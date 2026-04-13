交易 Brown-Forman Corporation - BFbus 差价合约
关于 Brown-Forman Corporation
布朗-福尔曼公司是一家烈酒和葡萄酒公司。 公司生产、蒸馏、装瓶、进口、出口、营销和销售一系列饮料酒精产品。 公司拥有约40个烈酒、即饮鸡尾酒和葡萄酒品牌的组合。 其主要品牌包括杰克-丹尼尔田纳西威士忌、杰克-丹尼尔RTD、杰克-丹尼尔田纳西蜂蜜、绅士杰克稀有田纳西威士忌、杰克-丹尼尔田纳西之火、杰克-丹尼尔单桶系列、杰克-丹尼尔Sinatra Select、杰克-丹尼尔Winter Jack、Jack Daniel's No. 27 Gold Tennessee Whiskey, Finlandia Vodkas, Korbel California Brandy, Korbel California Champagnes, Woodford Reserve Kentucky Bourbons, Woodford Reserve Double Oaked, el Jimador Tequilas, el Jimador New Mix RTDs, Herradura龙舌兰酒，Sonoma-Cutrer加州葡萄酒，Chambord利口酒，Old Forester肯塔基纯波旁威士忌，Coopers'Craft肯塔基波旁酒，Antiguo龙舌兰酒，Pepe Lopez龙舌兰酒和Fords金酒。