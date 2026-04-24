交易 Honeywell International Inc - HON 差价合约
关于 Honeywell International Inc
霍尼韦尔国际公司是一家提供技术解决方案的软件工业公司。 公司通过四个部门运营。 航空航天、霍尼韦尔建筑技术、高性能材料和技术、以及安全和生产力解决方案。 航空航天部门为飞机提供产品、软件和服务，并销售给原始设备制造商（OEM）和各种终端市场的其他客户。 霍尼韦尔建筑技术部门提供产品、软件、解决方案和技术，使建筑物的所有者和使用者能够确保他们的设施安全、节能、可持续和高效。 高性能材料和技术部门从事高性能化学品和材料、工艺技术和自动化解决方案的开发和生产。 安全和生产力解决方案部门为客户提供提高生产力、工作场所安全和资产性能的产品和软件。
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