別納稅人則需繳納20%（股票）或24%（住宅物業）。特別要注意的是，英國的CGT年度免稅額（Annual Exempt Amount）已從2023年的£12,300大幅削減至£3,000，這意味著更多投資者需要繳稅。

本節重點摘要

全球分布： 138個經濟體中101個設有CGT，僅37個完全豁免

138個經濟體中101個設有CGT，僅37個完全豁免 香港地位： 亞太區少數CGT-free司法管轄區之一

亞太區少數CGT-free司法管轄區之一 核心原則： 多數國家採用「實現原則」，只在賣出時課稅

多數國家採用「實現原則」，只在賣出時課稅 長短期差異：美國長短期稅率差距可達17個百分點，澳洲長期持有可享50%折扣

香港是否徵收資產增值稅？法律基礎與例外情況

這是最多人關心的問題，答案非常直接：香港不設資產增值稅。但這個「免稅」並非絕對，當中有重要的例外情況需要了解。

香港稅制基礎：地域來源徵稅原則

香港的稅制基礎是《稅務條例》（第112章）第14條確立的「地域來源徵稅原則」（Territorial Source Principle）。條文列明：「凡任何人在香港經營任何行業、專業或業務而從該行業、專業或業務獲得於香港產生或得自香港的利潤，則就該等利潤而課徵的稅須向該人徵收」。換言之，香港只對在港經營業務所產生的利潤徵稅，並不針對資本性質的收益開徵獨立稅項。

這個制度設計使香港成為亞太區少數完全豁免CGT的主要金融中心。根據香港金融管理局2025年資料，香港資產管理規模（AUM）增長18%至4.8萬億美元，其中35%增長來自家族辦公室新設，反映這個稅制對國際資金的吸引力。

但要注意一點：「免CGT」不等於「所有投資收益都免稅」。香港稅務局會根據交易的實質性質來判斷——若你的買賣行為被認定為「經營業務」而非「投資」，那些所謂的「資本利得」就會被重新歸類為「營業利潤」，需要繳納利得稅。這就是下一節要詳細討論的「6 Badges of Trade」問題。

例外情況：6 Badges of Trade判斷框架

稅務局在判斷一項交易是「投資」還是「經營業務」時，會參考英國普通法發展出來的「6 Badges of Trade」（六項營商指標）：

交易標的物的性質（Subject Matter）： 某些物品本身就較難視為投資，例如大量購入同一款手袋或紅酒再轉售，較難說服稅務局這是「長期投資」

某些物品本身就較難視為投資，例如大量購入同一款手袋或紅酒再轉售，較難說服稅務局這是「長期投資」 持有期間（Length of Ownership）： 持有時間越短，越容易被視為炒賣

持有時間越短，越容易被視為炒賣 交易頻率（Frequency of Transactions）： 一年內買賣同一類資產數十甚至數百次，不符合「投資者」的行為模式

一年內買賣同一類資產數十甚至數百次，不符合「投資者」的行為模式 增值工作（Work Done on the Asset）： 若對資產進行改良以增加售價（例如裝修物業再轉售），更像是「業務經營」

若對資產進行改良以增加售價（例如裝修物業再轉售），更像是「業務經營」 交易動機（Circumstances Responsible for the Realization）： 賣出原因為何？是套現、市況變化，還是從一開始就打算短期轉售獲利？

賣出原因為何？是套現、市況變化，還是從一開始就打算短期轉售獲利？ 融資方式（Method of Financing）：大量使用借貸進行買賣，特別是短期槓桿，可能暗示炒賣意圖

根據香港稅務局公開的稽查資料及案例，當個人投資者同時符合4項以上指標時，被課徵利得稅的機率顯著上升。從實務經驗來看，若年交易額較高、平均持倉期較短、使用槓桿融資、持有專業資格（如CFA）、公開分享交易策略，這些因素組合起來會增加被課稅的可能性。

個人 vs 公司投資的稅務差異

香港的公司利得稅率是16.5%（首200萬港元利潤適用8.25%優惠稅率）。這意味著若以公司名義進行投資，而投資活動被認定為「經營業務」，利潤需要繳稅。但若是個人名義投資，除非被判定為「炒賣」，否則一般不需繳稅。

這個結構性差異影響家族辦公室的架構設計，部分機構採用BVI（英屬維爾京群島）或開曼群島SPV（特殊目的公司）架構持有海外資產。但稅務局近年加強對離岸架構的審查，若透過離岸公司持有資產且具備「投資業務實質」特徵（如高頻交易、專業團隊管理），仍可能被視為香港利得稅課徵對象。

