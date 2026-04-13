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关于 Edison International

爱迪生国际是南加州爱迪生公司（SCE）和爱迪生能源集团（Edison Energy Group, Inc）的控股公司。 该公司通过其子公司生产和分配电力，以及提供能源服务和技术，包括可再生能源。 SCE是一家公共事业公司，主要从事向南加州约5万平方英里的地区供应和输送电力的业务。 SCE为南加州、中部和沿海地区的大约1500万客户提供服务。 爱迪生能源集团是爱迪生国际的间接全资子公司，是爱迪生能源有限责任公司（爱迪生能源）的控股公司，该公司从事为商业、机构和工业客户提供数据驱动能源解决方案的竞争性业务。