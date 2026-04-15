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交易 Phillips 66 - PSX 差价合约

161.42+1.75%
The chart shows the PSX stock price data over the last 1 day, with a current price of 161.42, a high of 161.11, and a low of 156.97.
卖出

161.19

买入

161.42

0.23
低点: 156.97高点: 161.11
卖方：
16.6667%
买方：
83.3333%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.23
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021596 %
(-$4.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02160%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000626 %
(-$0.13)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00063%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价158.56
开仓158.61
1 年变化62.1%
日区间156.97 - 161.11

交易 Phillips 66 - PSX 差价合约

关于 Phillips 66

菲利普斯66公司是一家能源制造和物流公司，拥有中游、化工、炼油以及营销和特种产品业务。 公司通过四个部门运营。 中游、化学品、炼油以及营销和特种产品（M&S）。 中游部门在美国提供原油和精炼石油产品运输、码头和加工服务，以及天然气和天然气液体（NGL）运输、储存、分馏、加工和营销服务。 化学品部门包括其在雪佛龙菲利普斯化学有限公司（CPChem）的股权投资，该公司经营烯烃和聚烯烃（O&P）以及特种产品、芳烃和苯乙烯（SA&S）业务。 炼油部门在美国和欧洲的炼油厂提炼原油和其他原料。 M&S部门购买转售和销售精炼石油产品，如基础油和润滑油。

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
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