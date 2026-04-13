交易 DHL Group - DHL 差价合约
关于 Deutsche Post AG
德国邮政股份公司是一家总部设在德国的邮政服务供应商。 该公司通过四个运营部门进行运营。 邮政-电子商务-包裹、快递、全球货运代理、货运和供应链。 邮政-电子商务-包裹部门处理国内和国际邮件，并提供对话营销、全国性的新闻发布服务以及与邮件投递相关的所有电子服务。 快递部门为企业和私人客户提供快递和快运服务。 全球货运代理和货运部门包括通过铁路、公路、航空和海上运输货物。 供应链部门专注于提供定制的物流解决方案，包括仓储、运输和增值服务。
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