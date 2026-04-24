首页市场股票Honeywell International Inc

交易 Honeywell International Inc - HON 差价合约

当前暂时无法进行市场交易当前市场信息 截至 ##DATE##
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.14
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021568 %
(-$4.31)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02157%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000654 %
(-$0.13)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00065%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价214.35
开仓212.08
1 年变化7.55%
日区间210.03 - 213.52

交易 Honeywell International Inc - HON 差价合约

关于 Honeywell International Inc

霍尼韦尔国际公司是一家提供技术解决方案的软件工业公司。 公司通过四个部门运营。 航空航天、霍尼韦尔建筑技术、高性能材料和技术、以及安全和生产力解决方案。 航空航天部门为飞机提供产品、软件和服务，并销售给原始设备制造商（OEM）和各种终端市场的其他客户。 霍尼韦尔建筑技术部门提供产品、软件、解决方案和技术，使建筑物的所有者和使用者能够确保他们的设施安全、节能、可持续和高效。 高性能材料和技术部门从事高性能化学品和材料、工艺技术和自动化解决方案的开发和生产。 安全和生产力解决方案部门为客户提供提高生产力、工作场所安全和资产性能的产品和软件。

最新股票文章

阿里巴巴突破楔形整理
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
Reuters NewsEurope
19:20 (UTC), 23 undefined 2026
全球市场-投资者权衡霍尔木兹对峙与喜忧参半财报，美股走低油价涨
Reuters NewsEurope
15:13 (UTC), 23 undefined 2026
全球市场-美股和全球股市回落，油价攀升，投资者权衡战争担忧与好坏参半的财报
Reuters NewsEurope
11:13 (UTC), 23 undefined 2026
更新版 1-受中东局势影响，霍尼韦尔第二季度营收低于预期
Reuters NewsEurope
10:24 (UTC), 23 undefined 2026
霍尼韦尔预计全年收入低于预期，股价下跌
Reuters NewsEurope
10:01 (UTC), 23 undefined 2026
霍尼韦尔季度销售额因价格上涨和需求增加而上升
Reuters NewsEurope
09:00 (UTC), 23 undefined 2026
重温稿-更正-BUZZ-前瞻：霍尼韦尔盈利同比下降 7.5%
Reuters NewsEurope
19:26 (UTC), 22 undefined 2026
前瞻：霍尼韦尔盈利料同比下降7.5%
Reuters NewsEurope
12:34 (UTC), 22 undefined 2026
霍尼韦尔Quantinuum公司秘密申请在美国上市
Reuters NewsEurope
19:15 (UTC), 20 undefined 2026
今日优惠-合并与收购
Reuters NewsEurope
16:18 (UTC), 20 undefined 2026
更新版 1-霍尼韦尔将以 14 亿美元向布雷迪出售生产力解决方案部门

阅读客户评价，进一步了解我们

阅读我们的客户反馈，无论他们的经验水平如何。
2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

展示我们的 4 星和 5 星好评。为遵守 GDPR 要求并保护用户隐私，用户的具体信息已被匿名处理

4.8
评分与评论
4.7
评分与评论
4.7
4.6

准备好加入领先的经纪商？

加入由全球交易者组成的社区
1. 创建账户2. 存入第一笔资金3. 开始交易