債券是什麼？一文讀懂債券種類、運作原理及投資方法（2026 最新）

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債券是什麼？簡單來說，債券是發行人（政府、企業或金融機構）向投資者借款的憑證，承諾在到期日歸還本金，並在約定期間內定期支付利息。本文以香港投資者角度，從基本定義、運作原理、產品分類、香港本地零售債券（iBond、銀色債券、綠色債券、機管局債券）、美債與海外債券、風險分析，到實際購買流程，提供一站式說明，並附 2026 年利率環境觀察與 FAQ。

債券是什麼？基本定義

債券是一種固定收益（Fixed Income）投資工具，代表發行機構對債券持有人的債務責任。投資者購入債券時，即向發行機構提供資金，發行機構則須按約定的票面利率定期付息，並在到期日償還票面本金。相較股票，債券持有人的求償順位高於股東，現金流亦相對可預測。根據SIFMA統計，2024年全球債券市場規模約 140.7 萬億美元，高於全球股票市場約 124.4 萬億美元的市值。

債券的四大基本要素

債券的計價框架建基於四個核心要素：

票面價值（Par Value / Face Value） ：到期日須償還的本金金額，通常為 100 或 1,000 個貨幣單位。

：到期日須償還的本金金額，通常為 100 或 1,000 個貨幣單位。 票面利率（Coupon Rate） ：發行人按票面價值計算的固定或浮動利息百分比。

：發行人按票面價值計算的固定或浮動利息百分比。 到期日（Maturity Date） ：本金須償還的日期，年期由數月至 30 年不等，亦有永續債。

：本金須償還的日期，年期由數月至 30 年不等，亦有永續債。 發行人（Issuer）：可為主權政府、準政府機構、企業或金融機構，其信用品質直接影響債券風險與市價。

債券英文（Bond）及常見術語

英文術語 中文 含義 Bond 債券 最基本的固定收益資產 Fixed Income 固定收益 強調穩定現金流特性的資產類別 YTM (Yield-to-Maturity) 到期殖利率 持有至到期的年化回報率 Duration 久期／存續期 債券價格對利率變動的敏感度 Credit Rating 信用評級 評級機構對發行人償債能力的評估 Coupon 票息 債券定期支付的利息 Spread 息差 不同類型債券收益率的差異 Callable Bond 可贖回債券 發行人可提前贖回的債券 Convertible Bond 可換股債券 可按約定條件轉換為股票 Zero Coupon Bond 零息債券 折價發行、到期一次償付

全球三大評級機構為標普（S&P）、穆迪（Moody's）與惠譽（Fitch），均採用字母等級系統。

債券如何運作？從發行到到期

債券生命週期包含三個階段：發行階段由發行人與承銷商在一級市場敲定條款；交易階段在二級市場由供求決定價格，價格未必等於面值；到期階段由發行人償還本金與最後一期利息。

債券價格與利率的蹺蹺板關係

債券價格與市場利率呈反向變動。原因在於債券現金流固定，當市場利率上升，新債息率較高，舊債吸引力下降，價格須下調以反映等值殖利率。

HKD 數學例子：假設一張面值 100 港元、票面利率 3%、剩餘 10 年的政府債券。若市場利率仍為 3%，市價約 100 港元。當市場利率升至 5%，現金流以 5% 折現，市價約跌至 92.28 港元；若市場利率降至 1%，市價則升至約 118.95 港元。

到期殖利率（YTM）vs 票面利率：HKD 1,000,000 折讓債券實例

票面利率是發行時固定的百分比，反映名義利息；到期殖利率（YTM）則以當前市價為基礎，年化反映「票息收入＋資本損益」的綜合回報。

HKD 實例：投資者以 HKD 900,000 在二級市場買入一張面值 HKD 1,000,000、票面利率 3%、剩餘 5 年的折讓債券。

每年票息：HKD 1,000,000 × 3% = HKD 30,000

到期可收回本金：HKD 1,000,000（較買入價多 HKD 100,000 資本增值）

YTM 計算結果：約 5.4%（高於 3% 票面利率，反映折讓買入的額外回報）

相反，若以 HKD 1,100,000 溢價買入同一債券，雖票面利率仍是 3%，YTM 卻會降至約 0.9%，因須吸收 HKD 100,000 的資本損失。比較不同債券時，YTM 較票面利率更具參考價值。