在物業炒賣方面，規則更加嚴格。根據香港稅務局公開案例，若短期內頻繁交易多套住宅物業，且平均持倉期較短，可能被推定為「物業炒賣業務」，適用15%（個人）或16.5%（公司）利得稅率。判斷因素包括交易頻率、融資方式、是否使用專業樓盤分析工具等。

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法律基礎： 《稅務條例》第14條確立地域來源徵稅原則

《稅務條例》第14條確立地域來源徵稅原則 判斷框架： 稅務局使用「6 Badges of Trade」判斷投資vs營業

稅務局使用「6 Badges of Trade」判斷投資vs營業 關鍵閾值： 符合4項以上指標時被課稅機率顯著上升

符合4項以上指標時被課稅機率顯著上升 物業特殊規則：短期內頻繁交易多套物業可能被推定為炒賣業務

為何香港沒有 CGT？歷史與政策背景

香港維持CGT豁免的政策邏輯深植於其國際金融中心的戰略定位。根據香港財經事務及庫務局歷年政策文件，香港政府的一貫立場是「簡單低稅制是香港核心競爭力」，認為資本利得稅將影響香港作為資產管理樞紐的吸引力。

《稅務條例》第14條及第15條共同構成香港利得稅的法律基礎。第14條確立地域來源原則，第15條則列明多項豁免情況。這個雙層設計使香港能夠在不設立CGT的情況下，透過利得稅邊界管控來保護稅基。根據經濟合作與發展組織發布的稅務政策研究報告，香港的地域徵稅模式被視為亞太區的典型案例之一。

但這個制度紅利正面臨國際壓力。歐盟近年通過的反避稅指令將「無實質性活動的資產持有架構」列為打擊對象，並要求合作司法管轄區強化對家族辦公室的「經濟實質性要求」。投資者需要關注的是：香港免CGT制度本身短期內不會改變，但合規要求（如經濟實質性、信息申報）正在升級。

主要國家資產增值稅比較：2026年最新稅率

跨境投資者需要同時掌握多個司法管轄區的CGT制度，以下是2026年最新的全球主要國家比較。這些差異直接影響資產配置決策和移民規劃。

國家/地區 CGT稅率（股票） CGT稅率（物業） 長期持有優惠 年度免稅額 香港 0%（除非炒賣） 0%（除非炒賣） 不適用 不適用 美國 0-20%（長期）/ 10-37%（短期） 0-20%（長期）+ 州稅 持有超過1年 無（但有階梯稅率） 英國 10%/20% 18%/24% 無 £3,000 加拿大 最高約33% 最高約33% 無 無 澳洲 最高45%（可享50%折扣） 最高45%（可享50%折扣） 持有超過12個月 無 新加坡 0% 0% 不適用 不適用 台灣 0%（停徵） 房地合一稅最高45% 持有年限遞減 NT$4,000萬

美國 Capital Gains Tax：聯邦稅與州稅雙層架構

美國的CGT制度是全球最複雜的之一，因為分為聯邦稅和州稅兩個層次。首先談聯邦層面：根據美國國稅局，短期資本利得（持有少於一年）被視為普通收入，按10%-37%的累進稅率課徵；長期資本利得（持有超過一年）則享有優惠稅率，分為0%、15%、20%三個級別，視乎應稅收入而定。

但這還沒完。對於高收入人士，還要額外繳納3.8%的淨投資收入稅（Net Investment Income Tax, NIIT），適用於修改後調整總收入超過USD 200,000（單身）或USD 250,000（已婚合報）的納稅人。加上這個稅項，長期資本利得的有效最高聯邦稅率達到23.8%。

州稅是另一層負擔。加州對資本利得完全按普通收入課稅，最高州稅率達13.3%，是全美最高。紐約州最高10.9%，夏威夷11%。但也有7個州完全不徵收州所得稅（包括資本利得稅），如佛羅里達州、德克薩斯州、內華達州等。這意味著同樣的投資利潤，在加州可能要繳37.1%的稅（23.8%聯邦+13.3%州稅），在佛羅里達州只需繳23.8%。

對香港投資者特別重要的一點是：美國對非居民外國人的資本利得一般免稅。根據《國內稅收法典》第871條(a)款，非居民外國人從美國來源獲得的資本利得（除不動產相關資產外）免予課稅。但這不代表投資美股沒有稅務成本——股息需要繳納30%的預扣稅，而且還有遺產稅的陷阱，這些會在後面詳細討論。

