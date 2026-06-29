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最新股票文章
SpaceX上市首日收涨19%——IPO后如何交易SpaceX SPCX差价合约
SpaceX（SPCX）于2026年6月12日在纳斯达克首次上市，开盘报150美元，收盘报160.95美元，较135美元的IPO发行价上涨19.2%。
08:41, 16 六月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
更新版 1-法国电力集团（EDF）同意将美国和加拿大业务出售给KKR
Reuters News•Europe16:25 (UTC), 26 undefined 2026
EDF签署协议，将美国和加拿大业务部门出售给KKR
Reuters News•Europe16:04 (UTC), 26 undefined 2026
更新 1-据彭博社报道，Stellantis和日产在救援谈判中瞄准了马瑞利（Marelli）的资产
Reuters News•Europe18:06 (UTC), 25 undefined 2026
KKR报告称，本季度迄今为止的变现收入超过9亿美元
11:48 (UTC), 25 undefined 2026
Reuters News•Europe
更新版 1-消息人士称，意大利TIM就资费问题对KKR支持的电网运营商提起投诉
Reuters News•Europe12:26 (UTC), 24 undefined 2026
据消息人士称，意大利电信就电网费率问题对KKR支持的FiberCop提起投诉
10:33 (UTC), 24 undefined 2026
Reuters News•Europe
KKR旗下的ContourGlobal通过大型电池储能项目进军英国市场
Reuters News•Europe05:00 (UTC), 24 undefined 2026
更新版 1-德国卫星制造商OHB与KKR联合启动股份出售计划
Reuters News•Europe08:43 (UTC), 22 undefined 2026
德国OHB公司将通过增资筹集最多5.1亿欧元
06:58 (UTC), 22 undefined 2026
Reuters News•Europe
独家报道-消息人士称，KKR拟斥至少10亿美元收购Medicover印度医院业务部门股份
Reuters News•Europe05:28 (UTC), 18 undefined 2026