存續期／久期（Duration）：利率敏感度核心指標

久期是衡量債券價格對利率變動敏感度的指標，以年數表示。久期越長，對利率越敏感。根據美國 SEC 投資者教育資料，一張面值 100、票息 3%、30 年期的長期國債，久期約 17–18 年，意味市場利率每升 1 個百分點，債價約跌 17–18%。長天期美國國債 ETF（TLT）在 2022 年升息週期中跌幅達約 31%，正是此原理的實證。

債券有哪些種類？

債券可從發行人、結構、評級三個維度分類。

按發行人：政府、機構、企業

主權債（Sovereign Bond） ：由中央政府發行，例如美國國債、香港政府債券，信用風險普遍最低。

：由中央政府發行，例如美國國債、香港政府債券，信用風險普遍最低。 機構債／準政府債（Agency Bond） ：由政府控股或特許經營機構發行，例如香港機場管理局、港鐵公司、房屋委員會，現金流穩定，信用介於主權與企業之間。

：由政府控股或特許經營機構發行，例如香港機場管理局、港鐵公司、房屋委員會，現金流穩定，信用介於主權與企業之間。 企業債（Corporate Bond） ：由私人企業發行，信用風險直接取決於企業財務狀況。

：由私人企業發行，信用風險直接取決於企業財務狀況。 金融債：由銀行或金融機構發行，常見於補充資本用途的次級債與永續債。

按結構：零息、可換股、永續、浮息

類型 主要特性 適用需求 零息債券 不付定期利息，折價發行，到期償付面值 有明確長期資金需求 可換股債券 可按約定條件轉換為發行人股票 兼顧固收與股票上行 永續債券 無到期日，永久派息（例：滙豐永續優先股） 長期穩定現金流 浮息票據（FRN） 票息隨基準利率（如 HIBOR、SOFR）調整 應對加息環境

按評級：投資級 vs 高收益（垃圾債）

類別 S&P 評級 特性 投資級 AAA 至 BBB- 違約風險低，殖利率較低 高收益級（Junk Bond） BB+ 至 D 違約風險高，殖利率較高

BBB-（或 Moody's 的 Baa3）為投資級與高收益級的分界線。根據標普 2023 年違約報告，當年投機級企業違約率為 3.6%，投資級違約率接近零。

過往表現提示：所引違約率與評級遷移數據反映特定歷史期間的觀察結果，過往違約紀錄並非未來違約風險的可靠指標，個別發行人實際情況可能與整體統計顯著不同。

香港投資者常見的本地債券產品

香港特區政府與準政府機構推出多款低門檻零售債券，是香港居民最易接觸的入手點。最低認購額多為 10,000 港元（1 手）。

iBond 通脹掛鈎債券（2024/25 最新發行）

iBond 由香港特區政府於 2011 年首推，採 3 年期、每半年派息設計，票面利率＝保底利率＋通脹掛鈎部分（按香港綜合 CPI 計算）。根據香港金管局零售債券專頁，最近一批 iBond 的保底利率為 2.00%，發行規模 200 億港元，由香港銀行體系與證券商代理認購。投資者可選擇透過淨額結算指示（CNS）或現金認購，分配規則於認購結束後公布。

銀色債券（Silver Bond）2025 最新資訊

銀色債券是專為較年長香港居民設計的政府零售債券，首發於 2016 年。根據金管局銀債專頁，合資格年齡自第七批起由 65 歲下調至 60 歲。最新一批銀色債券（2025 年發行）保底利率為 3.85%，3 年期、每半年派息，最低認購額 10,000 港元，並設個人認購上限。

