交易 Pbf Energy Cl A - PBF 差价合约

关于 PBF Energy Inc

PBF Energy Inc.是一家控股公司。 它是一家独立的石油炼制商，在美国提供无品牌的运输燃料、取暖油、石化原料、润滑油和其他石油产品。 它在两个部门经营。 炼油和物流。 炼油部门拥有并经营大约六个炼油厂。 它在每个炼油厂生产各种产品，包括汽油、超低硫柴油（ULSD）、取暖油、航空燃料、润滑油、石化产品和沥青。 它的产品销售遍及美国东北部、中西部、墨西哥湾沿岸和西海岸，以及美国其他地区、加拿大和墨西哥，并能将产品运往其他国际目的地。 物流部门拥有或租赁、经营、开发和收购原油和成品油、码头、管道、储存设施和类似的物流资产。 其炼油厂位于俄亥俄州的保罗斯伯勒和托莱多。