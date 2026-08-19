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SpaceX上市首日收涨19%——IPO后如何交易SpaceX SPCX差价合约
SpaceX（SPCX）于2026年6月12日在纳斯达克首次上市，开盘报150美元，收盘报160.95美元，较135美元的IPO发行价上涨19.2%。
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特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
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探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
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《全球主要央行动态》--8月6日-8月13日
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《路透早报》--8月13日
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更新版 1-《独家新闻》欧洲央行倾向批准裕信银行收购德国商业银行--内部文件
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