銀色債券核心特點：

對象：60 歲及以上香港永久性居民

保底利率高於 iBond，但同樣設通脹掛鈎機制（以較高者派息）

政府全額擔保本金

不設二級市場買賣，但可向指定銀行提前贖回

綠色債券／數碼綠色債券

綠色債券資金須專用於環保項目。根據金管局 2023 年 2 月公告，香港政府於 2023 年發行全球首隻代幣化綠色債券（Digital Green Bond），採區塊鏈進行發行與結算。其後 2024 年第二批代幣化綠債進一步擴展至多幣種（HKD、USD、CNH、EUR），確立香港作為綠色金融與數碼資產樞紐的地位。零售綠債的條款與 iBond / 銀債類似，最低認購額 10,000 港元。

機管局債券、港鐵債券等準政府債

香港國際機場管理局、港鐵公司、房委會等準政府機構亦會發行債券。根據機管局年報，機管局債券獲投資級評級，並有政府背景支持，常用於機場三跑系統及擴建項目融資。與一般企業債相比，準政府債的信用風險較低、息差較窄，但仍略高於主權債，提供少量信用補償。

美債與海外債券

美國國債：T-Bill、T-Note、T-Bond

類別 期限 付息方式 T-Bill 國庫券 4 週至 52 週 折價發行、到期償付面值 T-Note 國庫票據 2 至 10 年 每半年付息 T-Bond 長期國債 20 至 30 年 每半年付息

美國TreasuryDirect系統僅服務美國居民，香港投資者須透過本地銀行或證券商買賣美債，最低投資額通常為 USD 10,000–100,000 不等。由於港元採聯繫匯率（7.75–7.85 兌 1 美元），匯率風險相對有限。

TIPS 通脹保值債券 vs iBond

HKD 換算實例：投資者以等值 HKD 780,000（約 USD 100,000）買入面值 USD 100,000、票面利率 1.5% 的 TIPS。若 CPI 升 2%，調整後本金升至 USD 102,000，半年利息隨之由 USD 750 升至 USD 765；到期取回調整後的本金。同一筆 HKD 780,000 若分散投入 78 手 iBond（每手 HKD 10,000），則由保底利率與半年期 CPI 掛鈎部分決定派息，本金不變、票息浮動。

比較項目 TIPS iBond 發行人 美國財政部 香港特區政府 計價貨幣 美元 港元 通脹調整對象 本金（每月） 票面利率（每半年） 保底利率 無 有 二級市場流動性 高 有限 稅務 本金增值部分須繳美國聯邦所得稅 香港不徵資本利得稅

債券投資的風險

利率風險

市場利率上升時債券價格下跌，為長天期債券最大風險。根據聯儲局公開市場操作資料，2022 年聯邦基金利率由近 0% 升至 4.25–4.50%，彭博美國綜合債券指數錄得約 13% 的負回報，為該指數有紀錄以來最大跌幅；TLT 跌幅約 31%。

過往表現提示：2022 年加息週期之債券指數及 ETF 表現屬特定歷史事件，過往表現並非未來表現的可靠指標。

信用風險／違約風險：雷曼迷你債券案例

信用風險指發行人無法按時支付利息或償還本金的風險。雷曼迷你債券（Lehman Minibonds）是香港散戶最深刻的反面教材：2008 年雷曼兄弟破產前，本港銀行向約 4 萬名零售投資者銷售與雷曼信用掛鈎的結構性票據，涉資逾 200 億港元。產品名稱含「迷你債券」字樣，使部分投資者誤以為其與政府或藍籌債券同樣安全，惟實際上其本金回收完全取決於雷曼的償付能力。雷曼破產後，投資者一度面臨血本無歸，最終經金管局、證監會與分銷銀行的回購安排，多數零售客戶獲約 70–96.5% 本金賠償。

此案例的教訓在於：

「債券」名稱未必代表低風險，必須查核真正的發行人與結構

結構性產品的信用風險可能集中於單一發行人

銷售文件中的信用評級與條款須完整閱讀，不應只看派息率

根據穆迪 1983–2022 違約研究，全球投資級企業 10 年累計違約率約 2.5%，投機級則約 29.4%。

通脹風險、流動性風險、匯率風險

通脹風險 ：固定票息債券在通脹上升時實際購買力下降；iBond 與 TIPS 設計即為對沖此風險。

：固定票息債券在通脹上升時實際購買力下降；iBond 與 TIPS 設計即為對沖此風險。 流動性風險 ：部分企業債、零售債券二級市場成交稀薄，難以按合理價迅速沽出。

