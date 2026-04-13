交易 Diageo Adr Rep 4 - DEO 差价合约

关于 Diageo plc (ADR)

Diageo PLC是一家酒精饮料公司。 公司的经营范围包括烈酒和啤酒等多个类别。 它的地理分部包括北美、欧洲和土耳其、非洲、拉丁美洲和加勒比地区、亚太地区、供应链和采购（SC&P）以及公司。 其主要产品包括苏格兰威士忌、金酒、伏特加、朗姆酒、啤酒、爱尔兰奶油利口酒、葡萄酒、拉基酒、龙舌兰酒、加拿大威士忌、美国威士忌、进步成人饮料、卡卡酒、白兰地和即饮酒。 它的品牌包括尊尼获加、皇冠皇家、J&B、布坎南和温莎威士忌、斯米诺、Ciroc和Ketel One伏特加、摩根船长、百利甜、唐胡里奥、丹桂和健力士。 它还主要在英国、意大利、南非、澳大利亚、美国和加拿大生产一系列的即饮产品。