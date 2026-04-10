交易 Pernod Ricard - RI 差价合约
关于 Pernod Ricard SA
保乐力加公司是一家总部设在法国的全球葡萄酒和烈酒生产商。 它通过三个地理分部进行运营。 美洲、欧洲和亚洲/世界其他地区。 公司拥有一系列品牌，包括绝对伏特加、Ricard pastis、Ballantine's、Chivas Regal、Royal Salute和The Glenlivet苏格兰威士忌、Jameson爱尔兰威士忌、Martell干邑、Havana Club朗姆酒、Beefeater杜松子酒、Malibu甜酒、Mumm和Perrier-Jouet香槟，以及Jacob's Creek、Brancott Estate、Campo Viejo和Kenwood葡萄酒，等等。
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