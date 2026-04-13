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交易 Brown-Forman Corporation - BFbus 差价合约

29.12-0.95%
The chart shows the BFbus stock price data over the last 1 day, with a current price of 29.12, a high of 29.32, and a low of 28.81.
卖出

28.99

买入

29.12

0.13
低点: 28.81高点: 29.32
卖方：
0%
买方：
100%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.13
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021346 %
(-$4.27)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02135%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000876 %
(-$0.18)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00088%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价29.42
开仓29.22
1 年变化-14.69%
日区间28.81 - 29.32

交易 Brown-Forman Corporation - BFbus 差价合约

关于 Brown-Forman Corporation

布朗-福尔曼公司是一家烈酒和葡萄酒公司。 公司生产、蒸馏、装瓶、进口、出口、营销和销售一系列饮料酒精产品。 公司拥有约40个烈酒、即饮鸡尾酒和葡萄酒品牌的组合。 其主要品牌包括杰克-丹尼尔田纳西威士忌、杰克-丹尼尔RTD、杰克-丹尼尔田纳西蜂蜜、绅士杰克稀有田纳西威士忌、杰克-丹尼尔田纳西之火、杰克-丹尼尔单桶系列、杰克-丹尼尔Sinatra Select、杰克-丹尼尔Winter Jack、Jack Daniel's No. 27 Gold Tennessee Whiskey, Finlandia Vodkas, Korbel California Brandy, Korbel California Champagnes, Woodford Reserve Kentucky Bourbons, Woodford Reserve Double Oaked, el Jimador Tequilas, el Jimador New Mix RTDs, Herradura龙舌兰酒，Sonoma-Cutrer加州葡萄酒，Chambord利口酒，Old Forester肯塔基纯波旁威士忌，Coopers'Craft肯塔基波旁酒，Antiguo龙舌兰酒，Pepe Lopez龙舌兰酒和Fords金酒。

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媒体-法国政府密切关注 Pernod 和 Brown-Forman 的谈判 - 彭博新闻社

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
评分与评论
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