：部分企業債、零售債券二級市場成交稀薄，難以按合理價迅速沽出。 匯率風險 ：港元因聯繫匯率，美債匯率風險有限；惟歐債、日債、新興市場債須額外承擔貨幣波動。

：港元因聯繫匯率，美債匯率風險有限；惟歐債、日債、新興市場債須額外承擔貨幣波動。 贖回風險、再投資風險、事件風險：發行人提前贖回、再投資利率走低、信用事件突發均會影響回報。

債券 vs 股票 vs 定期存款

香港 HKD 定期存款利率近兩年重回 4%+ 水平，是投資者比較債券回報時的重要參考。

比較項目 債券 股票 定期存款 回報來源 票息＋資本變動 資本增值＋股息 固定利息 歷史長期年化（美國） 約 3–5% 約 7–10% 約 1–3% 波動性 低至中等 高 無 本金保障 視發行人 無 存保最高 80 萬港元 流動性 視乎產品 高 到期前提取扣息 最低投資額 1 萬至 100 萬港元 數百至數千港元 數千港元 稅務（香港） 無資本利得稅 無資本利得稅 利息免稅

根據香港存款保障委員會，存保上限已於 2024 年 10 月由 50 萬港元上調至 80 萬港元。紐約大學 Damodaran 資料庫顯示，1928–2023 美國股票年化回報約 9.8%，10 年期美債約 4.6%，3 個月國庫券約 3.3%。

過往表現提示：上表及本段所引用之歷史回報數據，僅供說明資產類別的長期表現特性，過往表現並非未來表現的可靠指標，亦不應作為任何投資決策的依據。

如何在香港購買債券？

直接買入個別債券

透過持牌證券商與銀行債券部門購買個別債券，門檻最高：

美國國債：通常 USD 10,000–100,000 起

歐洲債券：通常 EUR 100,000 起

香港企業債、機構債：通常 HKD 100,000–500,000 起

流程：查詢報價 → 盡職調查（評級、條款表、財務）→ 下單 → T+2 結算 → 電子登記於證券帳戶。

債券 ETF 與債券基金

債券 ETF 為散戶最便利的低門檻入手方式，常見美債 ETF 如下：

代號 追蹤標的 類別 TLT iShares 20+ Year Treasury 美國長期國債 IEF iShares 7–10 Year Treasury 美國中期國債 SHY iShares 1–3 Year Treasury 美國短期國債 AGG iShares Core US Aggregate Bond 美國綜合債券 LQD iBoxx Investment Grade 美國投資級企業債 HYG iBoxx High Yield 美國高收益企業債

債券 ETF 管理費通常為 0.1–0.5%，門檻僅幾千港元；債券基金多採主動管理，費用 0.3–1.5%。

認購政府零售債券（iBond、銀債、綠債）

於指定銀行或證券商登記 認購期內提交申請、提供身份證明與銀行資料 支付認購款項至指定戶口 等待分配結果（超額時可能抽籤分配） 債券電子記入投資帳戶，按期收息

2026 年債券市場觀察

影響 2026 年債券市場的核心變數包括：聯儲局與其他主要央行的減息步伐、通脹回落速度、收益率曲線形態、政府新債發行規模、以及地緣政治對避險需求的影響。聯儲局於 2024–2025 年已啟動減息週期，美國 10 年期國債殖利率仍位於約 4% 水平，較疫情前明顯偏高，為長期固定收益鎖息提供吸引力；但通脹反覆與美國財政赤字擴張風險，仍可能令長端債券價格波動。

香港方面，HKD 跟隨美元利率方向，零售債券（iBond、銀色債券、零售綠債）保底利率與 HKD 定期存款利率的相對吸引力，將是 2026 年散戶配置的關鍵指標。投資者可定期關注FOMC 會議聲明與香港金管局金融穩定報告。

前瞻性陳述提示：上述觀察僅反映當前市場環境，未來利率及債券價格走勢存在重大不確定性，實際結果可能與本文所述顯著不同。本段內容不構成任何預測或投資建議。

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