英國 CGT：非居民稅制改革重大影響

英國的CGT制度在2024-2026年經歷了重大改變，對準備移民英國的港人影響深遠。根據英國財政部2024年秋季預算案，2024/25年度股票及其他資產的CGT稅率是10%（基本稅率級別納稅人）或20%（高稅率/額外稅率級別納稅人）；住宅物業則分別是18%和24%——2024年10月的秋季預算案將住宅物業的較高稅率從28%調低至24%。

最關鍵的變化是年度免稅額（Annual Exempt Amount）的大幅削減。這個免稅額從2022/23年度的£12,300，降至2023/24年度的£6,000，再降至2024/25年度起的£3,000。這意味著以前很多小額投資者可以完全免稅，現在只要年度資本利得超過£3,000就需要報稅和繳稅。

對香港人特別重要的是2025年4月生效的非居民稅制改革。根據英國財政部的諮詢文件，以往持有「非居籍」（Non-Domicile）身份的英國稅務居民可以選擇「匯總制」（Remittance Basis），只需就匯入英國的海外收入及資本利得繳稅。但2025年4月起，這個制度被新的「居住基礎外國收入及利得制度」（Residence-Based Foreign Income and Gains Regime）取代，新移民只有首4年可享類似豁免，之後全球收入及資本利得一律需要在英國申報繳稅。

新制度容許新移民在移民當日對海外資產進行「重基」（Rebasing），即以移民當日的市價作為新的計稅基礎，移民前的資產增值不會被課稅。但2025年財政法案修訂將此優惠的具體適用範圍及條件作出調整，高淨值人士需要審慎評估自身情況。

加拿大 CGT：Inclusion Rate政策變動

加拿大2024年6月實施的CGT改革是近年最重大的稅制變動之一。根據加拿大財政部公布的政策，改革前資本利得的「計入率」（Inclusion Rate）是50%，即只有一半的資本利得需要計入應稅收入。改革後計入率分為兩級：首CAD 250,000的年度資本利得維持50%計入率；超過CAD 250,000的部分，計入率提高至66.67%。

這個「Inclusion Rate」概念需要解釋清楚。加拿大不設獨立的CGT稅率，而是將資本利得的一部分（計入率決定的比例）加入普通收入一起課稅。假設某納稅人今年實現了CAD 400,000的資本利得，計算方式是：首CAD 250,000 × 50% = CAD 125,000，加上超額的CAD 150,000 × 66.67% = CAD 100,000，合共CAD 225,000需要計入應稅收入。若邊際稅率是50%（聯邦+省稅合計），最終稅負是CAD 112,500，有效稅率約28%。

對移民加拿大的港人，另一個關鍵概念是「視同處置」（Deemed Disposition）。根據《所得稅法》第128.1條，當你成為加拿大稅務居民的當日，你被視為以市價「出售」所有全球資產，然後以同一價格「買回」。這意味著移民前的資產增值不會在加拿大課稅，計稅基礎會重設為移民當日的市價。

這個規則的影響需要具體分析。若資產在移民前已大幅升值，移民後的計稅基礎會較高，未來出售時的應稅利得會較低。但若資產在移民後下跌，可能會面臨計稅基礎已重設、之後虧損才能用於抵稅的情況。具體影響取決於個人資產組合及未來市場表現。

澳洲 CGT：50%折扣與12個月持有規則

澳洲的CGT制度相對簡單直接：資本利得全額計入應稅收入，按個人邊際稅率課稅（最高45%）。但根據澳洲稅務局，若持有資產超過12個月，可以享受50%的折扣——即只有一半的資本利得需要計入應稅收入。這個「CGT Discount」是澳洲稅制最重要的長期投資優惠。

舉例說明：某納稅人在2024年1月以AUD 100,000買入股票，在2026年3月以AUD 150,000賣出，資本利得是AUD 50,000。因為持有超過12個月，只需將AUD 25,000計入應稅收入。若邊際稅率是37%，稅負是AUD 9,250，有效稅率只有18.5%。但若在2025年6月（持有不足12個月）賣出，全額AUD 50,000都要計入應稅收入，稅負會是AUD 18,500，有效稅率37%。

對移民澳洲的港人，「稅務居民身份觸發日」是關鍵概念。從成為澳洲稅務居民那天起，需要就全球收入和資本利得向澳洲申報。澳洲稅務局對移民前短期內出售資產的行為可能進行審查，若被認定為「預謀性避稅」，可能不獲豁免追溯課稅。納稅人需要保留完整的交易記錄及決策依據。

