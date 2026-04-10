交易 BT Group PLC - BT.A 差价合约

关于 BT Group PLC

英国电信集团股份有限公司是一家通信服务公司。 该公司建立、拥有并运营英国的固定和移动网络。 它为客户设计、营销、销售和支持差异化和有吸引力的解决方案。 它在批发和零售市场运营。 它的客户是消费者、企业、跨国公司、公共部门组织和其他通信供应商。 公司通过分部运营，包括消费者、企业、全球和Openreach。 其解决方案组合通过帮助客户连接、沟通、分享、娱乐和做生意来提供客户体验。 其消费者从其BT、EE和Plusnet品牌购买解决方案。 它们包括固定电话、移动电话、宽带和电视（TV）服务，以及手机、配件和保险等辅助产品。 它的客户按月购买英国电信的产品和服务，并签订经常性的订阅或合同。