交易 Pepsico - PEP 差价合约

关于 PepsiCo, Inc.

百事公司是一家饮料和方便食品公司。 公司的业务部门包括Frito-Lay North America，包括其在美国和加拿大的食品业务；Quaker Foods North America，包括其在美国和加拿大的食品业务，如谷物、大米、面食和其他品牌食品；PepsiCo Beverages North America，包括其在美国和加拿大的饮料业务；Latin America，包括其在拉丁美洲的饮料和方便食品业务。 欧洲，包括其在欧洲的饮料和方便食品业务；非洲、中东和南亚（AMESA），包括其在非洲、中东和南亚的所有饮料和方便食品业务；以及亚太、澳大利亚和新西兰以及中国地区（APAC），包括其在亚太、澳大利亚和新西兰以及中国地区的所有饮料和方便食品业务。 其品牌包括Lays、Doritos和Cheetos。