新加坡：與香港相似的免CGT制度

新加坡是亞太區另一個完全豁免CGT的主要金融中心，其稅制設計與香港相似，同樣採用地域來源原則。根據新加坡稅務局，對個人投資者而言，股票、基金、物業等資產的增值一般免稅。但與香港一樣，若買賣行為被認定為「經營業務」，利潤需要繳納所得稅（最高稅率22%）。

值得注意的是，新加坡近年強化對加密貨幣交易的稅務處理。相比之下，香港稅務局對加密貨幣的稅務處理仍維持「個案審查」立場，較新加坡寬鬆。這個差異使香港成為亞太區少數允許專業加密貨幣交易者以個人名義運作的司法管轄區之一。

從稅制競爭角度，香港與新加坡在吸引高淨值人士方面持續處於競爭關係。投資者需要持續留意兩地稅制的最新發展，以掌握各自的相對優勢。

中國內地與台灣的稅務處理

中國內地的資本利得稅制相當複雜，對不同類型的投資有截然不同的處理。根據國家稅務總局的規定，對於個人投資者買賣境內上市公司股票，目前暫免徵收個人所得稅——這個「暫免」政策自1994年起實施至今，已持續超過30年。但賣出限售股、轉讓非上市公司股權等，則需要按20%稅率繳納個人所得稅。

透過港股通投資A股的香港投資者，同樣受惠於這個「暫免」政策。但要注意，A股交易需要繳納0.1%的印花稅（單邊徵收，僅賣出時繳納），加上券商佣金和其他費用，實際交易成本不可忽略。

台灣對證券交易所得採取「停徵」政策，不徵收資本利得稅，但根據財政部稅務入口網，徵收0.3%的證券交易稅。這意味著無論持有多長時間、賺了多少錢，股票買賣都不需要繳納所得稅，但每次賣出都要繳交易稅。對於頻繁交易者，這個0.3%的稅率累積起來也是可觀的成本。

房地產方面，台灣2016年起實施「房地合一稅」，對出售不動產的資本利得課稅。稅率按持有年限遞減：持有不足2年稅率45%，2-5年35%，5-10年20%，超過10年15%，自用住宅滿6年可享10%優惠稅率及NT$4,000萬免稅額。這個制度設計明顯是要抑制短期炒房。

本節重點摘要

美國： 聯邦長期稅率0-20%，加州合計可達37.1%

聯邦長期稅率0-20%，加州合計可達37.1% 英國： 2025年4月非居民稅制改革，年度免稅額削減至£3,000

2025年4月非居民稅制改革，年度免稅額削減至£3,000 加拿大： 2024年6月起超過CAD 250,000部分計入率升至66.67%

2024年6月起超過CAD 250,000部分計入率升至66.67% 澳洲： 持有超過12個月可享50% CGT折扣

持有超過12個月可享50% CGT折扣 新加坡：與香港相似，但加密貨幣監管較嚴

不同資產類別的 CGT 處理：股票、物業、加密貨幣

不同資產類別在跨境環境下的稅務待遇差異顯著，這是資產配置決策的核心變量。以下逐類拆解，讓讀者對各種投資的稅務成本有清晰認識。

股票、ETF、基金的跨境稅務處理

香港投資者買賣港股一般免稅（除非被判定為炒賣）。但投資美股時，雖然資本利得免稅，卻需要面對30%的股息預扣稅。根據美國國稅局的規定及《國內稅收法典》第1441條，對非居民外國人的美國來源股息實施30%預扣稅。由於香港與美國並無生效中的全面性稅收協定，遞交W-8BEN表格僅能確認非居民身份，無法降低預扣稅率。

對於追蹤美國股票指數的ETF，這個隱形成本會侵蝕淨收益。相比之下，選擇在愛爾蘭註冊的UCITS ETF（如iShares或Vanguard的愛爾蘭系列），股息預扣稅率可降至15%（因愛爾蘭與美國有稅收協定）。投資者在選擇ETF產品時，應將稅務成本納入綜合考量。

英國的投資信託（Investment Trust）和基金有其獨特的稅務處理。英國稅務居民持有的投資基金分配，通常被視為股息收入而非資本利得，適用不同的稅率和免稅額。對移民英國後繼續持有香港和美國基金的港人，需要仔細審視基金的稅務分類，因為某些海外基金可能被視為「報告基金」（Reporting Fund）或「非報告基金」（Non-Reporting Fund），後者的稅務待遇較差。

