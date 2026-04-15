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关于 Raytheon Technologies Corp

雷神技术公司是一家航空航天和国防公司，从事为全球商业、军事和政府客户提供先进的系统和服务。 该公司的业务分为四个主要业务部门。 柯林斯航空航天系统公司，是一家为飞机制造商、航空公司、普通航空以及国防和商业空间运营提供航空航天和国防产品及售后服务解决方案的全球供应商；普惠公司从事为商业、军事、公务机和普通航空客户提供飞机发动机。 雷神情报与空间公司是为情报、国防、联邦和商业客户提供先进任务、先进培训、网络和软件解决方案的综合传感器和通信系统的开发商和供应商；以及雷神导弹与防御部门，它是综合空中和导弹防御系统的设计者、开发商和生产商。