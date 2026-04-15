交易 Phillips 66 - PSX 差价合约
关于 Phillips 66
菲利普斯66公司是一家能源制造和物流公司，拥有中游、化工、炼油以及营销和特种产品业务。 公司通过四个部门运营。 中游、化学品、炼油以及营销和特种产品（M&S）。 中游部门在美国提供原油和精炼石油产品运输、码头和加工服务，以及天然气和天然气液体（NGL）运输、储存、分馏、加工和营销服务。 化学品部门包括其在雪佛龙菲利普斯化学有限公司（CPChem）的股权投资，该公司经营烯烃和聚烯烃（O&P）以及特种产品、芳烃和苯乙烯（SA&S）业务。 炼油部门在美国和欧洲的炼油厂提炼原油和其他原料。 M&S部门购买转售和销售精炼石油产品，如基础油和润滑油。
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