物業（本地與海外）的CGT規則

香港本地物業買賣一般不徵CGT，但如前所述，短期頻密交易可能被視為「物業炒賣業務」而課徵利得稅。除此之外，買賣物業還涉及印花稅的考量。根據香港稅務局，2024年2月起住宅物業買家印花稅和新住宅印花稅已撤銷，但從價印花稅仍然存在，稅率按物業價值由HKD 100至4.25%不等。

投資海外物業的稅務環境複雜得多。英國自2015年4月起對非居民徵收住宅物業CGT，2024/25年度稅率是18%（基本稅率級別）或24%（高稅率級別），而且取消了年度免稅額對非居民的適用。這意味著港人在倫敦買樓出租，最終出售時可能需要繳納高達24%的CGT。加上英國的遺產稅（最高40%），以及租金收入的所得稅，整體稅務成本相當可觀。

加拿大對非稅務居民出售加拿大房產實施25%的預扣稅，這筆稅款會在交易時由買方或律師代扣。非居民賣家需要在出售前申請「清稅證明」（Clearance Certificate），否則買方可能需要為未繳稅款負責。最終稅負會按實際資本利得計算，多繳的部分可以退還，但這個過程可能需要數月甚至超過一年。

澳洲2018年起對非居民出售澳洲房產實施12.5%的預扣稅（針對合同價超過AUD 750,000的物業）。更重要的是，非居民不再享有50%的CGT折扣，這意味著即使持有超過12個月，也需要就全額資本利得按邊際稅率課稅。非居民的最高邊際稅率是45%，加上2%的Medicare Levy，有效最高稅率達47%。

加密貨幣、Bitcoin、NFT的稅務處理

加密貨幣的稅務處理是目前全球最具爭議的領域之一，各國監管框架快速演變，造成高度的不確定性。

根據美國國稅局2014-21號通知，虛擬貨幣被明確定性為「財產」（Property），而非「貨幣」。這意味著每次出售、交換或使用加密貨幣購買商品服務，都可能觸發應稅事件。短期持有（少於一年）的利得按普通所得稅率課徵（最高37%），長期持有則享受0%/15%/20%的優惠稅率。IRS近年更新申報要求，將加密貨幣交易明確納入Form 1040的申報範圍，並要求納稅人回答是否有涉及數字資產的交易。

英國稅務海關總署（HMRC）將加密貨幣視為財產，出售時的利得需要繳納CGT。NFT交易也被納入CGT範圍，與其他加密資產同等對待。持有期長短不影響英國CGT稅率，統一按10%/20%計算。

香港的處理相對模糊。稅務局指引維持「個案審查」立場，沒有明確將加密貨幣定性為財產或貨幣。若買賣被判定為「炒賣性質」，利潤需要繳納利得稅；若是偶發性的長期投資，一般免稅。判斷因素包括交易頻率、持有期間、是否使用專業分析工具等。

OECD修訂的《共同申報準則》（CRS）新增「加密資產報告框架」（Crypto-Asset Reporting Framework, CARF），要求金融機構在未來逐步報告客戶的加密貨幣交易數據。這意味著加密貨幣的稅務透明度將大幅提升，跨境持有者需要做好合規準備。

黃金、珠寶、藝術品等收藏品

「收藏品」（Collectibles）在各國稅制中通常有特殊處理。根據美國國稅局，美國對收藏品（包括藝術品、古董、寶石、郵票、錢幣、貴金屬等）的長期資本利得稅率高達28%，遠高於一般資產的20%最高稅率。這意味著持有一幅畫作超過一年後出售，利得部分需要按28%課稅，比同等金額的股票利得多繳8個百分點。

英國對收藏品的處理相對寬鬆。「有形動產」（Tangible Moveable Property）若預期壽命不超過50年（如汽車），出售時的利得一般免稅。但藝術品、珠寶等預期壽命超過50年的物品，出售時需要繳納CGT，稅率與其他資產相同（10%/20%）。此外，若單件收藏品出售價格不超過£6,000，利得可以免稅。

香港不徵收CGT，買賣黃金、珠寶、藝術品的利潤一般免稅。但若是經營珠寶、藝術品買賣業務，利潤需要繳納利得稅。對於高淨值人士而言，香港具備成熟的拍賣行和藝術品儲存設施，是亞太區重要的藝術品交易中心之一。

