交易 Cheniere Energy, Inc. - LNG
关于 Cheniere Energy Inc.
柴尼尔能源公司（Cheniere）是一家能源基础设施公司，主要从事液化天然气相关业务。 公司向全球综合能源公司、公用事业公司和能源贸易公司提供清洁、保障和液化天然气。 公司拥有并经营Sabine Pass LNG和Corpus Christi LNG终端。 Sabine Pass LNG终端位于路易斯安那州卡梅伦教区，拥有天然气液化设施，包括五条运行中的天然气液化生产线，总产能约为每年30万吨液化天然气（SPL项目）。 德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近的科珀斯克里斯蒂液化天然气终端，拥有并运营三条生产线，总产能约为每年1500万吨液化天然气。 此外，公司还经营一条23英里长的天然气供应管道，将科珀斯-克里斯蒂液化天然气终端与若干州际和州内天然气管道相互连接。
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