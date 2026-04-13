交易 Diageo Adr Rep 4 - DEO 差价合约
关于 Diageo plc (ADR)
Diageo PLC是一家酒精饮料公司。 公司的经营范围包括烈酒和啤酒等多个类别。 它的地理分部包括北美、欧洲和土耳其、非洲、拉丁美洲和加勒比地区、亚太地区、供应链和采购（SC&P）以及公司。 其主要产品包括苏格兰威士忌、金酒、伏特加、朗姆酒、啤酒、爱尔兰奶油利口酒、葡萄酒、拉基酒、龙舌兰酒、加拿大威士忌、美国威士忌、进步成人饮料、卡卡酒、白兰地和即饮酒。 它的品牌包括尊尼获加、皇冠皇家、J&B、布坎南和温莎威士忌、斯米诺、Ciroc和Ketel One伏特加、摩根船长、百利甜、唐胡里奥、丹桂和健力士。 它还主要在英国、意大利、南非、澳大利亚、美国和加拿大生产一系列的即饮产品。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
墨西哥啤酒需求稳定，星座品牌季度销售额降幅小于预期
21:24 (UTC), 8 undefined 2026
Reuters News•Europe
更新版 1-更新 2-坎耶-维斯特拟会晤英国犹太社区，因音乐节风波日益扩大
Reuters News•Europe12:12 (UTC), 7 undefined 2026
更新 2-坎耶-维斯特主动会见英国犹太社区，因音乐节争议升级
Reuters News•Europe09:15 (UTC), 7 undefined 2026
在音乐节引起反响后，英国政府面临禁止坎耶-维斯特入境的压力
Reuters News•Europe16:26 (UTC), 6 undefined 2026
新闻摘要-英国商业--4 月 6 日
Reuters News•Europe03:49 (UTC), 6 undefined 2026