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美股股息： 港人面臨30%預扣稅，無稅收協定減免

港人面臨30%預扣稅，無稅收協定減免 愛爾蘭ETF： UCITS ETF股息預扣稅率可降至15%

UCITS ETF股息預扣稅率可降至15% 海外物業： 非居民通常不享長期持有折扣，澳洲非居民最高稅率達47%

非居民通常不享長期持有折扣，澳洲非居民最高稅率達47% 加密貨幣： 美國、英國視為財產，香港維持個案審查

美國、英國視為財產，香港維持個案審查 收藏品：美國長期稅率28%，高於一般資產

香港投資者的跨境稅務考量：預扣稅、遺產稅與移民

這是最多香港投資者忽略的領域。很多人以為香港「免CGT」就代表所有投資收益都免稅，忽略了跨境投資涉及的預扣稅、遺產稅和移民後稅務義務。以下是幾個關鍵風險點。

投資美股的預扣稅與 W-8BEN 表格

W-8BEN是「Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)」的簡稱，是非美國人向美國稅務當局聲明其非居民身份的表格。根據美國國稅局，透過美國券商或本地券商投資美股的香港人，開戶時通常會被要求填寫這份表格。

很多人誤以為遞交W-8BEN就可以享受稅收協定優惠，將股息預扣稅從30%降至15%甚至更低。但這是嚴重的誤解。W-8BEN表格只是用來確認非居民身份，並聲明是否有資格享受稅收協定優惠。關鍵在於：香港與美國並無生效中的全面性稅收協定。

中國內地與美國有稅收協定，股息預扣稅率可降至10%；英國與美國有協定，稅率可降至15%。但香港不在協定覆蓋範圍內，香港居民投資美股的股息預扣稅率維持在30%。這意味著若持有蘋果公司股票，每次收到股息時都會被自動扣除30%作為預扣稅，而這筆稅款無法退還。

確保W-8BEN資料準確一致是避免不必要麻煩的基本步驟。若系統檢測到W-8BEN表格填報異常（如住址與銀行資料不符），可能觸發進一步審查。W-8BEN有效期通常是3年，到期前券商會提醒更新。

美國遺產稅（Estate Tax）的隱形風險

這是最容易被忽略的隱形風險。根據美國國稅局，美國《國內稅收法典》第2101條規定，非美國稅務居民持有的美國資產超過USD 60,000即需申報遺產稅，稅率最高達40%。注意這個門檻：USD 60,000，僅約HKD 468,000，相當於持有大約2手Tesla或3手蘋果股票。

更重要的是，這USD 60,000門檻計算的是所有美國來源資產的總和，不僅限於股票，還包括美國房地產、美國公司債券、美國銀行存款（超過一定金額）、甚至部分美國保險產品。若持有美股USD 50,000、美國國債USD 15,000，加起來就已經超過門檻。

一些可能的規避方法包括：透過非美國註冊的控股公司持有美股、選擇在愛爾蘭或盧森堡註冊的ETF而非美國本土ETF、或者將美股資產控制在USD 60,000以下。但這些策略各有其複雜性和限制，需要專業稅務顧問的指導。

香港私人銀行業界已將美國遺產稅列為「首要隱形風險」之一，但多數散戶投資者對此認識不足。建議持有美股資產的投資者：（1）了解自己的美國資產總值是否接近或超過USD 60,000門檻；（2）確保家人知道這些資產的存在及遺產稅申報義務；（3）必要時諮詢專業稅務顧問評估規劃選項。

移民英國後的 CGT 影響

準備移民英國的港人，需要在出發前做好稅務規劃。根據英國稅務海關總署，英國採用「法定居住測試」（Statutory Residence Test, SRT）來判斷是否為英國稅務居民，主要考慮因素包括在英國的停留天數、是否有英國的「唯一住所」、以及與英國的社會和經濟聯繫。

一旦成為英國稅務居民，需要就全球收入和資本利得向英國申報。2025年4月非居民稅制改革後，新移民只有首4年可享「外國收入及利得」豁免，第5年起全球資產增值一律需要在英國課稅。

新移民可以選擇以移民當日的市價作為海外資產的新計稅基礎，移民前的資產增值不會被英國課稅。舉例：某納稅人在2020年以HKD 1,000,000買入一隻股票，2026年移民英國時市值HKD 1,500,000，計稅基礎會被重設為HKD 1,500,000。若在2028年以HKD 1,800,000賣出，只需就HKD 300,000的增值部分繳納英國CGT，而非HKD 800,000。

但這個優惠有特定條件限制，高淨值人士可能無法享受完整的重基優惠，需要更仔細的稅務規劃。建議在移民前諮詢同時熟悉香港及英國稅制的專業顧問，評估具體影響。

移民加拿大後的 Deemed Disposition 規則

加拿大的「視同處置」（Deemed Disposition）規則是移民稅務規劃的核心。根據加拿大稅務局及《所得稅法》第128.1條，當你成為加拿大稅務居民的當日，你被視為以市價「出售」所有全球資產（某些例外如加拿大不動產除外），然後以同一價格「買回」。這意味著計稅基礎會重設為移民當日的市價。

這個規則的影響需要具體分析。若資產在移民前大幅升值，移民後的計稅基礎會較高，未來出售時的應稅利得會較低。但若選擇「遞延繳納」（Deferment），情況會複雜得多。

需要特別注意的是稅制變動風險。加拿大2024年6月將超過CAD 250,000部分的計入率從50%提高至66.67%，這意味著「遞延繳納」的稅務成本可能因稅制變動而上升。投資者在做移民稅務規劃時，需要考慮稅制改變的潛在影響。

加拿大的另一個重要概念是「出境稅」（Departure Tax）。若將來離開加拿大成為非稅務居民，同樣會觸發視同處置，需要就未實現的資本利得繳稅。這意味著加拿大的CGT制度是「進出都要算」，不像某些國家只在入境時重基。

移民澳洲後的 CGT 事件

澳洲採用「稅務居民身份觸發日」機制。從成為澳洲稅務居民那天起，需要就全球收入和資本利得向澳洲申報。但根據澳洲稅務局的規定，與加拿大不同，澳洲沒有自動的入境重基規則——海外資產計稅基礎通常是原始購買成本，而非移民當日市價。

這意味著若某納稅人在2020年以HKD 1,000,000買入股票，2026年移民澳洲時市值HKD 1,500,000，計稅基礎仍然是HKD 1,000,000。若在2028年以HKD 1,800,000賣出，需要就HKD 800,000的全部增值繳納澳洲CGT，而非只是移民後的HKD 300,000增值。

因此，計劃移民澳洲的港人需要在離港前審慎評估資產組合。利用香港的CGT豁免，在成為澳洲稅務居民前處理高增值資產，可能影響整體稅務結果。但澳洲稅務局對移民前短期內出售資產的行為可能進行審查，若被認定為避稅安排，可能不獲豁免追溯課稅。

實務操作上，建議保留完整的交易記錄和決策文檔，證明出售資產是基於正當的投資考量（如鎖定利潤、調整組合、需要流動性等），而非單純為了避稅。任何重大移民前資產調整都應諮詢專業稅務顧問。

本節重點摘要

美股預扣稅： 港人股息30%預扣，W-8BEN無法降低

港人股息30%預扣，W-8BEN無法降低 美國遺產稅： USD 60,000門檻，最高40%稅率

USD 60,000門檻，最高40%稅率 英國移民： 4年豁免期+移民當日重基規則

4年豁免期+移民當日重基規則 加拿大： 視同處置+出境稅，進出都計算

視同處置+出境稅，進出都計算 澳洲：無自動入境重基，原始成本為計稅基礎

常見稅務規劃方法（合法範圍內）

以下介紹幾種常見的合法稅務規劃方法。需要強調的是，這些是一般性的教育內容，每個人的情況不同，重大決策前務必諮詢持牌稅務顧問。稅務規劃的目標是在法律框架內理解稅負，而非逃稅。

長期持有以取得優惠稅率

這是最常見的稅務規劃概念之一。美國、澳洲等國家對長期持有的資產提供顯著的稅務優惠，將持有期控制在一年或12個月以上，可以降低有效稅率。

以美國為例，若某納稅人年收入在USD 100,000左右（單身），短期資本利得稅率約24%，但長期只需15%，差距9個百分點。若有USD 50,000的利得，長期持有的稅務影響相對較小。以澳洲為例，持有超過12個月可享50%折扣，若邊際稅率是37%，長期持有的有效稅率只有18.5%，比短期的37%低近一半。

這個策略的限制是需要犧牲投資靈活性。若市場急速變動，可能因為等待「滿一年」而影響投資決策。稅務考量應與投資策略平衡，不應為了稅務優惠而承受過大的市場風險。

稅損收割（Tax-Loss Harvesting）

稅損收割是指賣出虧損的投資，實現「資本虧損」，然後用這些虧損去抵銷其他投資的資本利得，從而降低整體稅負。這是美國、英國、加拿大、澳洲等設有CGT國家常見的稅務規劃方法。

舉例：某納稅人今年賣出股票A獲利USD 30,000，同時持有的股票B帳面虧損USD 10,000。若在年底前賣出股票B實現虧損，淨資本利得變成USD 20,000，稅負相應減少。根據美國國稅局規定，在美國若資本虧損超過資本利得，每年還可以用最多USD 3,000的虧損抵銷普通收入，多餘的虧損可以無限期結轉到未來年度。

但要注意「Wash Sale Rule」的限制。在美國，若在出售虧損資產的前後30天內購入「實質相同」（Substantially Identical）的資產，這筆虧損將不被承認。換言之，不能週一賣出蘋果股票實現虧損，週三又買回蘋果股票，這樣的操作不會獲得稅務好處。30天的限制包括出售前30天和出售後30天，總共61天的「禁區」。

規避Wash Sale Rule的方法包括：（1）等待31天後再買回相同資產；（2）改買不同但類似的資產，例如賣出追蹤標普500的SPY，改買追蹤標普500的VOO；（3）改買相關但非「實質相同」的資產，例如賣出蘋果單一股票，改買科技板塊ETF。英國和澳洲也有類似的反避稅規則，需要留意當地法規。

善用免稅賬戶

各國都設有不同形式的免稅或延稅投資賬戶，了解這些工具有助於跨境投資者進行稅務規劃。

英國 ISA（Individual Savings Account）：根據英國政府規定，每年最多可存入£20,000，賬戶內的資本利得和股息完全免稅。對移民英國的投資者，開設ISA是常見的稅務規劃工具。

加拿大 TFSA（Tax-Free Savings Account）：類似英國ISA，賬戶內的投資收益免稅。根據加拿大稅務局，2024年的年度供款限額是CAD 7,000，終身供款空間累計至今約CAD 95,000。

美國 401(k) 和 IRA：這些是退休賬戶，供款可以延稅（Traditional）或稅後供款但增值免稅（Roth）。根據美國國稅局，401(k)通常由雇主設立，2024年員工供款上限是USD 23,000；IRA的年度供款上限是USD 7,000。

澳洲 Superannuation：澳洲的強制性退休金制度，雇主須將工資的11.5%存入Super，根據澳洲稅務局，Super稅率只有15%，遠低於個人邊際稅率。投資收益在累積期間的稅率也是15%，退休後提取（60歲以上）完全免稅。

對移民者而言，了解目標國家的免稅賬戶制度是基本功。這些賬戶的稅務優惠長期累積下來相當可觀。

贈與配偶／家庭成員的稅務考量

在多數國家，配偶之間的資產轉讓可以按「繼承成本」（Carry-Over Basis）進行，不觸發即時的CGT課徵。這意味著可以將高增值資產轉讓給收入較低（因此稅率較低）的配偶，由配偶出售以享受較低稅率。

根據英國稅務海關總署，英國的配偶轉讓完全免稅，資產以原始成本轉移。若夫妻一方是基本稅率納稅人（CGT稅率10%），另一方是高稅率納稅人（CGT稅率20%），將高增值資產轉給基本稅率的一方出售，可以降低稅負。而且夫妻可以各自享用£3,000的年度免稅額，合共£6,000。

美國的配偶轉讓同樣不觸發CGT，但需要注意的是若配偶是非美國公民，可能涉及贈與稅的問題。美國公民可以無限額免稅贈與給美國公民配偶，但贈與給非公民配偶每年有USD 185,000的免稅限額（2024年）。

在香港，由於沒有CGT和贈與稅，配偶間的資產轉讓非常靈活，不需要特別的稅務考量。但若其中一方已經或即將成為其他國家的稅務居民，就需要仔細規劃轉讓的時機和方式，避免無意中觸發海外稅務責任。

本節重點摘要

長期持有： 美國長短期稅率差最大17個百分點，澳洲長期享50%折扣

美國長短期稅率差最大17個百分點，澳洲長期享50%折扣 稅損收割： 注意美國Wash Sale Rule的61天禁區

注意美國Wash Sale Rule的61天禁區 免稅賬戶： 英國ISA、加拿大TFSA是移民者基本工具

英國ISA、加拿大TFSA是移民者基本工具 配偶轉讓：多數國家免稅，但需注意跨境身份差異

資產增值稅常見問題 FAQ

以下整理香港投資者最常問的問題，提供簡明扼要的答案。